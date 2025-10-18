Мои заказы

3 в 1: Псков, Печоры, Изборск

Увлекательное путешествие по древним городам Псковщины. Крепости, монастыри и захватывающие виды ждут вас на каждом шагу
Насыщенное путешествие по старинным городам Псковщины предлагает уникальную возможность увидеть величественные крепости и монастыри.

Псковский кремль, Свято-Троицкий собор и Псково-Печерский монастырь впечатляют своей историей и архитектурой. В Изборске вы сможете исследовать древнее городище и насладиться видами Изборско-Мальской долины. Каждое место хранит свои тайны и легенды, которые оживают в рассказах гида
5
14 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Величественные крепости
  • ⛪ Исторические монастыри
  • 🌿 Живописные природные виды
  • 📜 Легенды и предания
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
3 в 1: Псков, Печоры, Изборск
3 в 1: Псков, Печоры, Изборск© Ольга
3 в 1: Псков, Печоры, Изборск© Ольга
Ближайшие даты:
12
ноя14
ноя16
ноя17
ноя19
ноя21
ноя22
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Что можно увидеть

  • Псковский кремль
  • Свято-Троицкий собор
  • Псково-Печерский монастырь
  • Изборская крепость
  • Труворово городище

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Псков

Вы разгадаете тайны Псковского кремля, увидите Вечевую площадь и посетите главный храм города — Свято-Троицкий собор. Полюбуетесь крепостными стенами и подниметесь на смотровую площадку с видом на слияние рек Псковы и Великой.
Псков купеческий вы увидите на примере Поганкиных и Постниковых палат. Я развлеку вас легендами о происхождении фамилии купца Поганкина, известном как «псковский Дракула». А вы выберете понравившуюся версию.
На улице с 700-летней историей вы познакомитесь с Псковом губернским. Полюбуетесь губернаторскими домами и другими довоенными зданиями. Я расскажу о временах, когда здесь был целый финансовый квартал, а доходные дома открывали и купцы, и крестьяне, и женщины.
Мы осмотрим Покровский комплекс, ставший ареной для событий Ливонской войны. Вы посетите Покровскую башню, увидите каменные кресты 14 века и услышите предания о явлении Пречистой Богородицы псковичам.

Изборск

Мы начнём с Труворова городища. Вы увидите место первого поселения наших предков славян-кривичей. А также попробуете разгадать тайну легендарного варяга Трувора: был ли он на самом деле и зачем прибыл в Изборск.
Путешествие по эпохам продолжится в Изборской крепости на Жеравьей горе. Вы пройдёте по боевому ходу, подниметесь на смотровую площадку башни Луковка и спуститесь в тайный подземный лаз.
Ещё одним важным героем истории станет Изборско-Мальская долина. С высоты 43-метрового мыса вы насладитесь ее просторами. Вот уже 10 тысяч лет нетронутая рукой человека она сохраняет редкие виды трав и подземные источники.

