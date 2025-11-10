Е Елена Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас Спасибо большое за экскурсию все очень понравилось. Рекомендую

О Ольга Увидеть всё: Золотое кольцо Карелии за один день Полина отличный гид! Очень интересно рассказала о достопримечательностях Карелии. Внимательна и заботлива!) Будем рекомендовать её своим друзьям!

А Анастасия Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас читать дальше Карелии - эпос, культура, природа, история. За один день увидели всю красоту природы Карелии - водопад, вулкан, место силы - гору Сампо, питомник карельской березы. И это все за один день! Спасибо большое за экскурсию, очень интересно - длилась экскурсия 8 часов, микроавтобус комфортабельный, всю дорогу гид Никита интересно рассказывал о

Р Регина Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас читать дальше Ирина все очень интересно рассказывала, было приятно слушать. Большое ей спасибо! Отличное начало знакомства с Карелией! Мы остались под отличным впечатлением! Все очень понравилось! Организация на высоком уровне. Вовремя начали поездку, вовремя везде приехали и вернулись обратно в город. Наш гид

А Александр Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас Все было замечательно. Спасибо за экскурсию!

Е Елена Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас Отличная экскурсия, интересно, познавательно, спасибо гиду Никите за подбор информации.

Н Наталья Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас Понравилось всё! 👍👍👍 только погода подвела, в дождь на горе Сампо не комфортно было ходить по лестнице и тропинке! Марциальные воды, водопад Кивач- всё замечательно, спасибо большое!

Х Христина Увидеть всё: Золотое кольцо Карелии за один день Здравствуйте, увидели основные достопримечательности Карелии. Всё очень понравилось. Экскурсия, организованная гидом Михаилом, была хорошо продуманная, интересная. Михаил учёл все наши пожелания, порекомендовал хорошее кафе для обеда. Экскурсия прошла спокойно без лишней суеты. Большое спасибо!

Ю Юлия Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас Всё очень понравилось,не смотря на погоду! Орнанизация выше всех похвал,ГИД Ольга супер! Водитель Илья Мега профи!

М Михаил Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас Отличная экскурсия «Золоте кольцо Карелии». Прекрасный гид Ольга! Время пролетело незаметно, получили массу удовольствий от поездки! Однозначно, рекомендую! Спасибо организаторам!

О Олег Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас Природу Карелии. Понравился рассказ года Ольги.

Н Наталья Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас Экскурсия понравилась. Экскурсовод Никита, водитель Олег замечательные. Никита много и интересно рассказывал, времени на осмотры было достаточно - не много и не мало.

Рекомендую.

М Марина Увидеть всё: Золотое кольцо Карелии за один день Экскурсия на твердую "5"! С Полиной было интересно, увлекательно, познавательно. В свободной и доступной форме она рассказала об истории родного края, его природе и людях. Все достопримечательности были показаны и иссоедованы, время прошло незаметно.