Описание

Что вас ожидает: Расширенная автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову На обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Пскову вы ближе познакомитесь с городом и его богатой историей. Посетите основные достопримечательности: Ольгинскую часовню; Собор Рождества Иоанна Предтечи; Памятник князю Александру Невскому на горе Соколиха; Рождества Богородицы Снетогорский монастырь; Покровский угол; Три памятника — Княгине Ольге, Двум капитанам, Скобарю; Варлаамовский угол; Также мы покажем Вам постройки гражданской архитектуры, отражающей жизнь губернского, дореволюционного Пскова. Города, который был практически уничтожен в годы ВОВ. На протяжении всего маршрута вы будете видеть храмы совершенно особой псковской школы архитектуры. Узнаете, как же это строить «по-псковски», что такое «поребрик-бегунок-поребрик», и почему псковичи любили звонницы, а не колокольни. Кремль и Троицкий собор — самое сердце Пскова. Крепость, которой по своей мощности практически нет равных. Вы прогуляетесь среди старинных стен и башен, узнаете загадки Довмонтова города и послушаете рассказы о небывалой силе и храбрости псковских князей, познакомитесь с величественным Троицким собором и его сокровищами: чудотворными иконами и уникальным семиярусным иконостасом. Финский парк и Гремячая башня — любимый парк для прогулок и отдыха у местных жителей, на противоположном берегу которого возвышается таинственная Гремячая башня, о которой сложено множество легенд и преданий. Групповая поездка в Изборск и Печоры Рядом с Псковом, всего в 30 километрах, расположилась деревня Старый Изборск. Между прочим, в Средние века Изборск был крупным городом, через который проходили торговые пути, и входил в 10 древнейших городов Руси (первое упоминание Изборска в летописи датируется 862 годом). В 20 километрах от Изборска, на самой границе России, находится жемчужина Псковской земли — Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь. Единственный монастырь во всей России, где с 1473 года служба идет беспрестанно. Монастырь действовал и в годы Советской власти, и в годы Великой Отечественной Войны. Но наш монастырь это не только святая обитель, но и крепость, которая воевала от времен Ивана Грозного и до времен Петра I. Важная информация: Порядок оплаты группового сборного тура: после оформления документов (подтверждение бронирования и договор на оказание услуг) платёж делится на 2 части: 50% Вы оплачиваете в течение недели с момента бронирования, остаток по сумме - за неделю до заезда на тур.