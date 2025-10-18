Что вас ожидает

Псков

Вы разгадаете тайны Псковского кремля, увидите Вечевую площадь и посетите главный храм города — Свято-Троицкий собор. Полюбуетесь крепостными стенами и подниметесь на смотровую площадку с видом на слияние рек Псковы и Великой.

Псков купеческий вы увидите на примере Поганкиных и Постниковых палат. Я развлеку вас легендами о происхождении фамилии купца Поганкина, известном как «псковский Дракула». А вы выберете понравившуюся версию.

На улице с 700-летней историей вы познакомитесь с Псковом губернским. Полюбуетесь губернаторскими домами и другими довоенными зданиями. Я расскажу о временах, когда здесь был целый финансовый квартал, а доходные дома открывали и купцы, и крестьяне, и женщины.

Мы осмотрим Покровский комплекс, ставший ареной для событий Ливонской войны. Вы посетите Покровскую башню, увидите каменные кресты 14 века и услышите предания о явлении Пречистой Богородицы псковичам.

Изборск

Мы начнём с Труворова городища. Вы увидите место первого поселения наших предков славян-кривичей. А также попробуете разгадать тайну легендарного варяга Трувора: был ли он на самом деле и зачем прибыл в Изборск.

Путешествие по эпохам продолжится в Изборской крепости на Жеравьей горе. Вы пройдёте по боевому ходу, подниметесь на смотровую площадку башни Луковка и спуститесь в тайный подземный лаз.

Ещё одним важным героем истории станет Изборско-Мальская долина. С высоты 43-метрового мыса вы насладитесь ее просторами. Вот уже 10 тысяч лет нетронутая рукой человека она сохраняет редкие виды трав и подземные источники.

Печоры

Со смотровой площадки вы оцените уникальную крепость, построенную в овраге, а не на возвышенности. Посетите Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Пройдёте по монастырской площади и восхититесь видом на Успенский собор в стиле барокко.

Вы увидите пещерный храм, хранящий раки с мощами святых. По желанию оставите в нём записочку о здравии близких людей. Я расскажу, как создавалось это природное и архитектурное чудо.

Организационные детали