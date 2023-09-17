Индивидуальная экскурсия на джипе в Домбай предлагает уникальную возможность познакомиться с величественными Кавказскими горами и нетуристическими местами.
Участники увидят панорамный перевал Гум-Баши, нарзанные источники, Сырные пещеры и загадочное озеро Кара-Кёль.
Посещение древнего Шоанинского храма и прогулка по Тебердинскому заповеднику сделают поездку незабываемой
Участники увидят панорамный перевал Гум-Баши, нарзанные источники, Сырные пещеры и загадочное озеро Кара-Кёль.
Посещение древнего Шоанинского храма и прогулка по Тебердинскому заповеднику сделают поездку незабываемой
7 причин купить эту экскурсию
- 🚙 Индивидуальный формат
- 🏞️ Уникальные природные локации
- 🕌 Древние архитектурные памятники
- 📸 Фотогеничные виды
- 🌿 Тайные уголки заповедника
- 🍽️ Вкусный обед с видом
- 💧 Целебные нарзанные источники
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы, такие как июль и август, идеально подходят для поездки на Домбай из Пятигорска. В это время года природа Кавказа раскрывается во всей красе, и вы сможете насладиться панорамными видами и свежим горным воздухом. Это лучшее время для прогулок и экскурсий на свежем воздухе. Май, июнь, сентябрь и октябрь также подходят для посещения. В эти месяцы туристов меньше, что позволяет насладиться спокойствием и уединением. Кроме того, в это время года погода ещё достаточно тёплая для комфортного путешествия.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Панорамный перевал Гум-Баши
- Нарзанные источники
- Сырные пещеры
- Тебердинский заповедник
- Озеро Кара-Кёль
- Шоанинский храм
- Посёлок Домбай
Описание экскурсии
Мы стартуем ориентировочно в 7:00. В рамках нашего горного приключения увидим знаковые и фотогеничные уголки Кавказа:
- Восхитимся видами с панорамного перевала Гумбаши — самого высокогорного в нашей стране.
- По желанию остановимся у нарзанных источников, чтобы взбодриться охлаждающей минералкой прямо из-под земли.
- Заглянем в необычные Сырные пещеры. Ветер и вода долго корпели здесь над фигурными рельефами стен. Сделаем интересные фото на фоне «природного Маасдама».
- В Тебердинском заповеднике полюбуемся пейзажами и водопадами под рассказы гида об этом творении природы.
- Задержимся у загадочного озера Кара-Кёль, которому около 10 тысяч лет. За это время оно успело обрасти тайнами и легендами. Познакомим с ними и вас.
- Зарядимся мощью горной реки Уллу-Муруджу — самой чистой в России и Европе. Её воды считаются целебными благодаря ионам серебра в составе.
- Посетим христианскую святыню — Шоанинский храм. С момента его строительства прошло 11 веков. Величественный и неприступный, он точно понравится ценителям древнего зодчества.
- В курортном посёлке Домбай поднимемся в горы по канатной дороге и пообедаем в кафе с чудесным видом и вкусными хычынами.
Вернёмся ориентировочно в 19:00–20:00. Мы не будем никуда спешить и подстроим маршрут под ваши желания.
Организационные детали
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
- Дорога в одну сторону с остановками занимает приблизительно 3 часа
- Для детей всегда есть детские кресла и бустеры
- Поездка проходит на комфортных автомобилях УАЗ Patriot, Land Rover или минивэне
- По согласованию времени выезда гид связывается накануне поездки с 20.00 до 21.00 телефонным звонком или сообщением в мессенджере
Дополнительные расходы
Обед – 600–700 ₽/чел.
Билет на канатную дорогу – 2700 ₽/стандартный билет и от 700 ₽ до 2300 ₽/льготный билет (зависит от выбранного тарифа)
Вход в Тебердинский заповедник – 200 ₽/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4435 туристов
С нами вы сможете отдохнуть и оздоровиться, насладиться красотой горных хребтов и ущелий Кавказа, попробовать вкуснейшие блюда карачаевской, кабардинской, дагестанской, чеченской, осетинской, грузинской и армянской кухонь. Наша фишка — индивидуальные и групповые туры на джипах. Мечтаете о необычном отпуске или хотите ярко и комфортно провести выходные дни? Это к нам!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
15 сентября мы впятером, своей компанией, отправились в Домбай. Встретил нас по месту нашего проживания лучезарный, оптимистичный Мурат, который сразу покорил своим кавказским обаянием, добрым юмором и хорошим настроением. Мурат
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Поездка с гидом Хусейном получилась отличной! Выехали в комфортное для нас время, увидели много красивых мест, вкусно пообедали и поужинали. Очень нравится, когда гид искренне любит родные места, эта любовь
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О
Спасибо большое Андрею за прекрасный день. Много интересного рассказал и справился со всеми нашими вопросами. Ни секунды не пожалели, что взяли индивидуальный тур - все по удобному нам таймингу, сами
+2
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А
Если бы можно было поставить 10 звезд,то я бы поставила! Прошла очень насыщенная экскурсия на Домбай. С мужем в полном восторге, море эмоций, ничего красивее в жизни не видели!
Экскурсия проходила
Экскурсия проходила
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О
Экскурсия по-кайфу 🔥🔥🔥 Гид Алан очень колоритный, гостеприимный, с юмором, рассказал нам про местные традиции, быт, про красивейшие локации, по которым нас возил. Организовал нам вкуснейший обед, показал нам потрясающе
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А
Огромное спасибо гиду Марату!
Экскурсия прошла легко, весело и красиво 😍 Отдельный кайф автомобиль патриот 🫶🏻очень уж комфортно по горной местности на ней 🤞🏻 Особый восторг Домбай ♥️ на канатке мы попали в снегопад с дождем, обязательно одевайтесь теплее и с собой дождевик и подпопники все это пригодится на второй высоте 💯 Нам понравилось, рекомендуем 🏔️
Экскурсия прошла легко, весело и красиво 😍 Отдельный кайф автомобиль патриот 🫶🏻очень уж комфортно по горной местности на ней 🤞🏻 Особый восторг Домбай ♥️ на канатке мы попали в снегопад с дождем, обязательно одевайтесь теплее и с собой дождевик и подпопники все это пригодится на второй высоте 💯 Нам понравилось, рекомендуем 🏔️
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