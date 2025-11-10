Индивидуальная
до 4 чел.
Увидеть всё: Золотое кольцо Карелии за один день
Начало: Петрозаводск, пл. Гагарина 1
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
«Петрозаводск: начало» - обзорная экскурсия по городу и окрестностям
Начало: Г. Петрозаводск
Расписание: По субботам и воскресеньям в 9:00
22 ноя в 08:30
23 ноя в 08:30
18 500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, «Марциальные воды» и вулкан Гирвас
Начало: Петрозаводск, улица Еремеева, дом 1 (ротонда на на...
Завтра в 09:00
23 ноя в 09:00
3490 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена10 ноября 2025Спасибо большое за экскурсию все очень понравилось. Рекомендую
- ООльга8 ноября 2025Полина отличный гид! Очень интересно рассказала о достопримечательностях Карелии. Внимательна и заботлива!) Будем рекомендовать её своим друзьям!
- ААнастасия6 ноября 2025Спасибо большое за экскурсию, очень интересно - длилась экскурсия 8 часов, микроавтобус комфортабельный, всю дорогу гид Никита интересно рассказывал о
- РРегина5 ноября 2025Все очень понравилось! Организация на высоком уровне. Вовремя начали поездку, вовремя везде приехали и вернулись обратно в город. Наш гид
- ААлександр5 ноября 2025Все было замечательно. Спасибо за экскурсию!
- ЕЕлена5 ноября 2025Отличная экскурсия, интересно, познавательно, спасибо гиду Никите за подбор информации.
- ННаталья4 ноября 2025Понравилось всё! 👍👍👍 только погода подвела, в дождь на горе Сампо не комфортно было ходить по лестнице и тропинке! Марциальные воды, водопад Кивач- всё замечательно, спасибо большое!
- ХХристина3 ноября 2025Здравствуйте, увидели основные достопримечательности Карелии. Всё очень понравилось. Экскурсия, организованная гидом Михаилом, была хорошо продуманная, интересная. Михаил учёл все наши пожелания, порекомендовал хорошее кафе для обеда. Экскурсия прошла спокойно без лишней суеты. Большое спасибо!
- ЮЮлия3 ноября 2025Всё очень понравилось,не смотря на погоду! Орнанизация выше всех похвал,ГИД Ольга супер! Водитель Илья Мега профи!
- ММихаил3 ноября 2025Отличная экскурсия «Золоте кольцо Карелии». Прекрасный гид Ольга! Время пролетело незаметно, получили массу удовольствий от поездки! Однозначно, рекомендую! Спасибо организаторам!
- ООлег3 ноября 2025Природу Карелии. Понравился рассказ года Ольги.
- ММихаил30 октября 2025Всё супер
- ННаталья27 октября 2025Экскурсия понравилась. Экскурсовод Никита, водитель Олег замечательные. Никита много и интересно рассказывал, времени на осмотры было достаточно - не много и не мало.
Рекомендую.
- ММарина22 октября 2025Экскурсия на твердую "5"! С Полиной было интересно, увлекательно, познавательно. В свободной и доступной форме она рассказала об истории родного края, его природе и людях. Все достопримечательности были показаны и иссоедованы, время прошло незаметно.
- ТТатьяна22 октября 2025Ездили на экскурсию всей семьей: мои родители, мой сын, я и мой маленький друг(собачка Финик). Нам все очень понравилось: и
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Гора Сампо»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в ноябре 2025
Сейчас в Петрозаводске в категории "Гора Сампо" можно забронировать 3 экскурсии от 3490 до 18 500. Туристы уже оставили гидам 2021 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Петрозаводске на 2025 год по теме «Гора Сампо», 2021 ⭐ отзыв, цены от 3490₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь