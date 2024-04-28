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красоты и величия природы просто дух захватывает! Хочется застыть на месте и просто смотреть бесконечно. Роман отличный гид, который знает и любит горы. Путешествовать комфортно - хорошая машина, забрали от дома и привезли домой. Эта поездка стала одним из самых ярких наших впечатлений на отдыхе!