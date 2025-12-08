Приглашаем вас сравнить два выдающихся дворцово-парковых ансамбля под Петербургом.
Царское Село и Павловск находятся совсем рядом друг с другом, но разительно отличаются по стилю и отражают вкусы их хозяев и веяния моды своего времени.
Вы прогуляетесь по паркам, осмотрите интерьеры дворцов и проследите историю власти, архитектуры и смены идеалов.
Описание экскурсии
Царское Село — торжество барокко
- Мы начнём прогулку у Екатерининского дворца — шедевра елизаветинского барокко. Рассмотрим фасад с пышным декором и позолотой, а затем — интерьеры
- В Екатерининском парке вы обратите внимание на симметрию аллей и строгую регулярную планировку — характерные черты садово-паркового барокко
- Осмотрите Камеронову галерею и Агатовые комнаты — ранние образцы классицизма, где строгие линии и античные мотивы сменяют барочную пышность
- Завершит осмотр прогулка по павильонам и парковым постройкам — павильону «Грот», Адмиралтейству, Чесменской колонне и Турецкой бане
Павловск — гармония классицизма
- Вы осмотрите Павловский дворец, где господствуют строгие пропорции, колоннады и лаконичный декор
- Прогуляетесь по Павловскому парку, задуманному как пейзажный сад в английском стиле
- Увидите Храм Дружбы, колоннаду Аполлона, Молочный домик, Павильон трёх граций и памятник родителям
Вы узнаете:
- о создании архитектурных ансамблей Царского Села и Павловска, их владельцах и архитекторах
- особенностях регулярных и пейзажных парков 18 века
- роли Екатерины II и Павла I в формировании художественного облика их резиденций
- и многом другом
Ориентировочный тайминг экскурсии
- прогулка по Екатерининскому парку — 1,5 часа
- посещение Екатерининского дворца и Янтарной комнаты — 1 час
- переезд в Павловск — 20–30 минут
- прогулка по Павловскому парку — 1,5 часа
- павловский дворец (по желанию) — 1 час 15 минут
По желанию вы посетите Александровский дворец или Царскосельский лицей.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на BMW X3
- Входные билеты во дворец и парк оплачиваются дополнительно: во дворец и парк в Царском Селе и парк в Павловске — 1750 ₽ за чел. (есть льготы), по желанию в Павловский дворец — 750 ₽ за чел. Также путешественники оплачивают билет гида в Екатерининский дворец — 750 ₽
- По запросу экскурсию можно начать и закончить в центре Санкт-Петербурга (общая длительность 7 часов, стоимость 19 300₽)
- По запросу экскурсию можно провести для большего количества участников
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Вера — ваша команда гидов в Пушкине
Провели экскурсии для 752 туристов
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.
