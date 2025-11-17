По прибытии в Псков вы встретитесь с гидом у вагона № 16 и отправитесь в кафе в центре города на завтрак. После вас ждёт трансфер в гостиницу и размещение в номерах (гарантированное заселение начинается с 14:00). В 10:30 начнём пешеходную экскурсию по историческому центру города. Осмотрим Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, фортификационное сооружение — захаб. Увидим купеческие палаты, храмы, часовни.

Прикоснёмся и к духовному наследию: побываем у церкви Анастасии Римлянки, храма Василия на Горке и храма Николы со Усохи. Также посетим памятник княгине Ольге.

После экскурсии — обед в кафе (не входит в стоимость тура) и свободное время.