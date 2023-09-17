читать дальше уменьшить

оказался не только виртуозным водителем, но и высококлассным гидом-краеведом, истинным сыном своей земли, разносторонним человеком, с которым крайне интересно вести беседы, задавать вопросы, получать ответы, где-то даже пофилософствовать, что важно любопытным, интересующимся людям. Если желания взаимодействовать у туриста нет, Мурат предлагает к прослушиванию музыкальные композиции, что кому нравится. Комфортабельный не только автомобиль, но и обстановка в нём. Но, вернёмся к нашему путешествию. Дорога в Домбай сама по себе очень живописная, потрясающая своей разноплановостью окружающих ландшафтов-горы, скалы, где-то покрыты хвойными лесами, где - то камень, где-то снег…. Об остановке на завтрак. Мурат предложил отведать национальные блюда, приготовленные у Аслана,потомка древнего княжеского рода, владельца небольшого придорожного кафе, где нам очень понравилось! Мы ели вкуснейшие хычины, пили чай из горного разнотравья с разными видами мёда. Купили колбаску, мед, варенье из шишек, чай, и продолжили наш путь. Останавливались в разных красивых точках нашей дороги, которые Мурат знает практически с закрытыми глазами, так как сам родился и вырос в этих местах, любит и уважает свою землю, соблюдает традиции рода, что нам крайне импонировало, ведь мы приехали сюда для знакомства и, что очень здорово, нас встречал не такой же гость этой земли, что часто встречается в гильдии экскурсоводов, а хозяин. Хозяин, не теоретически, а практически, ведь у Мурат есть земля, где он является конезаводчиком, и нас познакомил со своим табуном грациозных, благородных животных. Супер!!! Домбай ожидаемо прекрасный, потрясающий!! Скалистый Кавказский хребет поражает мощью и силой. На обратном пути поужинали в уютном семейном кафе на краю бурной горной реки. Под её шум отведали шашлыки, стейки, форель и овощи гриль по каким-то особенно вкусным рецептам. Мурат знает все места, куда нам непременно нужно, и где нам непременно понравится. С его мастерством водителя мы ещё и на закат успели. Закат в горах-это отдельная будоражащая душу страничка истории нашего путешествия. В общем, наша экскурсия, заявленная, как восьмичасовая, продлилась до позднего вечера. Доставила массу удовольствия, оставила чудесное послевкусие и твёрдое желание вернуться обратно!!!! Теперь мы знаем, какой гид нам нужен в нашем дальнейшем познании Кавказа. Рекомендуем👍