Семейная экскурсия «Средневековые крепости и современные страусы»

Погрузиться в истоки русской культуры и полюбоваться на малышей-страусят
В одной поездке я собрала всё самое интересное для взрослых и детей. Мы разбавим классический маршрут необычными увлекательными локациями.

Вы познакомитесь с представителями народа сето, станете звонарями, пройдёте потайным подземным ходом, найдёте источник везения и любви, покормите величественных белых лебедей и увидите настоящих изборских страусов.
Семейная экскурсия «Средневековые крепости и современные страусы»
Семейная экскурсия «Средневековые крепости и современные страусы»
Семейная экскурсия «Средневековые крепости и современные страусы»
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Музей—усадьба народа сето

Музей расположился в подлинной усадьбе семьи Кюлаотс. Экскурсию по усадьбе проведут урождённые сето. Вы осмотрите двор и постройки финно-угорского народа сето, сохранившего собственный язык и фольклор. Взрослые узнают о культуре уникального этноса, а дети потрогают деревенский инвентарь и увидят наряды, украшенные серебром. Хлебосольные хозяйки накормят сладкими пирогами с травяным чаем.

Авторский музей колоколов «Литейный дворик»

Его владелец не только покажет разные по размеру и «голосу» колокола, но и позволит каждому участнику самому позвонить в них.

Труворово городище

Вы познакомитесь с местом первого поселения предков — славян-кривичей. Вместе попробуем разгадать тайну существования легендарного варяга Трувора: был ли он на самом деле и зачем прибыл в Изборск. Уверена, что каменный двухметровый Труворов крест с сохранившимися надписями не оставит равнодушным даже скептиков.

Изборская крепость

Вековые стены с боевыми башнями и подземными ходами почти не подвергались реконструкции. Благодаря этому вы увидите постройки такими, как они выглядели при наших предках. А ещё пройдёте по боевому ходу, подниметесь на смотровую площадку башни Луковка, спуститесь в тайный подземный лаз и увидите Изборско-Мальскую долину.

Страусиная ферма

После погружения в историю устроим разрядку. Посмотрим, как разводят страусов и других животных. Покормим их, увернувшись от клюва взрослого страуса, и понаблюдаем за страусятами.

Кому подойдёт экскурсия

  • Псковичи с моей помощью попадут в потаённые места, куда редко добираются самостоятельно
  • Гости города увидят больше, чем на классической обзорной экскурсии

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на кроссовере Haval
  • Можем провести экскурсию на вашем транспорте. Детали уточняйте в переписке
  • Программа будет интересна взрослым и детям от 5 лет

Дополнительно оплачиваются:

  • Билеты в Изборскую крепость — 200 ₽ за взрослого, 100 ₽ за школьника, бесплатно — дошкольникам
  • Экскурсия по усадьбе сето с заходом внутрь домов и чаем с пирогами — 500 ₽ за человека
  • Вход на страусиную ферму — 200 ₽ за человека

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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