От Кремля до Покровки: экскурсия по древнему Пскову

От Кремля до Покровки
Побывать в самой большой крепости русского северо-запада, увидеть каменные башни Псковского Крома, восхититься приземистыми белоснежными церквями, пройти по уютным улицам средневекового города Пскова, познакомиться с местными традициями — всё это (и не только) ждёт вас на этой экскурсии.
От Кремля до Покровки: экскурсия по древнему Пскову
От Кремля до Покровки: экскурсия по древнему Пскову
От Кремля до Покровки: экскурсия по древнему Пскову
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Добро пожаловать в Псков!

Мы рады пригласить вас на увлекательную экскурсию по историческому центру Пскова. Этот древний город наполнен атмосферой истории и культуры, и мы уверены, что вы получите незабываемые впечатления.

Псковский Кремль

В рамках нашего тура вы посетите Псковский Кремль, который является крупнейшей крепостью русского северо-запада, также известной как Кром. Здесь вас встретят величественные каменные башни и крепостные стены, которые хранят в себе множество историй.

Троицкий собор

Вы сможете увидеть Троицкий собор — главный храм Пскова, который впечатляет своей архитектурой и духовной атмосферой.

Прогулка по набережной

Продолжая экскурсию, мы прогуляемся по набережной реки Великой, одной из главных артерий города. Здесь открывается живописный вид на мосты и исторические здания, которые делают Псков поистине уникальным.

Памятник княгине Ольге

Одним из знаковых мест нашей экскурсии станет памятник княгине Ольге, который символизирует важные события в истории региона.

Старинные церкви

Мы также посетим несколько старинных церквей, каждая из которых обладает своей уникальной историей и архитектурными особенностями:

  • Церковь Николы со Усохи — построенная в XVI веке, она поражает своей приземистостью и строгостью форм.
  • Поганкины палаты — датированные XVII веком, они являются редким примером гражданской архитектуры того времени.

Покровская башня

Неотъемлемой частью нашей программы станет прогулка к Покровской башне — самому большому сооружению Псковской крепости. Эта башня играла важную роль в защите города и является значимым историческим памятником.

Местные традиции и культура

В ходе экскурсии вы услышите увлекательные рассказы о местных традициях и культуре Пскова. Узнайте больше о быте и обычаях псковичей, которые делают этот город таким особенным.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительный мир Пскова!

По выходным и праздничным дням

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Псковский кремль
  • Троицкий собор
  • Набережная реки Великой
  • Памятник княгине Ольге
  • Церковь Николы со Усохи
  • Поганкины палаты
  • Покровская башня
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Транспорт
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По выходным и праздничным дням
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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