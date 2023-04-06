Попав сюда, словно переносишься во времени, взору предстают старинные замки и храмы, средневековые аулы и древние развалины целых городов.
И всё это гармонично расположено на фоне невероятно живописной природы Кавказа с альпийскими лугами, глубокими ущельями, стремительными горными реками и жемчужными водопадами.
И всё это гармонично расположено на фоне невероятно живописной природы Кавказа с альпийскими лугами, глубокими ущельями, стремительными горными реками и жемчужными водопадами.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Башенный комплекс Эрзи
- Смотровая Цей-Лоамский перевал
- Древний город Эгикал
- Храм-святилище Тхаба-Ерды
- Башенный комплекс "Вовнушки"
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Природный заповедник и «край башен» Эрзи.
- Башенный комплекс XII в. Один из древнейших в Ингушетии. Включает в себя около 60 боевых, полубоевых и жилых башен. Осмотрев строения вы узнаете в чем секрет их прочности, а также как появилась и развивалась башенная архитектура в Ингушетии.
- Цей-Лоамский перевал.
- С высоты 2100 метров над уровнем моря полюбуемся видами на заснеженный конус восточного пятитысячника Кавказа — гору Казбек и «ингушский Олимп», — гору Цей-Лоам. Нашему взору откроются головокружительные пейзажи многокилометрового Бокового хребта, отделяющего Россию и Грузию, а также всего Джейрахского ущелья.
- Цей-Лоам — «Олимп» горной Ингушетии.
- Священная гора и вершина в составе Скалистого хребта высотой 3.171 м. Строгая и непреступная, овеянная мифами и легендами, являющаяся своеобразным местом силы. Энергетически наполненная и эстетически привлекательная.
- Эгикал — прекрасно сохранившийся древний город.
- Носивший в старину статус столицы этого горного края. Прогуливаясь по узким улочкам, среди башен, совсем не сложно будет представить как кипела здесь жизнь горцев несколько сотен лет тому назад.
- Тхаба-Ерды — древнейший христианский храм на территории России.
- Ученые до сих пор спорят о возрасте этого сооружения. Храм представляет собой уникальный образец переплетения множества религиозных, архитектурных и культурных традиций. Официально датируется VIII-X веками.
- Замковый боевой комплекс «Вовнушки».
- Уникальный, не имеющий аналогов памятник архитектуры, являющийся «визитной карточкой» всей республики Ингушетия. Расположен на высоких гребнях сланцевых скал в ущелье реки Гулой-хи и состоит из двух отдельно стоящих замков. В 2008 году Вовнушки стал финалистом всероссийского конкурса «Семь рукотворных чудес России».
- Нереальные пейзажи.
Важная информация:
В поездке с собой обязательно надо иметь:
- оригиналы документов — Российский паспорт; детям до 14 лет — свидетельство о рождении;
- наличные деньги;
- удобную спортивную обувь и одежду;
- крем от загара и солнцезащитные очки;
- отличное настроение и фотоаппарат.
ежедневно с 06:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-водителя
- Трансфер на комфортном внедорожнике
- Полное экскурсионное сопровождение
- Чаепитие с красивым видом
- Что не входит
- Экологический сбор
- Питание (кафе)
- Входные билеты в музеи и на выставки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санаторияЗавершение: По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно с 06:00Экскурсия длится около 14 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- В поездке с собой обязательно надо иметь:
- Оригиналы документов — Российский паспорт детям до 14 лет — свидетельство о рождении
- Наличные деньги
- Удобную спортивную обувь и одежду
- Крем от загара и солнцезащитные очки
- Отличное настроение и фотоаппарат
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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