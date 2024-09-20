Описание тура
Автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Пскову, где вы сможете насладиться атмосферой этого древнего города. Начнем с посещения Кремля и Троицкого собора — сердца Пскова. Эта крепость, не имеющая равных по своей мощи, подарит вам уникальные впечатления.
Что вас ждет:
- Прогулка среди старинных стен и башен, где вы узнаете загадки Довмонтова города.
- Рассказы о храбрости псковских князей и их небывалой силе.
- Знакомство с величественным Троицким собором, его чудотворными иконами и уникальным семиярусным иконостасом.
- Посещение памятника князю Александру Невскому на горе Соколиха, откуда открывается панорамный вид на город.
- Ответы на вопросы о знаменитом Ледовом побоище.
- Ольгинская часовня — место, где, по легенде, княгиня Ольга предрекла славу Пскову.
Вы сможете насладиться хрестоматийным видом Псковского Крома и знаменитой надписью: «Россия начинается здесь».
Экскурсия в Изборск и Печоры
В 30 километрах от Пскова расположена деревня Старый Изборск. В Средние века это был крупный город, через который проходили торговые пути, и он входил в десятку древнейших городов Руси. Первое упоминание Изборска в летописи датируется 862 годом.
В 20 километрах от Изборска находится Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь — уникальная святыня, где служба идет без перерыва с 1473 года. Этот монастырь, действовавший даже в годы Советской власти и Великой Отечественной войны, является не только святой обителью, но и крепостью, защищавшей страну с времен Ивана Грозного до Петра I.
Экскурсия в Пушкинские Горы
Вы сможете посетить отчую землю Александра Пушкина, где он черпал вдохновение для своего творчества. В программе:
- Посещение «поэта дом опальный» в Михайловском.
- Могила великого русского гения у стен Успенской церкви Святогорского монастыря.
- Усадьба семьи Осиповых-Вульф — «дом Лариных» в Тригорском.
Город Остров и музейный комплекс «Линия Сталина»
Остров — древний русский город, впервые упоминаемый в летописи в 1341 году. Этот город стал форпостом на юге Псковской республики и много лет сдерживал натиск Ливонского ордена. В XX веке он также активно сопротивлялся фашистским захватчикам.
В 30-е годы рядом с Островом была построена «Линия Сталина», состоящая из ДОТов и других укреплений. Сегодня это музейный комплекс с мемориальным воинским захоронением, где вы сможете увидеть коллекцию раритетной военной техники.
Главной достопримечательностью города являются уникальные цепные мосты через реку Великую, построенные в 1853 году. Во время экскурсии вы также увидите церковь Николая Чудотворца — старейшее каменное здание в Острове, памятник Клавдии Назаровой и посетите городской краеведческий музей.
Еженедельно по вторникам
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый. Цена за человека в 2х местном номере
|14 150 ₽
|Взрослый. Одноместный номер
|16 700 ₽
|Пенсионный. Цена за человека в 2х местном номере
|13 750 ₽
|Пенсионный. Одноместный номер
|16 300 ₽
|Детский (5-14 лет). Цена за человека в 2х местном номере
|13 350 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Псковский Кремль
- Троицкий собор
- Довмонтов город
- Ольгинская часовня
- Памятник Александру Невскому и его дружине на горе Соколиха
- Изборская Крепость
- Словенские ключи
- Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
- Имение Пушкина - Михайловское
- Свято-Успенский Святогорский монастырь
- Усадьба Тригорское
- Музейный комплекс «Линия Сталина»
- Цепные мосты через реку Великая
- Историко-краеведческий музей г. Остров
- Церковь Николая Чудотворца
- Памятник Клавдии Назаровой
Что включено
- Встреча и проводы на ж/д вокзале
- Размещение в отеле (2 ночи, номер выбранной категории)
- Экскурсия Псков-Изборск-Печоры
- Экскурсия в Пушкинские горы
- Экскурсия в город Остров
- Входные билеты на платные объекты
- Пакет питания: 3 завтрака + 3 обеда
- Трансферы по программе
Что не входит в цену
- Ж/д билеты
- Личные расходы