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Из Пскова в Великий Новгород

Атмосфера-Путешествий
Атмосфера-Путешествий – Гид из Пскова
Из Пскова в Великий Новгород
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  • 👥Групповая
  • 🏛История и архитектура
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 15 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 2 500 ₽ за человека

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Из Пскова в Великий Новгород
Из Пскова в Великий Новгород

Что вы увидите

  • Музей деревянного зодчества «Витославлицы»
  • Софийский собор
  • Звонница Софийского собора
  • Памятник «Тысячелетие России»
  • Владычный двор
  • Храмы XII – XV века
  • Новгородская печатня
  • Ганзейский фонтан
Великий Новгород 🏙️ – один из древнейших городов Руси и ближайший сосед Пскова (города разделяет всего 220 километров). Но, несмотря на близкое соседство, города смогли отстроится совершенно непохожими друг на друга. В каждом из городов свой принцип застройки, своя церковная школа архитектуры и свой неуловимый шарм. Наша экскурсия ⛳ – возможность самостоятельно в этом убедиться.
Вы посетите Музей 🖼 деревянного зодчества «Витославлицы».
Во время театрализованной экскурсии 🧭 по Новгородскому Кремлю и Ярославову Дворищу в сопровождении средневекового персонажа, вы познакомитесь с главными достопримечательностями 🏛️ города: Софийским собором, памятником «Тысячелетие России», храмами XII – XV века, новгородской печатней, ганзейским фонтаном.
Что входит
  • Автобусно-экскурсионное сопровождение в составе группы
  • входные билеты на платные объекты
Что не входит
  • Групповой обед
  • по желанию – 400 рублей
Начало и место завершения
🚩 Псков, пл. Ленина
Из Пскова в Великий Новгород
Из Пскова в Великий Новгород

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Атмосфера-Путешествий
Атмосфера-Путешествий
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