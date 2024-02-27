Туры в городах Приморского края
Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Приморском крае или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
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Индивидуальные экскурсии
85000
₽
за чел.
Продегустировать морские деликатесы, исследовать Владивосток по морю и суше и увидеть природу края
5
2 отзыва
от
28
₽
за всё
Невероятные пляжи с белоснежными берегами, восхождение на Долину Атлантов, живые обитатели Японского моря и обзорная экскурсия по городу Находка. Мы п...
5
1 отзыв
26000
₽
за всё
У нас будет целый день, чтобы увидеть невероятные места Приморья. Отдохнем на белоснежных пляжах, насладимся видами со скал Долины Атлантов, отправимс...
22950
₽
за чел.
Увидеть «кислотные» озёра, встретить незабываемый рассвет и устроить пикник с видом на море
18000
₽
за чел.
Отыскать каменных драконов, загадать желание и научиться плести мандалу
34000
₽
за чел.
Посидеть у костра под звёздами, искупаться в горячем источнике и покорить гору
5
1 отзыв
22900
₽
за чел.
Любоваться звездным небом в глэмпинге с панорамным видом на бухту Алеут и просыпаться под шум волн
16500
₽
за чел.
Насладиться первозданной природой и пожить в настоящем заповеднике
4
1 отзыв
19900
₽
за чел.
Позагорать на белоснежных песчаных пляжах, полюбоваться бухтами и пожить в доме у моря
Групповые экскурсии
85000
₽
за чел.
Продегустировать морские деликатесы, исследовать Владивосток по морю и суше и увидеть природу края
4.8
10 отзывов
от
102780
₽
за чел.
Пекин — одна из древнейших столиц на планете. Этот город, история которого насчитывает более 3000 лет, неоднократно разрушался и перестраивался, но не...
4.9
9 отзывов
от
71120
₽
за чел.
Пекин — это яркая и шумная столица Китая, его культурный и туристический центр, соединивший в себе национальные традиции и стремительную жизнь мегапол...
5
5 отзывов
от
29520
₽
за чел.
Яньцзы, в отличие от других китайских городов, не может похвастаться большими размерами или внушительной численностью населения. Тем не менее этому го...
от
38200
₽
за чел.
Шэньян является одним из крупнейших городов Китая, расположенных к северу от Великой китайской стены. Раскинувшийся на обоих берегах реки Хуанхэ, Шэнь...
4.9
9 отзывов
от
94780
₽
за чел.
Шанхай — это волшебный город, не похожий ни на один другой. Только здесь современные районы и небоскребы гармонично соседствуют со старинными пагодами...
4.9
9 отзывов
от
89060
₽
за чел.
Шанхай — настоящая жемчужина Востока, таинственный и привлекательный, контрастный и многоликий, этот город покоряет каждого, кто бывал здесь хотя бы р...
4.8
6 отзывов
от
32390
₽
за чел.
Чанчунь — один из самых крупных городов в Китае, столица провинции Цзилинь. Это огромный промышленный центр автомобилестроения, а также средоточие нау...
4.8
8 отзывов
от
35680
₽
за чел.
«Восточный Париж» — именно такое имя получил китайский Харбин за свой уникальный вид и неповторимые природные пейзажи. Этот город поражает обилием раз...
Обзорные по городам
5
3 отзыва
от
17950
₽
за чел.
Бюджетный тур во Владивосток, который отлично подходит для первого знакомства с городом. В программе: пешеходная экскурсия по центру города и вечерняя...
4.9
9 отзывов
от
71120
₽
за чел.
Пекин — это яркая и шумная столица Китая, его культурный и туристический центр, соединивший в себе национальные традиции и стремительную жизнь мегапол...
4.7
3 отзыва
от
39500
₽
за чел.
В этом туре вы проведете неделю во Владивостоке, познакомитесь с местными жителями, попробуете вкусные морепродукты, побываете на острове Русском и пр...
5
3 отзыва
от
27650
₽
за чел.
