В одной поездке я собрала всё самое интересное для взрослых и детей. Мы разбавим классический маршрут необычными увлекательными локациями. Вы познакомитесь с представителями народа сето, станете звонарями, пройдёте потайным подземным ходом, найдёте источник везения и любви, покормите величественных белых лебедей и увидите настоящих изборских страусов.

Описание экскурсии

Музей—усадьба народа сето

Музей расположился в подлинной усадьбе семьи Кюлаотс. Экскурсию по усадьбе проведут урождённые сето. Вы осмотрите двор и постройки финно-угорского народа сето, сохранившего собственный язык и фольклор. Взрослые узнают о культуре уникального этноса, а дети потрогают деревенский инвентарь и увидят наряды, украшенные серебром. Хлебосольные хозяйки накормят сладкими пирогами с травяным чаем.

Авторский музей колоколов «Литейный дворик»

Его владелец не только покажет разные по размеру и «голосу» колокола, но и позволит каждому участнику самому позвонить в них.

Труворово городище

Вы познакомитесь с местом первого поселения предков — славян-кривичей. Вместе попробуем разгадать тайну существования легендарного варяга Трувора: был ли он на самом деле и зачем прибыл в Изборск. Уверена, что каменный двухметровый Труворов крест с сохранившимися надписями не оставит равнодушным даже скептиков.

Изборская крепость

Вековые стены с боевыми башнями и подземными ходами почти не подвергались реконструкции. Благодаря этому вы увидите постройки такими, как они выглядели при наших предках. А ещё пройдёте по боевому ходу, подниметесь на смотровую площадку башни Луковка, спуститесь в тайный подземный лаз и увидите Изборско-Мальскую долину.

Страусиная ферма

После погружения в историю устроим разрядку. Посмотрим, как разводят страусов и других животных. Покормим их, увернувшись от клюва взрослого страуса, и понаблюдаем за страусятами.

Кому подойдёт экскурсия

Псковичи с моей помощью попадут в потаённые места, куда редко добираются самостоятельно

Гости города увидят больше, чем на классической обзорной экскурсии

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на кроссовере Haval

Можем провести экскурсию на вашем транспорте. Детали уточняйте в переписке

Программа будет интересна взрослым и детям от 5 лет

Дополнительно оплачиваются: