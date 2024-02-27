Авторские туры по Приморскому краю

Туры в городах Приморского края

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Владивосток

Индивидуальные экскурсии

Гастрономическое путешествие в русский Сан-Франциско
Гастрономическое путешествие в русский Сан-Франциско
85000
за чел.
Продегустировать морские деликатесы, исследовать Владивосток по морю и суше и увидеть природу края
Владивосток
Приморские Мальдивы: 2 дня по Находке и Долина Атлантов
Приморские Мальдивы: 2 дня по Находке и Долина Атлантов
5
2 отзыва
от
28
за всё
Невероятные пляжи с белоснежными берегами, восхождение на Долину Атлантов, живые обитатели Японского моря и обзорная экскурсия по городу Находка. Мы п...
Владивосток
Находка, Приморские Мальдивы и Долина Атлантов
Находка, Приморские Мальдивы и Долина Атлантов
5
1 отзыв
26000
за всё
У нас будет целый день, чтобы увидеть невероятные места Приморья. Отдохнем на белоснежных пляжах, насладимся видами со скал Долины Атлантов, отправимс...
Владивосток
Неспешный тур по побережью Японского моря: прогулки, пикники и местные легенды
Неспешный тур по побережью Японского моря: прогулки, пикники и местные легенды
22950
за чел.
Увидеть «кислотные» озёра, встретить незабываемый рассвет и устроить пикник с видом на море
Владивосток
2 дня наедине с собой и Японским морем: лёгкий треккинг в «Парке Драконов» и бухте Тасовая
2 дня наедине с собой и Японским морем: лёгкий треккинг в «Парке Драконов» и бухте Тасовая
18000
за чел.
Отыскать каменных драконов, загадать желание и научиться плести мандалу
Владивосток
Большое путешествие по Приморью с палатками: несложный треккинг, восхождение и походная романтика
Большое путешествие по Приморью с палатками: несложный треккинг, восхождение и походная романтика
34000
за чел.
Посидеть у костра под звёздами, искупаться в горячем источнике и покорить гору
Владивосток
Заповедник «Земля Леопарда», живописные бухты и отдых в глэмпинге
Заповедник «Земля Леопарда», живописные бухты и отдых в глэмпинге
5
1 отзыв
22900
за чел.
Любоваться звездным небом в глэмпинге с панорамным видом на бухту Алеут и просыпаться под шум волн
Владивосток
Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
16500
за чел.
Насладиться первозданной природой и пожить в настоящем заповеднике
Владивосток
Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
4
1 отзыв
19900
за чел.
Позагорать на белоснежных песчаных пляжах, полюбоваться бухтами и пожить в доме у моря
Владивосток

Групповые экскурсии

Гастрономическое путешествие в русский Сан-Франциско
Гастрономическое путешествие в русский Сан-Франциско
85000
за чел.
Продегустировать морские деликатесы, исследовать Владивосток по морю и суше и увидеть природу края
Владивосток
«Азиатские тигры»: Пекин и Шанхай из Владивостока 8 дней / 7 ночей
«Азиатские тигры»: Пекин и Шанхай из Владивостока 8 дней / 7 ночей
4.8
10 отзывов
от
102780
за чел.
Пекин — одна из древнейших столиц на планете. Этот город, история которого насчитывает более 3000 лет, неоднократно разрушался и перестраивался, но не...
Владивосток
Знакомство с Пекином: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
Знакомство с Пекином: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
4.9
9 отзывов
от
71120
за чел.
Пекин — это яркая и шумная столица Китая, его культурный и туристический центр, соединивший в себе национальные традиции и стремительную жизнь мегапол...
Владивосток
Город двух культур: поездка в Яньцзы из Владивостока на 5 дней / 4 ночи
Город двух культур: поездка в Яньцзы из Владивостока на 5 дней / 4 ночи
5
5 отзывов
от
29520
за чел.
Яньцзы, в отличие от других китайских городов, не может похвастаться большими размерами или внушительной численностью населения. Тем не менее этому го...
Владивосток
Шэньян - мегаполис на стыке истории и современности: тур из Владивостока
Шэньян - мегаполис на стыке истории и современности: тур из Владивостока
от
38200
за чел.
Шэньян является одним из крупнейших городов Китая, расположенных к северу от Великой китайской стены. Раскинувшийся на обоих берегах реки Хуанхэ, Шэнь...
Владивосток
Многоликий Шанхай: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
Многоликий Шанхай: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
4.9
9 отзывов
от
94780
за чел.
Шанхай — это волшебный город, не похожий ни на один другой. Только здесь современные районы и небоскребы гармонично соседствуют со старинными пагодами...
Владивосток
«Жемчужина Востока - Шанхай»: тур из Владивостока 8 дней / 7 ночей
«Жемчужина Востока - Шанхай»: тур из Владивостока 8 дней / 7 ночей
4.9
9 отзывов
от
89060
за чел.
Шанхай — настоящая жемчужина Востока, таинственный и привлекательный, контрастный и многоликий, этот город покоряет каждого, кто бывал здесь хотя бы р...
Владивосток
Поразительный Чанчунь: тур из Владивостока на 5 дней / 4 ночи
Поразительный Чанчунь: тур из Владивостока на 5 дней / 4 ночи
4.8
6 отзывов
от
32390
за чел.
Чанчунь — один из самых крупных городов в Китае, столица провинции Цзилинь. Это огромный промышленный центр автомобилестроения, а также средоточие нау...
Владивосток
Поездка в «Восточный Париж» - Харбин из Владивостока 5 дней / 4 ночи
Поездка в «Восточный Париж» - Харбин из Владивостока 5 дней / 4 ночи
4.8
8 отзывов
от
35680
за чел.
«Восточный Париж» — именно такое имя получил китайский Харбин за свой уникальный вид и неповторимые природные пейзажи. Этот город поражает обилием раз...
Владивосток

Обзорные по городам

Привет, Владивосток
Привет, Владивосток
5
3 отзыва
от
17950
за чел.
Бюджетный тур во Владивосток, который отлично подходит для первого знакомства с городом. В программе: пешеходная экскурсия по центру города и вечерняя...
Владивосток
Знакомство с Пекином: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
Знакомство с Пекином: тур из Владивостока 10 дней / 9 ночей
4.9
9 отзывов
от
71120
за чел.
Пекин — это яркая и шумная столица Китая, его культурный и туристический центр, соединивший в себе национальные традиции и стремительную жизнь мегапол...
Владивосток
Вкусное знакомство с Владивостоком
Вкусное знакомство с Владивостоком
4.7
3 отзыва
от
39500
за чел.
В этом туре вы проведете неделю во Владивостоке, познакомитесь с местными жителями, попробуете вкусные морепродукты, побываете на острове Русском и пр...
Владивосток
Знакомство с Владивостоком
Знакомство с Владивостоком
5
3 отзыва
от
27650
за чел.
В этом туре вас ждет приятное знакомство с Владивостоком. Вы узнаете историю основания города, прогуляетесь по его старым улочкам, посетите Сафари-пар...
Владивосток

Водные прогулки

Весенний Владивосток - путешествие в маленькую Японию
Весенний Владивосток - путешествие в маленькую Японию
5
3 отзыва
от
40000
за чел.
Длинные майские выходные – лучшее время для того, чтобы исследовать Дальний Восток. Вы насладитесь красками первоцветов и познакомитесь с японскими тр...
Владивосток
Владивосток и Приморье - свидание с океаном
Владивосток и Приморье - свидание с океаном
4.3
3 отзыва
67000
за чел.
Откройте для себя удивительный мир Дальнего Востока! Вы посмотрите на амурского тигра, попробуете свежевыловленного морского гребешка, огромную кревет...
Владивосток
Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
4
1 отзыв
19900
за чел.
Позагорать на белоснежных песчаных пляжах, полюбоваться бухтами и пожить в доме у моря
Владивосток
По Японскому морю под парусами
По Японскому морю под парусами
79900
за чел.
Побывать в недоступных бухтах, кайфануть от плеска волн и насладиться свободой
Владивосток

Туры на автомобиле

Гастрономическое путешествие в русский Сан-Франциско
Гастрономическое путешествие в русский Сан-Франциско
85000
за чел.
Продегустировать морские деликатесы, исследовать Владивосток по морю и суше и увидеть природу края
Владивосток
Заповедник «Земля Леопарда», живописные бухты и отдых в глэмпинге
Заповедник «Земля Леопарда», живописные бухты и отдых в глэмпинге
5
1 отзыв
22900
за чел.
Любоваться звездным небом в глэмпинге с панорамным видом на бухту Алеут и просыпаться под шум волн
Владивосток
Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
Вдали от цивилизации: релакс в заповеднике Тачингоуза
16500
за чел.
Насладиться первозданной природой и пожить в настоящем заповеднике
Владивосток
Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
Мы на Бали не бывали, нам милей Владивосток: пляжный отдых в Приморье
4
1 отзыв
19900
за чел.
Позагорать на белоснежных песчаных пляжах, полюбоваться бухтами и пожить в доме у моря
Владивосток
Северо-восточные бухты и пляжи Приморья: треккинг, крабы и белый песок
Северо-восточные бухты и пляжи Приморья: треккинг, крабы и белый песок
5
1 отзыв
29000
за чел.
Пожить на природе возле Лазовского заповедника и насладиться красотой мысов и бухт
Владивосток
Фантастические бухты и маяки Приморья: полуостров Гамова, Краббе, Хасан и коса Назимова
Фантастические бухты и маяки Приморья: полуостров Гамова, Краббе, Хасан и коса Назимова
80000
за чел.
Исследовать самые живописные бухты и сделать потрясающие снимки с маяками
Владивосток
Всё самое интересное на юге Приморья
Всё самое интересное на юге Приморья
5
3 отзыва
27000
за чел.
Посетить живописные мысы и бухты, побывать на маяке и послушать шум прибоя
Владивосток
Приморье. По следам исследовательских экспедиций
Приморье. По следам исследовательских экспедиций
5
1 отзыв
140000
за чел.
Погулять в уникальных заповедниках, пройти по тайге, изучить животный и растительный мир
Владивосток

Гастрономические туры

Гастрономическое путешествие в русский Сан-Франциско
Гастрономическое путешествие в русский Сан-Франциско
85000
за чел.
Продегустировать морские деликатесы, исследовать Владивосток по морю и суше и увидеть природу края
Владивосток
Неспешный тур по побережью Японского моря: прогулки, пикники и местные легенды
Неспешный тур по побережью Японского моря: прогулки, пикники и местные легенды
22950
за чел.
Увидеть «кислотные» озёра, встретить незабываемый рассвет и устроить пикник с видом на море
Владивосток

Экскурсионные туры на несколько дней

Сихотэ-Алинский заповедник в Приморье
Сихотэ-Алинский заповедник в Приморье
5
3 отзыва
40000
за чел.
Приглашаем в край амурского тигра! Вас ждет экологический маршрут на север Приморья с проживанием в комфортабельной гостинице. Вы побываете на «Тропе ...
Владивосток
Владивосток за 8 дней
Владивосток за 8 дней
5
3 отзыва
от
36700
за чел.
Насыщенный тур по столице Приморья — городу Владивостоку. Сочетание интересных экскурсий и свободных дней для отдыха у моря или дополнительного досуга...
Владивосток
Экскурсионный тур по Владивостоку. Осеннее путешествие
Экскурсионный тур по Владивостоку. Осеннее путешествие
5
3 отзыва
от
43650
за чел.
Владивосток — конечный пункт великой Транссибирской магистрали, протянувшейся через всю Россию на 9 000 км. Редакция National Geographic включила его ...
Владивосток
Привет, Владивосток
Привет, Владивосток
5
3 отзыва
от
17950
за чел.
Бюджетный тур во Владивосток, который отлично подходит для первого знакомства с городом. В программе: пешеходная экскурсия по центру города и вечерняя...
Владивосток
Приморский край. Активный тур без рюкзаков и палаток
Приморский край. Активный тур без рюкзаков и палаток
5
3 отзыва
от
115000
за чел.
Скидка 4 900 руб. на заезд 23.09–04.10. Стоимость тура без скидки — 119 900 руб. Приморский край — это чаша изобилия, до краёв наполненная драгоценнос...
Владивосток
Весенний Владивосток - путешествие в маленькую Японию
Весенний Владивосток - путешествие в маленькую Японию
5
3 отзыва
от
40000
за чел.
Длинные майские выходные – лучшее время для того, чтобы исследовать Дальний Восток. Вы насладитесь красками первоцветов и познакомитесь с японскими тр...
Владивосток
Три истории Владивостока и отдых у моря
Три истории Владивостока и отдых у моря
5
3 отзыва
от
34100
за чел.
Исследуйте Владивосток и насладитесь Тихоокеанским побережьем! За три дня вы познакомитесь с кварталами города, отправитесь в увлекательное приключени...
Владивосток
Гастрономическое путешествие в русский Сан-Франциско
Гастрономическое путешествие в русский Сан-Франциско
85000
за чел.
Продегустировать морские деликатесы, исследовать Владивосток по морю и суше и увидеть природу края
Владивосток
Владивосток за 6 дней
Владивосток за 6 дней
5
3 отзыва
от
31700
за чел.
Проведите насыщенный отпуск в Приморском крае! Вас ждет прогулка по историческому кварталу Владивостока и обзорная экскурсия по городу. Также вы посет...
Владивосток

Последние отзывы о турах по Приморскому краю

  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Владивосток и Приморье - свидание с океаном
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник
  • А
    Андрей
    27 февраля 2024
    Приморский край. Активный тур без рюкзаков и палаток
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Владивосток и Приморье - свидание с океаном
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Владивосток и Приморье - свидание с океаном
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт - огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю
  • Е
    Елена
    16 января 2024
    Чудеса Приморского края
    ребята молодцы, очень обаятельные! Точки роста: 1)несколько раз из-за кипиша, связанного с гостями (то гости из другой группы сядут в машину, то еще что), нас забывали в отеле. Проблема решалась мгновенно, находили новую машину, тут претензий нет! Поэтому за решение проблем - пятёрка, за внимательность - незачёт. 2) абсолютно чудесные гиды с нами были по-человечески. Я бы только чуть-чуть их натаскала в экскурсионном плане, чтобы они больше могли рассказать интересного.
  • Т
    Татьяна
    14 января 2024
    Экскурсионный тур по Владивостоку. Осеннее путешествие
    Экскурсии спланированы очень удобно. Хочу выразить благодарность гидам.
    Экскурсии спланированы очень удобноЭкскурсии спланированы очень удобно
  • Т
    Татьяна
    14 января 2024
    Рождество во Владивостоке
    Впервые побывала во Владивостоке. Понравилась программа Рождество во Владивостоке.
    Впервые побывала во ВладивостокеВпервые побывала во Владивостоке
  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Приморский край. Активный тур без рюкзаков и палаток
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!
  • Г
    Галина
    3 января 2024
    Экскурсионный тур по Владивостоку. Осеннее путешествие
    Всё было организовано на высшем уровне. От начала до конца. Повезло на хороших людей,водителей и гидов, любящих свою Страну и людей.
  • Г
    Галина
    3 января 2024
    Море-хит. Тур по Приморью
    Самые что ни на есть наилучшие впечатления от поездки. Восхищение красотами нашей Страны. Поездка еще больше убедила нас,что наша Страна самая разнообразная, интереснейшая. Любовь лезла со всех щелей глаз, ушей… Еще и еще раз убеждаемся в том, что надо и дальше развивать туризм в своей Стране и гордиться тем,чем Бог нас наградил.
  • Т
    Тамара
    12 декабря 2023
    Экскурсионный тур по Владивостоку. Осеннее путешествие
    Организаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии Антроповой.
    Организаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии АнтроповойОрганизаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии АнтроповойОрганизаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии АнтроповойОрганизаторы молодцы, всегда на связи, оформили тур примерно за неделю до поездки, оперативно. Большая благодарность менеджеру Юлии Антроповой
  • Т
    Тамара
    12 декабря 2023
    Осенний Владивосток
    Очень понравился тур, ездили с 05.12 по 08.12, туристов практически не было и почти на всех экскурсиях мы были вдвоём и гид с нами. Погода в это время во Владивостоке больше напоминает позднюю осень. Встречи с гидами несколько раз проходили в фойе нашего отеля что было очень удобно. Экскурсии все были интересными, познавательными, особенно понравилась экскурсия по миллионке. Раньше уже приходилось бывать во Владивостоке, но с экскурсиями ни разу не были, поэтому было интересно послушать истории о Владивостоке. Жили в отеле Азимут, чисто, комфортабельно, разнообразный шведский стол на завтрак.
