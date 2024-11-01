Семейная экскурсия «Средневековые крепости и современные страусы»
Погрузиться в истоки русской культуры и полюбоваться на малышей-страусят
В одной поездке я собрала всё самое интересное для взрослых и детей. Мы разбавим классический маршрут необычными увлекательными локациями.
Вы познакомитесь с представителями народа сето, станете звонарями, пройдёте потайным подземным ходом, найдёте источник везения и любви, покормите величественных белых лебедей и увидите настоящих изборских страусов.
Музей расположился в подлинной усадьбе семьи Кюлаотс. Экскурсию по усадьбе проведут урождённые сето. Вы осмотрите двор и постройки финно-угорского народа сето, сохранившего собственный язык и фольклор. Взрослые узнают о культуре уникального этноса, а дети потрогают деревенский инвентарь и увидят наряды, украшенные серебром. Хлебосольные хозяйки накормят сладкими пирогами с травяным чаем.
Авторский музей колоколов «Литейный дворик»
Его владелец не только покажет разные по размеру и «голосу» колокола, но и позволит каждому участнику самому позвонить в них.
Труворово городище
Вы познакомитесь с местом первого поселения предков — славян-кривичей. Вместе попробуем разгадать тайну существования легендарного варяга Трувора: был ли он на самом деле и зачем прибыл в Изборск. Уверена, что каменный двухметровый Труворов крест с сохранившимися надписями не оставит равнодушным даже скептиков.
Изборская крепость
Вековые стены с боевыми башнями и подземными ходами почти не подвергались реконструкции. Благодаря этому вы увидите постройки такими, как они выглядели при наших предках. А ещё пройдёте по боевому ходу, подниметесь на смотровую площадку башни Луковка, спуститесь в тайный подземный лаз и увидите Изборско-Мальскую долину.
Страусиная ферма
После погружения в историю устроим разрядку. Посмотрим, как разводят страусов и других животных. Покормим их, увернувшись от клюва взрослого страуса, и понаблюдаем за страусятами.
Кому подойдёт экскурсия
Псковичи с моей помощью попадут в потаённые места, куда редко добираются самостоятельно
Гости города увидят больше, чем на классической обзорной экскурсии
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на кроссовере Haval
Можем провести экскурсию на вашем транспорте. Детали уточняйте в переписке
Программа будет интересна взрослым и детям от 5 лет
Дополнительно оплачиваются:
Билеты в Изборскую крепость — 200 ₽ за взрослого, 100 ₽ за школьника, бесплатно — дошкольникам
Экскурсия по усадьбе сето с заходом внутрь домов и чаем с пирогами — 500 ₽ за человека
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Пскове
Провела экскурсии для 201 туриста
Меня зовут Ольга. Я коренная псковичка, потомственная ремесленница и поистине люблю свой город. Моя мать занималась плетением из ивовой коры, а я профессионально занимаюсь
художественной росписью по дереву, в частности, росписью читать дальше
матрешек. Мои работы дарили Брайану Трейси и Джеки Чану.
Получила высшее образование в сфере туризма. Я аккредитованный гид, поэтому с радостью приглашаю на знакомство с Псковом, Изборском, Печорами, Талабским архипелагом!
Выбирайте экскурсию по душе! Буду рада показать самые красивые места нашего края и рассказать их историю! Я смогу поделиться с вами увлекательными и уникальными фактами о каждом уголке нашего региона.
Присоединяйтесь: вместе мы откроем все тайны!