В этом туре вас ждет приятное знакомство с Владивостоком. Вы узнаете историю основания города, прогуляетесь по его старым улочкам, посетите Сафари-пар...
Водные прогулки
5
3 отзыва
от
40000
₽
за чел.
Длинные майские выходные – лучшее время для того, чтобы исследовать Дальний Восток. Вы насладитесь красками первоцветов и познакомитесь с японскими тр...
4.3
3 отзыва
67000
₽
за чел.
Откройте для себя удивительный мир Дальнего Востока! Вы посмотрите на амурского тигра, попробуете свежевыловленного морского гребешка, огромную кревет...
4
1 отзыв
19900
₽
за чел.
Позагорать на белоснежных песчаных пляжах, полюбоваться бухтами и пожить в доме у моря
79900
₽
за чел.
Побывать в недоступных бухтах, кайфануть от плеска волн и насладиться свободой
Туры на автомобиле
85000
₽
за чел.
Продегустировать морские деликатесы, исследовать Владивосток по морю и суше и увидеть природу края
5
1 отзыв
22900
₽
за чел.
Любоваться звездным небом в глэмпинге с панорамным видом на бухту Алеут и просыпаться под шум волн
16500
₽
за чел.
Насладиться первозданной природой и пожить в настоящем заповеднике
4
1 отзыв
19900
₽
за чел.
Позагорать на белоснежных песчаных пляжах, полюбоваться бухтами и пожить в доме у моря
5
1 отзыв
29000
₽
за чел.
Пожить на природе возле Лазовского заповедника и насладиться красотой мысов и бухт
80000
₽
за чел.
Исследовать самые живописные бухты и сделать потрясающие снимки с маяками
5
3 отзыва
27000
₽
за чел.
Посетить живописные мысы и бухты, побывать на маяке и послушать шум прибоя
5
1 отзыв
140000
₽
за чел.
Погулять в уникальных заповедниках, пройти по тайге, изучить животный и растительный мир
Гастрономические туры
85000
₽
за чел.
Продегустировать морские деликатесы, исследовать Владивосток по морю и суше и увидеть природу края
22950
₽
за чел.
Увидеть «кислотные» озёра, встретить незабываемый рассвет и устроить пикник с видом на море
Экскурсионные туры на несколько дней
5
3 отзыва
40000
₽
за чел.
Приглашаем в край амурского тигра! Вас ждет экологический маршрут на север Приморья с проживанием в комфортабельной гостинице. Вы побываете на «Тропе ...
5
3 отзыва
от
36700
₽
за чел.
Насыщенный тур по столице Приморья — городу Владивостоку. Сочетание интересных экскурсий и свободных дней для отдыха у моря или дополнительного досуга...
5
3 отзыва
от
43650
₽
за чел.
Владивосток — конечный пункт великой Транссибирской магистрали, протянувшейся через всю Россию на 9 000 км. Редакция National Geographic включила его ...
5
3 отзыва
от
17950
₽
за чел.
Бюджетный тур во Владивосток, который отлично подходит для первого знакомства с городом. В программе: пешеходная экскурсия по центру города и вечерняя...
5
3 отзыва
от
115000
₽
за чел.
Скидка 4 900 руб. на заезд 23.09–04.10. Стоимость тура без скидки — 119 900 руб. Приморский край — это чаша изобилия, до краёв наполненная драгоценнос...
5
3 отзыва
от
40000
₽
за чел.
Длинные майские выходные – лучшее время для того, чтобы исследовать Дальний Восток. Вы насладитесь красками первоцветов и познакомитесь с японскими тр...
5
3 отзыва
от
34100
₽
за чел.
Исследуйте Владивосток и насладитесь Тихоокеанским побережьем! За три дня вы познакомитесь с кварталами города, отправитесь в увлекательное приключени...
85000
₽
за чел.
Продегустировать морские деликатесы, исследовать Владивосток по морю и суше и увидеть природу края
5
3 отзыва
от
31700
₽
за чел.
