Это не просто экскурсия, а активный отдых на свежем воздухе, наполненный природой, интересными рассказами об обрядах и традициях местных жителей. Мы побываем на знаменитом, воспетом когда-то самим Державиным, водопаде Кивач. Прокатимся на лошадях по заповедному лесу. А дальше отправимся на древний вулкан Гирвас!

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Петрозаводска

10:30 — заповедник Кивач: экскурсия к водопаду и посещение музея природы

11:30 — конная прогулка по заповедному лесу (возможны сани, пони или фотосессия)

13:30 — древний вулкан Гирвас

15:00 — возвращение в Петрозаводск

За день мы проедем около 70 км по живописным местам Карелии. По желанию на обратном пути можно заехать в музей шунгита.

Организационные детали