Великий Новгород 🏙️ – один из древнейших городов Руси и ближайший сосед Пскова (города разделяет всего 220 километров). Но, несмотря на близкое соседство, города смогли отстроится совершенно непохожими друг на друга. В каждом из городов свой принцип застройки, своя церковная школа архитектуры и свой неуловимый шарм. Наша экскурсия ⛳ – возможность самостоятельно в этом убедиться.

Вы посетите Музей 🖼 деревянного зодчества «Витославлицы».

Во время театрализованной экскурсии 🧭 по Новгородскому Кремлю и Ярославову Дворищу в сопровождении средневекового персонажа, вы познакомитесь с главными достопримечательностями 🏛️ города: Софийским собором, памятником «Тысячелетие России», храмами XII – XV века, новгородской печатней, ганзейским фонтаном.