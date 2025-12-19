Это не просто экскурсия, а активный отдых на свежем воздухе, наполненный природой, интересными рассказами об обрядах и традициях местных жителей. Мы побываем на знаменитом, воспетом когда-то самим Державиным, водопаде Кивач. Прокатимся на лошадях по заповедному лесу. А дальше отправимся на древний вулкан Гирвас!
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Петрозаводска
10:30 — заповедник Кивач: экскурсия к водопаду и посещение музея природы
11:30 — конная прогулка по заповедному лесу (возможны сани, пони или фотосессия)
13:30 — древний вулкан Гирвас
15:00 — возвращение в Петрозаводск
За день мы проедем около 70 км по живописным местам Карелии. По желанию на обратном пути можно заехать в музей шунгита.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Toyota RAV4 или Volkswagen Caravelle
- В стоимость включено всё, что заявлено по программе, кроме дополнительных услуг вроде фотосессии
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|10 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Петрозаводске
Провела экскурсии для 65 туристов
Аттестованный гид по Республике Карелия. Люблю свой край. Много путешествую, открываю новые локации и показываю их гостям. Мои экскурсии индивидуальные, вы увидите места, где нет толп туристов. Коммуникации, харизма, умение найти контакт с гостями делают мои экскурсии душевной прогулкой. Только отличные отзывы!
Входит в следующие категории Петрозаводска
Похожие экскурсии из Петрозаводска
Групповая
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Карелии» (из Петрозаводска)
Водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные Воды за 1 день
Начало: На набережной
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
21 дек в 09:00
3490 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
«Поет Кивач в бору сосновом»: путешествие к главному водопаду Карелии
Вас ждет уникальное путешествие к водопаду Кивач, где история и природа Карелии раскрываются во всей красе
Начало: У места вашего проживания
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
15 500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Заповедная Карелия, Калевала и наследие Петра Великого - из Петрозаводска
Посетить Долину зайцев, познакомиться с карело-финским эпосом, вспомнить Романовых и увидеть водопад
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.