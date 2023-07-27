Провести один день в невероятных декорациях от самой природы
Это насыщенная разноплановыми локациями экскурсия для тех, кто устал от пассивного отдыха. Познакомим вас с величественными Кавказскими горами. Покажем нетуристические места, которые обычно обходят стороной. Посетим древний Шоанинский храм 10 века и заглянем в тайные уголки Тебердинского заповедника.
Ближайшие даты:
16
авг
авг
17
авг
авг
18
авг
авг
19
авг
авг
20
авг
авг
21
авг
авг
22
авг
авг
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы стартуем ориентировочно в 7:00. В рамках нашего горного приключения увидим знаковые и фотогеничные уголки Кавказа:
- Восхитимся видами с панорамного перевала Гум-Баши — самого высокогорного в нашей стране.
- По желанию остановимся у нарзанных источников, чтобы взбодриться охлаждающей минералкой прямо из-под земли.
- Заглянем в необычные Сырные пещеры. Ветер и вода долго корпели здесь над фигурными рельефами стен. Сделаем интересные фото на фоне «природного Маасдама».
- В Тебердинском заповеднике полюбуемся пейзажами и водопадами под рассказы гида об этом творении природы.
- Задержимся у загадочного озера Кара-Кёль, которому около 10 тысяч лет. За это время оно успело обрасти тайнами и легендами. Познакомим с ними и вас.
- Зарядимся мощью горной реки Уллу-Муруджу — самой чистой в России и Европе. Её воды считаются целебными благодаря ионам серебра в составе.
- Посетим христианскую святыню — Шоанинский храм. С момента его строительства прошло 11 веков. Величественный и неприступный, он точно понравится ценителям древнего зодчества.
- В курортном посёлке Домбай поднимемся в горы по канатной дороге и пообедаем в кафе с чудесным видом и вкусными хычынами.
Вернёмся обратно ориентировочно в 19:00–20:00. Мы не будем никуда спешить и подстроим маршрут под ваши желания.
Организационные детали
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
- Дорога в одну сторону с остановками занимает приблизительно 3 часа
- Для детей всегда есть детские кресла и бустеры
Дополнительные расходы
Обед – 600–700 руб. /чел.
Билет на канатную дорогу – 1600 руб. /чел.
Вход в Тебердинский заповедник – 200 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 43 туристов
Отдохнуть и оздоровиться, насладиться красотой горных хребтов и ущелий Кавказа, попробовать вкуснейшие блюда карачаевской, кабардинской, дагестанской, чеченской, осетинской, грузинской и армянской кухонь, осмотреть исторические места силы и разбудить родовую память — всё это наши автомобильные экскурсии. Наша фишка — индивидуальные и групповые туры на джипах. Мечтаете о необычном отпуске или хотите ярко и комфортно провести выходные дни? Это к нам!
Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
27 июля 2023
Экскурсия прошла просто замечательно! Все очень понравилось и подача информации, и атмосфера, и возможность менять маршрут (последовательность) объектов, чтобы лучше ознакомиться с особенностями мест. Но и конечно бесподобный наш гид Умар!!! Выше всех похвал. Спасибо за увлекательную экскурсию и за положительные эмоции!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска
Индивидуальные
Джиппинг
Природа и пейзажи
На машине
Можно с детьми
Для школьников
Летние
Горы
Выездные
На весь день
Домбай
Канатная дорога
Природа
Похожие туры из Пятигорска
Групповая
10 часов
В тренде
Великолепный Домбай: джип-тур в небольшой группе
Посетить мекку Северного Кавказа и окружающие её живописные места
у вашего отеля
Завтра
18 авг
19 авг
20 авг
3 500₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Нестандартный джип-тур на Джилы-Су и плато Бермамыт из Пятигорска
Открыть захватывающие панорамы гор, ущелий, водопадов и пройти скрытыми тропами к знаменитым плато
в Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках, Железноводс...
Завтра
18 авг
19 авг
20 авг
24 700₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Джилы-Су за 1 день: незабываемый джип-тур
Полюбоваться Эльбрусом, набрать минеральной воды из источника и перезагрузиться на лоне природы
у ваших дверей
Завтра
18 авг
19 авг
20 авг
4 000₽ за человека
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду