Индивидуальная
до 5 чел.
Царское село: дворцы, парки и судьбы императоров
Пройти по парадным залам, увидеть Янтарную комнату и услышать истории о жизни царей и прошлом страны
Завтра в 11:00
14 дек в 11:00
8500 ₽ за всё до 5 чел.
Билеты
Екатерининский и Александровский парки
Прогулка по двум историческим паркам в Пушкине подарит вам уникальную возможность окунуться в прошлое и насладиться императорской роскошью
Начало: У входа в Екатерининский парк
Завтра в 10:00
13 дек в 10:00
9300 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Царское Село и Павловск: барокко и классицизм
Проследить эволюцию русской архитектуры и садово-паркового искусства 18 века
Завтра в 10:00
13 дек в 10:00
12 600 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Пушкину в категории «Для иностранцев»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пушкине
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Пушкине
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Пушкину в декабре 2025
Сейчас в Пушкине в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 8500 до 12 600. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте экскурсию в Пушкине на 2025 год для иностранцев, 4 ⭐ отзыва, цены от 8500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль