Былым – экскурсии в Пятигорске

Найдено 4 экскурсии в категории «Былым» в Пятигорске, цены от 3 700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вся Кабардино-Балкария за 1 день - в мини-группе из Пятигорска
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Вся Кабардино-Балкария за 1 день - в мини-группе из Пятигорска
Проехать по древнему торговому пути, побывать в некрополе и оказаться в декорациях мистического кино
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Из Пятигорска - по следам Бременских музыкантов
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Из Пятигорска - по следам Бременских музыкантов
Проехать по местам съёмок знаменитого фильма, увидеть волшебное озеро и искупаться в термах
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
По Шёлковому пути к водопаду Абай-Су: активный отдых в горах Кавказа
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
По Шёлковому пути к водопаду Абай-Су: активный отдых в горах Кавказа
Преодолеть перевал, увидеть древние склепы и постоять под струями 78-метрового водопада
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1875016 875 за всё до 4 чел.
Треккинг на гору Науджидза и озеро Гижгит из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Треккинг на гору Науджидза и озеро Гижгит из Пятигорска
На один день уехать в Кабардино-Балкарию, увидеть бирюзовое озеро и взобраться на 2948 метров
Начало: От места вашего проживания в Пятигорске
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
23 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    28 апреля 2024
    Из Пятигорска - по следам Бременских музыкантов
    Спасибо Роману за незабываемое путешествие! Очень грамотно и профессионально составлен маршрут: невероятной красоты горы Кабардино-Балкарии, вкусная еда, термальные источники. От
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    красоты и величия природы просто дух захватывает! Хочется застыть на месте и просто смотреть бесконечно. Роман отличный гид, который знает и любит горы. Путешествовать комфортно - хорошая машина, забрали от дома и привезли домой. Эта поездка стала одним из самых ярких наших впечатлений на отдыхе!

  • М
    Михаил
    3 февраля 2024
    Вся Кабардино-Балкария за 1 день - в мини-группе из Пятигорска
    Экскурсия и гид очень понравились. Гид отлично водит машину и показывает места с красивыми видами.

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Былым»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Вся Кабардино-Балкария за 1 день - в мини-группе из Пятигорска
  2. Из Пятигорска - по следам Бременских музыкантов
  3. По Шёлковому пути к водопаду Абай-Су: активный отдых в горах Кавказа
  4. Треккинг на гору Науджидза и озеро Гижгит из Пятигорска
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Былым" можно забронировать 4 экскурсии от 3 700 до 23 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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