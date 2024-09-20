Машина Времени к сердце Пскова на 3 дня из Москвы

Автобусный тур в Псков: путешествие по Пушкинским горам и Линии Сталина
Вас ждёт автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову с посещением Кремля, экскурсия в Изборск и Печоры, в Пушкинские Горы и поездка в город Остров с посещением музейного комплекса «Линия Сталина».
Машина Времени к сердце Пскова на 3 дня из Москвы
Машина Времени к сердце Пскова на 3 дня из Москвы
Машина Времени к сердце Пскова на 3 дня из Москвы
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание тура

Автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Пскову, где вы сможете насладиться атмосферой этого древнего города. Начнем с посещения Кремля и Троицкого собора — сердца Пскова. Эта крепость, не имеющая равных по своей мощи, подарит вам уникальные впечатления.

Что вас ждет:

  • Прогулка среди старинных стен и башен, где вы узнаете загадки Довмонтова города.
  • Рассказы о храбрости псковских князей и их небывалой силе.
  • Знакомство с величественным Троицким собором, его чудотворными иконами и уникальным семиярусным иконостасом.
  • Посещение памятника князю Александру Невскому на горе Соколиха, откуда открывается панорамный вид на город.
  • Ответы на вопросы о знаменитом Ледовом побоище.
  • Ольгинская часовня — место, где, по легенде, княгиня Ольга предрекла славу Пскову.

Вы сможете насладиться хрестоматийным видом Псковского Крома и знаменитой надписью: «Россия начинается здесь».

Экскурсия в Изборск и Печоры

В 30 километрах от Пскова расположена деревня Старый Изборск. В Средние века это был крупный город, через который проходили торговые пути, и он входил в десятку древнейших городов Руси. Первое упоминание Изборска в летописи датируется 862 годом.

В 20 километрах от Изборска находится Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь — уникальная святыня, где служба идет без перерыва с 1473 года. Этот монастырь, действовавший даже в годы Советской власти и Великой Отечественной войны, является не только святой обителью, но и крепостью, защищавшей страну с времен Ивана Грозного до Петра I.

Экскурсия в Пушкинские Горы

Вы сможете посетить отчую землю Александра Пушкина, где он черпал вдохновение для своего творчества. В программе:

  • Посещение «поэта дом опальный» в Михайловском.
  • Могила великого русского гения у стен Успенской церкви Святогорского монастыря.
  • Усадьба семьи Осиповых-Вульф — «дом Лариных» в Тригорском.

Город Остров и музейный комплекс «Линия Сталина»

Остров — древний русский город, впервые упоминаемый в летописи в 1341 году. Этот город стал форпостом на юге Псковской республики и много лет сдерживал натиск Ливонского ордена. В XX веке он также активно сопротивлялся фашистским захватчикам.

В 30-е годы рядом с Островом была построена «Линия Сталина», состоящая из ДОТов и других укреплений. Сегодня это музейный комплекс с мемориальным воинским захоронением, где вы сможете увидеть коллекцию раритетной военной техники.

Главной достопримечательностью города являются уникальные цепные мосты через реку Великую, построенные в 1853 году. Во время экскурсии вы также увидите церковь Николая Чудотворца — старейшее каменное здание в Острове, памятник Клавдии Назаровой и посетите городской краеведческий музей.

Еженедельно по вторникам

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый. Цена за человека в 2х местном номере14 150 ₽
Взрослый. Одноместный номер16 700 ₽
Пенсионный. Цена за человека в 2х местном номере13 750 ₽
Пенсионный. Одноместный номер16 300 ₽
Детский (5-14 лет). Цена за человека в 2х местном номере13 350 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Псковский Кремль
  • Троицкий собор
  • Довмонтов город
  • Ольгинская часовня
  • Памятник Александру Невскому и его дружине на горе Соколиха
  • Изборская Крепость
  • Словенские ключи
  • Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
  • Имение Пушкина - Михайловское
  • Свято-Успенский Святогорский монастырь
  • Усадьба Тригорское
  • Музейный комплекс «Линия Сталина»
  • Цепные мосты через реку Великая
  • Историко-краеведческий музей г. Остров
  • Церковь Николая Чудотворца
  • Памятник Клавдии Назаровой
Что включено
  • Встреча и проводы на ж/д вокзале
  • Размещение в отеле (2 ночи, номер выбранной категории)
  • Экскурсия Псков-Изборск-Печоры
  • Экскурсия в Пушкинские горы
  • Экскурсия в город Остров
  • Входные билеты на платные объекты
  • Пакет питания: 3 завтрака + 3 обеда
  • Трансферы по программе
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Вокзальная, д. 23, Псков
Когда и сколько длится?
Когда: Еженедельно по вторникам
Экскурсия длится около 2.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Пскова

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