Проведите насыщенный отпуск в Приморском крае! Вас ждет прогулка по историческому кварталу Владивостока и обзорная экскурсия по городу. Также вы посет...
Последние отзывы о турах по Приморскому краю
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ААндрей27 февраля 2024Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ДДмитрий22 января 2024Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
- ДДмитрий22 января 2024Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт - огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.
- ЕЕлена16 января 2024ребята молодцы, очень обаятельные! Точки роста: 1)несколько раз из-за кипиша, связанного с гостями (то гости из другой группы сядут в машину, то еще что), нас забывали в отеле. Проблема решалась мгновенно, находили новую машину, тут претензий нет! Поэтому за решение проблем - пятёрка, за внимательность - незачёт. 2) абсолютно чудесные гиды с нами были по-человечески. Я бы только чуть-чуть их натаскала в экскурсионном плане, чтобы они больше могли рассказать интересного.
- ТТатьяна14 января 2024Экскурсии спланированы очень удобно. Хочу выразить благодарность гидам.
- ТТатьяна14 января 2024Впервые побывала во Владивостоке. Понравилась программа Рождество во Владивостоке.
- ЮЮлия10 января 2024Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
- ГГалина3 января 2024Всё было организовано на высшем уровне. От начала до конца. Повезло на хороших людей,водителей и гидов, любящих свою Страну и людей.
- ГГалина3 января 2024Самые что ни на есть наилучшие впечатления от поездки. Восхищение красотами нашей Страны. Поездка еще больше убедила нас,что наша Страна самая разнообразная, интереснейшая. Любовь лезла со всех щелей глаз, ушей… Еще и еще раз убеждаемся в том, что надо и дальше развивать туризм в своей Стране и гордиться тем,чем Бог нас наградил.
- ТТамара12 декабря 2023Организаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии Антроповой.
- ТТамара12 декабря 2023Очень понравился тур, ездили с 05.12 по 08.12, туристов практически не было и почти на всех экскурсиях мы были вдвоём и гид с нами. Погода в это время во Владивостоке больше напоминает позднюю осень. Встречи с гидами несколько раз проходили в фойе нашего отеля что было очень удобно. Экскурсии все были интересными, познавательными, особенно понравилась экскурсия по миллионке. Раньше уже приходилось бывать во Владивостоке, но с экскурсиями ни разу не были, поэтому было интересно послушать истории о Владивостоке. Жили в отеле Азимут, чисто, комфортабельно, разнообразный шведский стол на завтрак.
- ММоскалёва3 ноября 2023Потрясающее путешествие. Замечательный город, красивые и познавательные экскурсии. Разные локации, хорошо организованы, много свободного времени для собственных исследований. Все экскурсоводы отлично рассказывали, делились знаниями о городе, где вкусно поесть, где, что купить. Хочу вновь вернуться и ещё погулять по этому городу.
- ММинигузель16 октября 2023Необходимо скачать приложнние переводчик, т. к. с русским у китайцев очень плохо. Неудобно, что на термальных источниках и др. Экскурсиях нет русского перевода.
- ДДанькина14 октября 2023Вся организация тура на высоком уровне. Очень удачно расположен отель Экватор. Ещё раз спасибо за незабываемые впечатления!
- ДДмитрий3 октября 2023Здравствуйте. Поездка прошла замечательно! Прям вип:) группа из двух человек в каргополе, из 4 в Архангельске:) гиды на высоте. К проживанию и питанию также вопросов нет. Буду искать у вас новые направления! Спасибо за организацию тура
- ССветлана24 сентября 2023Все организовали на высоком уровне, трансфер на все экскурсии, постоянная при необходимости связь с организаторами. Спасибо за незабываемый отпуск!!!
- ССветлана24 сентября 2023Организация тура и сам тур с самой высокой оценкой: грамотные экскурсоводы, интересные и захватывающие экскурсии. С помощью интересно выстроенной программой тура узнали много интересного о городе Владивосток в прошлом и в современности. Каждый день был наполнен только положительными эмоциями.
- ТТатьяна16 сентября 2023Позитивное: Тур позволил мне побывать там, где я хотела - на острове Фуругельма, на островах Римского-Корсакова, на полуострове Гамова. Это, действительно, места, которые стоит посетить хотя бы раз в жизни! Уникальные пейзажи, бухты с кристально чистой водой… Возможность увидеть живых морских звезд и морских ежей, тюленей…. Первые 2 дня с нами был гид Александр Петрович. В дороге из Владивостока в Хасанский район он рассказал нам много интересного. Большое ему спасибо! На третий день, когда нас на внедорожниках везли от Андреевки в сторону бухты Теляковского, хочется отметить виртуозную работу нашего водителя-гида. Спасибо ему! Жили в гостинице "Паллада" в Славянке. В целом нормальные условия, просторный номер со всеми удобствами. Однако есть и негативные впечатления: 1) От Посьета до Славянки нас (21 пассажир) посадили на 21 место в микроавтобус, где совершенно нет мест для рюкзаков. А мы при этом везли с собой в рюкзаках все вещи, которые по инструкции туроператора мы должны были взять с собой на 4 дня (запасные кроссовки, теплый свитер или толстовку, дождевик, купальные принадлежности, вьетнамки и/или коралловые тапочки, маленькое пляжное полотенце, запасные брюки, смену футболок и балья на 4 дня, головной убор, 1 л воды, термос с чаем, крем от загара, кошелек, паспорт), кстати, очень полезно взять с собой маску с трубкой. А еще мы везли с собой обед сухим пайком. Все эти вещи, действительно, необходимо взять с собой. Они занимают приблизительно рюкзак объемом 50 л + дамская сумка или пакет (для обеда сухим пайком). Все пассажиры вынуждены были везти такой немаленький рюкзак у себя на коленях около полутора часов. Это просто пытка! Нужно либо сначала заселять туристов в гостиницу (чтобы они оставили часть вещей в номере), либо оставлять в автобусе несколько незанятых мест для того, чтобы на них можно было разместить рюкзаки. Мы с сестрой представили себе, что в последний день тура нас вот так набьют в микроавтобус и повезут от Славянки до места пересечения 3 границ, а вечером - во Владивосток (больше 3.5 часов в дороге), и решили просто отказаться от последней экскурсии - взяли такси из Славянки и сами доехали до Владивостока. (Иначе ужасная дорога обратно испортила бы все впечатление от природных красот.) К тому же экскурсионный микроавтобус мог бы быть не таким обшарпанным внутри (края некоторых сидений были ободраны, и из них торчал металлический каркас). 2) В гостинице "Паллада" можно было бы практически без всяких капиталовложений сделать следующие улучшения, которые бы сильно изменили впечатление к лучшему: - к шторке в душе нужно пришить утяжелители, чтобы вода из душа не разливалась по всему полу сан. узла - сиденье на унитаз нужно подбирать по форме унитаза (это стоит совсем не дорого) - когда сиденье на унитазе начинает пахнуть мочой, его нужно снимать и мыть с дезинфицирующими средствами этого не делалось! - не только мне, но и другим туристам, хотелось бы, чтобы завтрак "шведский стол" включал какую-нибудь кашу и/или творог - официанты в ресторане (и даже в столовой!) должны стремиться скорее обслужить клиента, а не поболтать со своими знакомыми - все-таки, официант работает для клиента, а не клиент для официанта Вообще очень хочется, чтобы в ПРиморском крае туристический бизнес развивался. Там есть столько привлекательного для туриста! Столько уникальных объектов, которые не увидишь больше нигде на просторах нашей большой страны! Вот поучиться бы туроператорам Приморья у крымчан! Кстати, как прекрасно было бы, если бы из Владивостока в Славянку ходил паром и/или быстрые суда на подводных крыльях (это бы решало проблему долгой некомфортной дороги), но я понимаю, что это требует больших капиталовложений
- ККонстантин29 августа 2023Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие