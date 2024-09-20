Вас ждёт автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову с посещением Кремля, экскурсия в Изборск и Печоры, в Пушкинские Горы и поездка в город Остров с посещением музейного комплекса «Линия Сталина».

Описание тура

Автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Пскову, где вы сможете насладиться атмосферой этого древнего города. Начнем с посещения Кремля и Троицкого собора — сердца Пскова. Эта крепость, не имеющая равных по своей мощи, подарит вам уникальные впечатления.

Что вас ждет:

Прогулка среди старинных стен и башен, где вы узнаете загадки Довмонтова города.

Рассказы о храбрости псковских князей и их небывалой силе.

Знакомство с величественным Троицким собором, его чудотворными иконами и уникальным семиярусным иконостасом.

Посещение памятника князю Александру Невскому на горе Соколиха, откуда открывается панорамный вид на город.

Ответы на вопросы о знаменитом Ледовом побоище.

Ольгинская часовня — место, где, по легенде, княгиня Ольга предрекла славу Пскову.

Вы сможете насладиться хрестоматийным видом Псковского Крома и знаменитой надписью: «Россия начинается здесь».

Экскурсия в Изборск и Печоры

В 30 километрах от Пскова расположена деревня Старый Изборск. В Средние века это был крупный город, через который проходили торговые пути, и он входил в десятку древнейших городов Руси. Первое упоминание Изборска в летописи датируется 862 годом.

В 20 километрах от Изборска находится Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь — уникальная святыня, где служба идет без перерыва с 1473 года. Этот монастырь, действовавший даже в годы Советской власти и Великой Отечественной войны, является не только святой обителью, но и крепостью, защищавшей страну с времен Ивана Грозного до Петра I.

Экскурсия в Пушкинские Горы

Вы сможете посетить отчую землю Александра Пушкина, где он черпал вдохновение для своего творчества. В программе:

Посещение «поэта дом опальный» в Михайловском.

Могила великого русского гения у стен Успенской церкви Святогорского монастыря.

Усадьба семьи Осиповых-Вульф — «дом Лариных» в Тригорском.

Город Остров и музейный комплекс «Линия Сталина»

Остров — древний русский город, впервые упоминаемый в летописи в 1341 году. Этот город стал форпостом на юге Псковской республики и много лет сдерживал натиск Ливонского ордена. В XX веке он также активно сопротивлялся фашистским захватчикам.

В 30-е годы рядом с Островом была построена «Линия Сталина», состоящая из ДОТов и других укреплений. Сегодня это музейный комплекс с мемориальным воинским захоронением, где вы сможете увидеть коллекцию раритетной военной техники.

Главной достопримечательностью города являются уникальные цепные мосты через реку Великую, построенные в 1853 году. Во время экскурсии вы также увидите церковь Николая Чудотворца — старейшее каменное здание в Острове, памятник Клавдии Назаровой и посетите городской краеведческий музей.