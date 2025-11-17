Там русский дух: Псков, Изборск, Печоры и Пушкинские Горы
Пройтись по местам великого поэта, посетить старейший монастырь, осмотреть исторический центр Пскова
Вас ждут 3 дня, наполненные историей, культурой и очарованием старинных русских городов.
Вы погрузитесь в атмосферу древнего Пскова и его окрестностей, посетите величественный Псковский Кремль, Довмонтов город и Троицкий собор. Мы
погуляем по пушкинским местам — усадьбам Михайловское и Тригорское и поговорим о жизни поэта.
Вы побываете в старинном Изборске с уникальной крепостью и узнаете, почему Словенские ключи считаются чудодейственными.
Завершим путешествие посещением знаменитого Псково-Печерского монастыря, одного из старейших мужских монастырей нашей страны.
Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой удобные одежду и обувь по сезону.
Программа тура по дням
1 день
Достопримечательности Пскова
По прибытии в Псков вы встретитесь с гидом у вагона № 16 и отправитесь в кафе в центре города на завтрак. После вас ждёт трансфер в гостиницу и размещение в номерах (гарантированное заселение начинается с 14:00). В 10:30 начнём пешеходную экскурсию по историческому центру города. Осмотрим Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, фортификационное сооружение — захаб. Увидим купеческие палаты, храмы, часовни.
Прикоснёмся и к духовному наследию: побываем у церкви Анастасии Римлянки, храма Василия на Горке и храма Николы со Усохи. Также посетим памятник княгине Ольге.
После экскурсии — обед в кафе (не входит в стоимость тура) и свободное время.
2 день
Пушкинские Горы
После завтрака, в 9:00, выезжаем в Пушкинские Горы. В музее-заповеднике А. С. Пушкина вас ждёт увлекательная экскурсия по усадьбам Михайловское и Тригорское, усадебным паркам, а также по Святогорскому Свято-Успенскому монастырю, где похоронен великий русский поэт. Во время экскурсии вы познакомитесь с историей этих мест, связанных с жизнью Пушкина.
После экскурсии — обед в кафе. В 19:00 вернёмся в Псков и отправимся в гостиницу.
3 день
Изборск и Печоры
После завтрака и освобождения номеров, в 11:00 отправляемся в Изборск, где нас ждёт экскурсия в одноимённый музей-заповедник. Вы познакомитесь с историей древнего Труворова городища и Изборской крепости, а также увидите чудотворные Словенские ключи.
Далее поедем в Печоры, где пообедаем в кафе и посетим Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, один из старейших и наиболее почитаемых монастырей региона.
В 18:30 вернёмся в Псков на вокзал к поезду № 10 Псков-Москва, отправляющемуся в 19:23.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
15 680 ₽
Начало: Псков, ж/д вокзал, ориентируемся на прибытие поезда № 10 Москва-Псков в 8:16
Завершение: Псков, ж/д вокзал, ориентируемся на отправление поезда № 10 Псков-Москва в 19:23
Лада — Организатор в Пскове
Провела экскурсии для 2188 туристов
Наша команда состоит из профессионалов с многолетним опытом. Покажем классический Псков, познакомим с его духовным наследием, преподнесём старинный город в неформатном виде, приоткроем тайны исторических событий, а наш скобарь поведает сказки и легенды древней псковской земли.