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Талабский экспресс: экскурсия в прошлое и приключение на островах

Эта экскурсия проведет вас от древних стен Псковского Кремля с его соборами и легендами до заповедных Талабских островов с их нетронутой природой и старинными храмами.

Вы познакомитесь с богатой историей города, увидите памятники князьям-защитникам и погрузитесь в тихую красоту псковских просторов.
5
1 отзыв
Талабский экспресс: экскурсия в прошлое и приключение на островах
Талабский экспресс: экскурсия в прошлое и приключение на островах
Талабский экспресс: экскурсия в прошлое и приключение на островах

Описание экскурсии

Псковские тайны: крепости, храмы и острова Псков — древний город с богатой историей. Экскурсия начнется с погружения в его прошлое: вы увидите величественный Кремль, раскроете тайны Довмонтова города и посетите Троицкий собор. Осмотрите древние стены и башни, хранящие память веков, а также купеческие палаты и храмы с уникальными фресками. Особое внимание уделим памятникам княгине Ольге и Александру Невскому. Затем вас ждет путешествие на катере к Талабским островам — заповеднику тишины и духовности. Здесь познакомитесь с местными храмами, северной природой и неторопливым ритмом жизни, услышите удивительные легенды и насладитесь живописными озерными пейзажами. Важная информация: На экскурсии может быть ветрено. Рекомендуем взять с собой непродуваемую верхнюю одежду, а также дождевик или зонт.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кремль
  • Довмонтов город
  • Троицкий собор
  • Захаб
  • Стены и башни кремля
  • Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома
  • Варлаамовская башня и стены окольного города
  • Купеческие палаты
  • Храмы и часовни
  • Памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге
  • Остров Талабск (о. Залита)
  • Храм св. Николая
  • Могила протоиерея Николая Гурьянова
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
  • Поездка на катере к островам
Что не входит в цену
  • Личные расходы (сувениры, питание и др.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Экскурсия начинается в центре города Псков
Завершение: Окончание экскурсии в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
  • На экскурсии может быть ветрено. Рекомендуем взять с собой непродуваемую верхнюю одежду
  • А также дождевик или зонт
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Достаточно объёмная и интересные экскурсия. За один день посмотрели и главные достопримечательности Пскова, и один из Талабских островов. Хорошая организация и прекрасные экскурсоводы.
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