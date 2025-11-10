Мои заказы

Гора Сампо – экскурсии в Петрозаводске

Найдено 3 экскурсии в категории «Гора Сампо» в Петрозаводске, цены от 3490 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Увидеть всё: Золотое кольцо Карелии за один день
На машине
7 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увидеть всё: Золотое кольцо Карелии за один день
Начало: Петрозаводск, пл. Гагарина 1
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
«Петрозаводск: начало» - обзорная экскурсия по городу и окрестностям
На машине
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
«Петрозаводск: начало» - обзорная экскурсия по городу и окрестностям
Начало: Г. Петрозаводск
Расписание: По субботам и воскресеньям в 9:00
22 ноя в 08:30
23 ноя в 08:30
18 500 ₽ за всё до 4 чел.
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас
На автобусе
8 часов
2003 отзыва
Групповая
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас
Начало: Петрозаводск, улица Еремеева, дом 1 (ротонда на на...
Завтра в 09:00
23 ноя в 09:00
3490 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Гора Сампо»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Увидеть всё: Золотое кольцо Карелии за один день
  2. «Петрозаводск: начало» - обзорная экскурсия по городу и окрестностям
  3. Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Набережная
  2. Онежская набережная
  3. Самое главное
  4. Марциальные воды
  5. Водопад Кивач
  6. Рускеала
  7. Площадь Кирова
  8. Кивач
  9. Резиденция Талви Укко
  10. Губернаторский парк
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в ноябре 2025
Сейчас в Петрозаводске в категории "Гора Сампо" можно забронировать 3 экскурсии от 3490 до 18 500. Туристы уже оставили гидам 2021 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Петрозаводске на 2025 год по теме «Гора Сампо», 2021 ⭐ отзыв, цены от 3490₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь