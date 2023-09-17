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Поездка на Домбай из Пятигорска

Вас ждет насыщенное приключение по Кавказским горам с посещением уникальных и загадочных мест
Индивидуальная экскурсия на джипе в Домбай предлагает уникальную возможность познакомиться с величественными Кавказскими горами и нетуристическими местами.

Участники увидят панорамный перевал Гум-Баши, нарзанные источники, Сырные пещеры и загадочное озеро Кара-Кёль.

Посещение древнего Шоанинского храма и прогулка по Тебердинскому заповеднику сделают поездку незабываемой
4.8
17 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🚙 Индивидуальный формат
  • 🏞️ Уникальные природные локации
  • 🕌 Древние архитектурные памятники
  • 📸 Фотогеничные виды
  • 🌿 Тайные уголки заповедника
  • 🍽️ Вкусный обед с видом
  • 💧 Целебные нарзанные источники

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы, такие как июль и август, идеально подходят для поездки на Домбай из Пятигорска. В это время года природа Кавказа раскрывается во всей красе, и вы сможете насладиться панорамными видами и свежим горным воздухом. Это лучшее время для прогулок и экскурсий на свежем воздухе. Май, июнь, сентябрь и октябрь также подходят для посещения. В эти месяцы туристов меньше, что позволяет насладиться спокойствием и уединением. Кроме того, в это время года погода ещё достаточно тёплая для комфортного путешествия.
Сейчас август — это идеальное время.
Поездка на Домбай из Пятигорска
Поездка на Домбай из Пятигорска
Поездка на Домбай из Пятигорска

Что можно увидеть

  • Панорамный перевал Гум-Баши
  • Нарзанные источники
  • Сырные пещеры
  • Тебердинский заповедник
  • Озеро Кара-Кёль
  • Шоанинский храм
  • Посёлок Домбай

Описание экскурсии

Мы стартуем ориентировочно в 7:00. В рамках нашего горного приключения увидим знаковые и фотогеничные уголки Кавказа:

  • Восхитимся видами с панорамного перевала Гумбаши — самого высокогорного в нашей стране.
  • По желанию остановимся у нарзанных источников, чтобы взбодриться охлаждающей минералкой прямо из-под земли.
  • Заглянем в необычные Сырные пещеры. Ветер и вода долго корпели здесь над фигурными рельефами стен. Сделаем интересные фото на фоне «природного Маасдама».
  • В Тебердинском заповеднике полюбуемся пейзажами и водопадами под рассказы гида об этом творении природы.
  • Задержимся у загадочного озера Кара-Кёль, которому около 10 тысяч лет. За это время оно успело обрасти тайнами и легендами. Познакомим с ними и вас.
  • Зарядимся мощью горной реки Уллу-Муруджу — самой чистой в России и Европе. Её воды считаются целебными благодаря ионам серебра в составе.
  • Посетим христианскую святыню — Шоанинский храм. С момента его строительства прошло 11 веков. Величественный и неприступный, он точно понравится ценителям древнего зодчества.
  • В курортном посёлке Домбай поднимемся в горы по канатной дороге и пообедаем в кафе с чудесным видом и вкусными хычынами.

Вернёмся ориентировочно в 19:00–20:00. Мы не будем никуда спешить и подстроим маршрут под ваши желания.

Организационные детали

  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
  • Дорога в одну сторону с остановками занимает приблизительно 3 часа
  • Для детей всегда есть детские кресла и бустеры
  • Поездка проходит на комфортных автомобилях УАЗ Patriot, Land Rover или минивэне
  • По согласованию времени выезда гид связывается накануне поездки с 20.00 до 21.00 телефонным звонком или сообщением в мессенджере

Дополнительные расходы

Обед – 600–700 ₽/чел.
Билет на канатную дорогу – 2700 ₽/стандартный билет и от 700 ₽ до 2300 ₽/льготный билет (зависит от выбранного тарифа)
Вход в Тебердинский заповедник – 200 ₽/чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4435 туристов
С нами вы сможете отдохнуть и оздоровиться, насладиться красотой горных хребтов и ущелий Кавказа, попробовать вкуснейшие блюда карачаевской, кабардинской, дагестанской, чеченской, осетинской, грузинской и армянской кухонь. Наша фишка — индивидуальные и групповые туры на джипах. Мечтаете о необычном отпуске или хотите ярко и комфортно провести выходные дни? Это к нам!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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16
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Елена
15 сентября мы впятером, своей компанией, отправились в Домбай. Встретил нас по месту нашего проживания лучезарный, оптимистичный Мурат, который сразу покорил своим кавказским обаянием, добрым юмором и хорошим настроением. Мурат
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оказался не только виртуозным водителем, но и высококлассным гидом-краеведом, истинным сыном своей земли, разносторонним человеком, с которым крайне интересно вести беседы, задавать вопросы, получать ответы, где-то даже пофилософствовать, что важно любопытным, интересующимся людям. Если желания взаимодействовать у туриста нет, Мурат предлагает к прослушиванию музыкальные композиции, что кому нравится. Комфортабельный не только автомобиль, но и обстановка в нём. Но, вернёмся к нашему путешествию. Дорога в Домбай сама по себе очень живописная, потрясающая своей разноплановостью окружающих ландшафтов-горы, скалы, где-то покрыты хвойными лесами, где - то камень, где-то снег…. Об остановке на завтрак. Мурат предложил отведать национальные блюда, приготовленные у Аслана,потомка древнего княжеского рода, владельца небольшого придорожного кафе, где нам очень понравилось! Мы ели вкуснейшие хычины, пили чай из горного разнотравья с разными видами мёда. Купили колбаску, мед, варенье из шишек, чай, и продолжили наш путь. Останавливались в разных красивых точках нашей дороги, которые Мурат знает практически с закрытыми глазами, так как сам родился и вырос в этих местах, любит и уважает свою землю, соблюдает традиции рода, что нам крайне импонировало, ведь мы приехали сюда для знакомства и, что очень здорово, нас встречал не такой же гость этой земли, что часто встречается в гильдии экскурсоводов, а хозяин. Хозяин, не теоретически, а практически, ведь у Мурат есть земля, где он является конезаводчиком, и нас познакомил со своим табуном грациозных, благородных животных. Супер!!! Домбай ожидаемо прекрасный, потрясающий!! Скалистый Кавказский хребет поражает мощью и силой. На обратном пути поужинали в уютном семейном кафе на краю бурной горной реки. Под её шум отведали шашлыки, стейки, форель и овощи гриль по каким-то особенно вкусным рецептам. Мурат знает все места, куда нам непременно нужно, и где нам непременно понравится. С его мастерством водителя мы ещё и на закат успели. Закат в горах-это отдельная будоражащая душу страничка истории нашего путешествия. В общем, наша экскурсия, заявленная, как восьмичасовая, продлилась до позднего вечера. Доставила массу удовольствия, оставила чудесное послевкусие и твёрдое желание вернуться обратно!!!! Теперь мы знаем, какой гид нам нужен в нашем дальнейшем познании Кавказа. Рекомендуем👍

15 сентября мы впятером, своей компанией, отправились в Домбай. Встретил нас по месту нашего проживания лучезарный,
15 сентября мы впятером, своей компанией, отправились в Домбай. Встретил нас по месту нашего проживания лучезарный,
15 сентября мы впятером, своей компанией, отправились в Домбай. Встретил нас по месту нашего проживания лучезарный,
15 сентября мы впятером, своей компанией, отправились в Домбай. Встретил нас по месту нашего проживания лучезарный,
15 сентября мы впятером, своей компанией, отправились в Домбай. Встретил нас по месту нашего проживания лучезарный,
15 сентября мы впятером, своей компанией, отправились в Домбай. Встретил нас по месту нашего проживания лучезарный,
15 сентября мы впятером, своей компанией, отправились в Домбай. Встретил нас по месту нашего проживания лучезарный,
15 сентября мы впятером, своей компанией, отправились в Домбай. Встретил нас по месту нашего проживания лучезарный,
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Анна
Поездка с гидом Хусейном получилась отличной! Выехали в комфортное для нас время, увидели много красивых мест, вкусно пообедали и поужинали. Очень нравится, когда гид искренне любит родные места, эта любовь
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передается- наш гид именно такой, от него мы узнали много интересного о местах, которые посетили, и о местных жителях, а красота природы такая, что не описать словами! Автомобиль комфортный, поездка хоть и была длительной, но не утомила, приехали в хорошем настроении и полные впечатлений. Спасибо, Хусейн, за этот день!

Поездка с гидом Хусейном получилась отличной! Выехали в комфортное для нас время, увидели много красивых мест,
Поездка с гидом Хусейном получилась отличной! Выехали в комфортное для нас время, увидели много красивых мест,
Поездка с гидом Хусейном получилась отличной! Выехали в комфортное для нас время, увидели много красивых мест,
Поездка с гидом Хусейном получилась отличной! Выехали в комфортное для нас время, увидели много красивых мест,
Поездка с гидом Хусейном получилась отличной! Выехали в комфортное для нас время, увидели много красивых мест,
Поездка с гидом Хусейном получилась отличной! Выехали в комфортное для нас время, увидели много красивых мест,
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О
Спасибо большое Андрею за прекрасный день. Много интересного рассказал и справился со всеми нашими вопросами. Ни секунды не пожалели, что взяли индивидуальный тур - все по удобному нам таймингу, сами
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решаем, на что больше хотим посмотреть, Андрей завозил нас пообедать и поужинать в приятные места, где красиво, чисто и вкусно (далеко не все заведения на Кавказе такие). В сырных пещерах помогал детям и девушкам, которые боялись. Мы под впечатлением от поездки до сих пор! Спасибо🙏💕

Спасибо большое Андрею за прекрасный день. Много интересного рассказал и справился со всеми нашими вопросами. Ни
Спасибо большое Андрею за прекрасный день. Много интересного рассказал и справился со всеми нашими вопросами. Ни
Спасибо большое Андрею за прекрасный день. Много интересного рассказал и справился со всеми нашими вопросами. Ни
Спасибо большое Андрею за прекрасный день. Много интересного рассказал и справился со всеми нашими вопросами. Ни
Спасибо большое Андрею за прекрасный день. Много интересного рассказал и справился со всеми нашими вопросами. Ни
Спасибо большое Андрею за прекрасный день. Много интересного рассказал и справился со всеми нашими вопросами. Ни
Спасибо большое Андрею за прекрасный день. Много интересного рассказал и справился со всеми нашими вопросами. Ни
Спасибо большое Андрею за прекрасный день. Много интересного рассказал и справился со всеми нашими вопросами. Ни+2
Спасибо большое Андрею за прекрасный день. Много интересного рассказал и справился со всеми нашими вопросами. Ни
Спасибо большое Андрею за прекрасный день. Много интересного рассказал и справился со всеми нашими вопросами. Ни
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А
Если бы можно было поставить 10 звезд,то я бы поставила! Прошла очень насыщенная экскурсия на Домбай. С мужем в полном восторге, море эмоций, ничего красивее в жизни не видели!
Экскурсия проходила
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с гидом, да, лучшим гидом - Казбеком! Прекрасный человек, интересный рассказчик, знает историю своего края, завозил покушать в проверенные места, отличный водитель, ответственный, внимательный, с прекрасным чувством юмора! Вообщем, будьте как Казбек, и люди к вам потянутся 😅 Места показал потрясающие! Фото и видео море, хватит пересматривать до следующего отпуска, в старости будем с теплом все разглядывать! Такие впечатления стоят дорогого! 🌄 А закат в облаках 😶🌫️ на перевале Гумбаши, который мы встретили на обратном пути, был какой, что-то невероятное! Благодарим за экскурсию!

Если бы можно было поставить 10 звезд,то я бы поставила! Прошла очень насыщенная экскурсия на Домбай.
Если бы можно было поставить 10 звезд,то я бы поставила! Прошла очень насыщенная экскурсия на Домбай.
Если бы можно было поставить 10 звезд,то я бы поставила! Прошла очень насыщенная экскурсия на Домбай.
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О
Экскурсия по-кайфу 🔥🔥🔥 Гид Алан очень колоритный, гостеприимный, с юмором, рассказал нам про местные традиции, быт, про красивейшие локации, по которым нас возил. Организовал нам вкуснейший обед, показал нам потрясающе
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красивый закат с видом на Кавказский хребет. Так же хотелось бы отметить топовый плей-лист Алана из местной музыки, усиливающий эффект погружения в местную культуру. Дискотека в машине по дороге домой тоже удалась. Мы обязательно вернемся ❤️

Экскурсия по-кайфу 🔥🔥🔥 Гид Алан очень колоритный, гостеприимный, с юмором, рассказал нам про местные традиции, быт,
Экскурсия по-кайфу 🔥🔥🔥 Гид Алан очень колоритный, гостеприимный, с юмором, рассказал нам про местные традиции, быт,
Экскурсия по-кайфу 🔥🔥🔥 Гид Алан очень колоритный, гостеприимный, с юмором, рассказал нам про местные традиции, быт,
Экскурсия по-кайфу 🔥🔥🔥 Гид Алан очень колоритный, гостеприимный, с юмором, рассказал нам про местные традиции, быт,
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А
Огромное спасибо гиду Марату!
Экскурсия прошла легко, весело и красиво 😍 Отдельный кайф автомобиль патриот 🫶🏻очень уж комфортно по горной местности на ней 🤞🏻 Особый восторг Домбай ♥️ на канатке мы попали в снегопад с дождем, обязательно одевайтесь теплее и с собой дождевик и подпопники все это пригодится на второй высоте 💯 Нам понравилось, рекомендуем 🏔️
Огромное спасибо гиду Марату!
Огромное спасибо гиду Марату!
Огромное спасибо гиду Марату!
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