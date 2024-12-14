Побывать в самой большой крепости русского северо-запада, увидеть каменные башни Псковского Крома, восхититься приземистыми белоснежными церквями, пройти по уютным улицам средневекового города Пскова, познакомиться с местными традициями — всё это (и не только) ждёт вас на этой экскурсии.

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Цена за 1-40 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Добро пожаловать в Псков!

Мы рады пригласить вас на увлекательную экскурсию по историческому центру Пскова. Этот древний город наполнен атмосферой истории и культуры, и мы уверены, что вы получите незабываемые впечатления.

Псковский Кремль

В рамках нашего тура вы посетите Псковский Кремль, который является крупнейшей крепостью русского северо-запада, также известной как Кром. Здесь вас встретят величественные каменные башни и крепостные стены, которые хранят в себе множество историй.

Троицкий собор

Вы сможете увидеть Троицкий собор — главный храм Пскова, который впечатляет своей архитектурой и духовной атмосферой.

Прогулка по набережной

Продолжая экскурсию, мы прогуляемся по набережной реки Великой, одной из главных артерий города. Здесь открывается живописный вид на мосты и исторические здания, которые делают Псков поистине уникальным.

Памятник княгине Ольге

Одним из знаковых мест нашей экскурсии станет памятник княгине Ольге, который символизирует важные события в истории региона.

Старинные церкви

Мы также посетим несколько старинных церквей, каждая из которых обладает своей уникальной историей и архитектурными особенностями:

Церковь Николы со Усохи — построенная в XVI веке, она поражает своей приземистостью и строгостью форм.

— построенная в XVI веке, она поражает своей приземистостью и строгостью форм. Поганкины палаты — датированные XVII веком, они являются редким примером гражданской архитектуры того времени.

Покровская башня

Неотъемлемой частью нашей программы станет прогулка к Покровской башне — самому большому сооружению Псковской крепости. Эта башня играла важную роль в защите города и является значимым историческим памятником.

Местные традиции и культура

В ходе экскурсии вы услышите увлекательные рассказы о местных традициях и культуре Пскова. Узнайте больше о быте и обычаях псковичей, которые делают этот город таким особенным.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительный мир Пскова!