Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Эта экскурсия проведет вас от древних стен Псковского Кремля с его соборами и легендами до заповедных Талабских островов с их нетронутой природой и старинными храмами.



Вы познакомитесь с богатой историей города, увидите памятники князьям-защитникам и погрузитесь в тихую красоту псковских просторов. 5 1 отзыв

Русский Город Ваш гид в Пскове Задать вопрос Групповая экскурсия 4500 ₽ за человека 5 1 отзыв 8 часов На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Псковские тайны: крепости, храмы и острова Псков — древний город с богатой историей. Экскурсия начнется с погружения в его прошлое: вы увидите величественный Кремль, раскроете тайны Довмонтова города и посетите Троицкий собор. Осмотрите древние стены и башни, хранящие память веков, а также купеческие палаты и храмы с уникальными фресками. Особое внимание уделим памятникам княгине Ольге и Александру Невскому. Затем вас ждет путешествие на катере к Талабским островам — заповеднику тишины и духовности. Здесь познакомитесь с местными храмами, северной природой и неторопливым ритмом жизни, услышите удивительные легенды и насладитесь живописными озерными пейзажами. Важная информация: На экскурсии может быть ветрено. Рекомендуем взять с собой непродуваемую верхнюю одежду, а также дождевик или зонт.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Кремль

Довмонтов город

Троицкий собор

Захаб

Стены и башни кремля

Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома

Варлаамовская башня и стены окольного города

Купеческие палаты

Храмы и часовни

Памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге

Остров Талабск (о. Залита)

Храм св. Николая

Могила протоиерея Николая Гурьянова Что включено Экскурсионное обслуживание

Транспортное обслуживание

Поездка на катере к островам Что не входит в цену Личные расходы (сувениры, питание и др.) Где начинаем и завершаем? Начало: Экскурсия начинается в центре города Псков Завершение: Окончание экскурсии в центре города Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек. Важная информация На экскурсии может быть ветрено. Рекомендуем взять с собой непродуваемую верхнюю одежду

А также дождевик или зонт Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.