    Очень понравился тур, ездили с 05.12 по 08.12, туристов практически не было и почти на всехОчень понравился тур, ездили с 05.12 по 08.12, туристов практически не было и почти на всехОчень понравился тур, ездили с 05.12 по 08.12, туристов практически не было и почти на всехОчень понравился тур, ездили с 05.12 по 08.12, туристов практически не было и почти на всех
  • М
    Москалёва
    3 ноября 2023
    Большое семейное путешествие во Владивосток
    Потрясающее путешествие. Замечательный город, красивые и познавательные экскурсии. Разные локации, хорошо организованы, много свободного времени для собственных исследований. Все экскурсоводы отлично рассказывали, делились знаниями о городе, где вкусно поесть, где, что купить. Хочу вновь вернуться и ещё погулять по этому городу.
  • М
    Минигузель
    16 октября 2023
    В китайский Хуньчунь из Владивостока 4 дня / 3 ночи
    Необходимо скачать приложнние переводчик, т. к. с русским у китайцев очень плохо. Неудобно, что на термальных источниках и др. Экскурсиях нет русского перевода.
  • Д
    Данькина
    14 октября 2023
    Рождество во Владивостоке
    Вся организация тура на высоком уровне. Очень удачно расположен отель Экватор. Ещё раз спасибо за незабываемые впечатления!
  • Д
    Дмитрий
    3 октября 2023
    Большое семейное путешествие во Владивосток
    Здравствуйте. Поездка прошла замечательно! Прям вип:) группа из двух человек в каргополе, из 4 в Архангельске:) гиды на высоте. К проживанию и питанию также вопросов нет. Буду искать у вас новые направления! Спасибо за организацию тура
  • С
    Светлана
    24 сентября 2023
    Рождество во Владивостоке
    Все организовали на высоком уровне, трансфер на все экскурсии, постоянная при необходимости связь с организаторами. Спасибо за незабываемый отпуск!!!
    Все организовали на высоком уровне, трансфер на все экскурсии, постоянная при необходимости связь с организаторами. Спасибо за незабываемый отпуск!!!Все организовали на высоком уровне, трансфер на все экскурсии, постоянная при необходимости связь с организаторами. Спасибо за незабываемый отпуск!!!Все организовали на высоком уровне, трансфер на все экскурсии, постоянная при необходимости связь с организаторами. Спасибо за незабываемый отпуск!!!Все организовали на высоком уровне, трансфер на все экскурсии, постоянная при необходимости связь с организаторами. Спасибо за незабываемый отпуск!!!Все организовали на высоком уровне, трансфер на все экскурсии, постоянная при необходимости связь с организаторами. Спасибо за незабываемый отпуск!!!
  • С
    Светлана
    24 сентября 2023
    Большое семейное путешествие во Владивосток
    Организация тура и сам тур с самой высокой оценкой: грамотные экскурсоводы, интересные и захватывающие экскурсии. С помощью интересно выстроенной программой тура узнали много интересного о городе Владивосток в прошлом и в современности. Каждый день был наполнен только положительными эмоциями.
    Организация тура и сам тур с самой высокой оценкой: грамотные экскурсоводы, интересные и захватывающие экскурсии. СОрганизация тура и сам тур с самой высокой оценкой: грамотные экскурсоводы, интересные и захватывающие экскурсии. СОрганизация тура и сам тур с самой высокой оценкой: грамотные экскурсоводы, интересные и захватывающие экскурсии. СОрганизация тура и сам тур с самой высокой оценкой: грамотные экскурсоводы, интересные и захватывающие экскурсии. СОрганизация тура и сам тур с самой высокой оценкой: грамотные экскурсоводы, интересные и захватывающие экскурсии. С
  • Т
    Татьяна
    16 сентября 2023
    Море-хит. Тур по Приморью
    Позитивное: Тур позволил мне побывать там, где я хотела - на острове Фуругельма, на островах Римского-Корсакова, на полуострове Гамова. Это, действительно, места, которые стоит посетить хотя бы раз в жизни! Уникальные пейзажи, бухты с кристально чистой водой… Возможность увидеть живых морских звезд и морских ежей, тюленей…. Первые 2 дня с нами был гид Александр Петрович. В дороге из Владивостока в Хасанский район он рассказал нам много интересного. Большое ему спасибо! На третий день, когда нас на внедорожниках везли от Андреевки в сторону бухты Теляковского, хочется отметить виртуозную работу нашего водителя-гида. Спасибо ему! Жили в гостинице "Паллада" в Славянке. В целом нормальные условия, просторный номер со всеми удобствами. Однако есть и негативные впечатления: 1) От Посьета до Славянки нас (21 пассажир) посадили на 21 место в микроавтобус, где совершенно нет мест для рюкзаков. А мы при этом везли с собой в рюкзаках все вещи, которые по инструкции туроператора мы должны были взять с собой на 4 дня (запасные кроссовки, теплый свитер или толстовку, дождевик, купальные принадлежности, вьетнамки и/или коралловые тапочки, маленькое пляжное полотенце, запасные брюки, смену футболок и балья на 4 дня, головной убор, 1 л воды, термос с чаем, крем от загара, кошелек, паспорт), кстати, очень полезно взять с собой маску с трубкой. А еще мы везли с собой обед сухим пайком. Все эти вещи, действительно, необходимо взять с собой. Они занимают приблизительно рюкзак объемом 50 л + дамская сумка или пакет (для обеда сухим пайком). Все пассажиры вынуждены были везти такой немаленький рюкзак у себя на коленях около полутора часов. Это просто пытка! Нужно либо сначала заселять туристов в гостиницу (чтобы они оставили часть вещей в номере), либо оставлять в автобусе несколько незанятых мест для того, чтобы на них можно было разместить рюкзаки. Мы с сестрой представили себе, что в последний день тура нас вот так набьют в микроавтобус и повезут от Славянки до места пересечения 3 границ, а вечером - во Владивосток (больше 3.5 часов в дороге), и решили просто отказаться от последней экскурсии - взяли такси из Славянки и сами доехали до Владивостока. (Иначе ужасная дорога обратно испортила бы все впечатление от природных красот.) К тому же экскурсионный микроавтобус мог бы быть не таким обшарпанным внутри (края некоторых сидений были ободраны, и из них торчал металлический каркас). 2) В гостинице "Паллада" можно было бы практически без всяких капиталовложений сделать следующие улучшения, которые бы сильно изменили впечатление к лучшему: - к шторке в душе нужно пришить утяжелители, чтобы вода из душа не разливалась по всему полу сан. узла - сиденье на унитаз нужно подбирать по форме унитаза (это стоит совсем не дорого) - когда сиденье на унитазе начинает пахнуть мочой, его нужно снимать и мыть с дезинфицирующими средствами этого не делалось! - не только мне, но и другим туристам, хотелось бы, чтобы завтрак "шведский стол" включал какую-нибудь кашу и/или творог - официанты в ресторане (и даже в столовой!) должны стремиться скорее обслужить клиента, а не поболтать со своими знакомыми - все-таки, официант работает для клиента, а не клиент для официанта Вообще очень хочется, чтобы в ПРиморском крае туристический бизнес развивался. Там есть столько привлекательного для туриста! Столько уникальных объектов, которые не увидишь больше нигде на просторах нашей большой страны! Вот поучиться бы туроператорам Приморья у крымчан! Кстати, как прекрасно было бы, если бы из Владивостока в Славянку ходил паром и/или быстрые суда на подводных крыльях (это бы решало проблему долгой некомфортной дороги), но я понимаю, что это требует больших капиталовложений
  • К
    Константин
    29 августа 2023
    Приморский край. Активный тур без рюкзаков и палаток
    Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие
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ХорошоТам