Печоры

Со смотровой площадки вы оцените уникальную крепость, построенную в овраге, а не на возвышенности. Посетите Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Пройдёте по монастырской площади и восхититесь видом на Успенский собор в стиле барокко.
Вы увидите пещерный храм, хранящий раки с мощами святых. По желанию оставите в нём записочку о здравии близких людей. Я расскажу, как создавалось это природное и архитектурное чудо.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на кроссовере Haval 2023 г. в.
  • Программа будет интересна взрослым и детям от 6 лет.
  • Входные билеты не включены в стоимость: кремль — 600 ₽ с группы, Псково-Печерский монастырь — 600 ₽ с группы, Изборская крепость — 200 ₽ с чел.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Пскове
Провели экскурсии для 694 туристов
Меня зовут Ольга. Я коренная псковичка, потомственная ремесленница и поистине люблю свой город. Моя мать занималась плетением из ивовой коры, а я профессионально занимаюсь художественной росписью по дереву, в частности, росписью
матрешек. Мои работы дарили Брайану Трейси и Джеки Чану. Получила высшее образование в сфере туризма. Я аккредитованный гид, поэтому с радостью приглашаю на знакомство с Псковом, Изборском, Печорами, Талабским архипелагом! Выбирайте экскурсию по душе! Буду рада показать самые красивые места нашего края и рассказать их историю! Я смогу поделиться с вами увлекательными и уникальными фактами о каждом уголке нашего региона. Присоединяйтесь: вместе мы откроем все тайны!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
2
1
е
екатерина
18 окт 2025
Ольга чудесный экскурсовод, все очень грамотно, понятно, интересно.
Благодаря Ольге мы провели 2 незабываемых дня в Пскове и его окрестностях. Глубокое знание истории России и своего края, Ольга чудесная
Светлана
Светлана
29 сен 2025
Ольга, самый лучший гид, которых я видела!
Глубоко знает предмет, о котором рассказывает. Рассказывает интересно и живо. Отвечает на все вопросы.
Экскурсия началась, как только мы сели в машину. Экскурсия длилась целый день, но мы не устали слушать даже в конце дня.
Светлана
Светлана
27 сен 2025
Это была удивительная экскурсия! Легко, просто, интересно, увлекательно, без лишней суеты.
Неповерхностное знание исторических фактов сделало рассказы непринужденными и познавательными.
На 10 часов мы погрузились в какой-то исторический пласт и как-будто проживали вместе с современниками тех лет эти исторические события. Огромное спасибо Ольге за такой плодотворный день!
А
Анатолий
22 сен 2025
Экскурсия огонь!!!! За один день столько увидеть и увлекательно услышать о Псковсой земле! Ольга, наш гид-экскурсовод очень эрудированна и интересно рассказывала о каждой достопримечательности. Маршрут был продуман до мелочей, и мы успели увидеть всё запланированное. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет интересно и познавательно провести время. Большое спасибо от компании из четырех человек!
Дмитрий
Дмитрий
28 авг 2025
Очень компетентный и интересный гид, открытый к общению, готовый ответить на все вопросы. Великолепное знание истории края и прекрасная подача материала, мы не заскучали ни на минуту за весь день, что провели вместе. Огромное спасибо! С удовольствием приедем еще!
А
Антонина
12 июл 2025
Мы остались очень довольны экскурсией, Ольга построила ее с учётом наших пожеланий и с учётом того, что мы уже успели посмотреть. Было интересно и позволило наиболее полно познакомится с городом
Т
Татьяна
5 июл 2025
Очень насыщенная и познавательная экскурсия. За 1 день можно посетить все основные достопримечательности - Псковский кром, Печоры, Изборск. Большое спасибо гиду Ольге за интересный день!
Егорова
Егорова
30 июн 2025
Вчетвером провели с Ольгой целый день. Посмотрели на Псков, съездили в Печоры и Изборск. Ольга очень гибко подошла к нашей поездке. Учла, то мы уже прогулялись по городу (мы успели
пройтись по центру в предыдущий день). Ольга прекрасный рассказчик! История переплеталась с современностью, а руины оживали от событий прошлых лет. Отдельно отмечу приятный голос и плавную манеру вождения.
Рекомендую на все 10 звезд!

П
Полина
30 июн 2025
Экскурсия феноменальная! Спасибо Ольге за организацию, исчерпывающие знания и профессиональный подход. Нам очень понравилось, что мы получили много интересной информации о Пскове, Изборске и Печорах, рассказанной именно в тех локациях,
где происходили события, тем самым экскурсия становится еще глубже, интереснее и эмоционально насыщеннее. Благодаря Ольге мы узнали много нового не только об исторических событиях, но и об археологических раскопках, особенностях псковской архитектуры, специфике местности, своеобразии быта, и даже о современном социально-экономическом положении псковской области и ее энтузиастах, развивающих регион! Здесь было просто все, что душе угодно, Ольга может ответить, я думаю, на любой, возникший вопрос, у нас так оно и было. Спасибо Вам большое за Ваш профессионализм! Рекомендую гида и экскурсию!

Анна
Анна
3 июн 2025
Прекрасная экскурсия. Ольга очень внимательный, знающий и отзывчивый гид. Нам очень понравилось. Обязательно вернемся)
Оксана
Оксана
26 мая 2025
Спасибо большое Ольге за интереснейшую экскурсию. Да, формат "3 в 1" очень обширный, но безумно увлекательный. За один день посещаешь и узнаешь многое о трёх городах. Оля везёт на комфортном
автомобиле, очень доходчиво рассказывает, самое интересное, не нагружая сильно. Никуда не спешит, даёт время на всё. Тот, кто путешествует пару дней и впервые в городе Псков, эта экскурсия очень подойдёт. Рекомендую от души! Ещё раз спасибо!

М
Мария
4 мая 2025
Очень понравилось на экскурсии с Ольгой! Рекомендую
Сергей
Сергей
26 апр 2025
Прекрасная экскурсия! Большое спасибо Ольге за отлично проведенное время. Очень классно когда человек искренне любит свой край и с максимальной самоотдачей рассказывает о нем. Создается ощущение полного погружения и растворения в особенностях местного быта, истории, с учетом современных веяний. Безусловно рекомендую всем кто хочет детально познакомится с псковской землей в компании энергичного, яркого, местного жителя.
О
Ольга
4 апр 2025
Прекрасная экскурсия. Ольга - профессионал своего дела. Мы получили кучу впечатлений, много эмоций! Рекомендуем Ольгу как очень грамотного гида

