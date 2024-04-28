1 чел.
По популярности
Мини-группа
12 часов
Вся Кабардино-Балкария за 1 день - в мини-группе из Пятигорска
Проехать по древнему торговому пути, побывать в некрополе и оказаться в декорациях мистического кино
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Из Пятигорска - по следам Бременских музыкантов
Проехать по местам съёмок знаменитого фильма, увидеть волшебное озеро и искупаться в термах
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
По Шёлковому пути к водопаду Абай-Су: активный отдых в горах Кавказа
Преодолеть перевал, увидеть древние склепы и постоять под струями 78-метрового водопада
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1875016 875₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Треккинг на гору Науджидза и озеро Гижгит из Пятигорска
На один день уехать в Кабардино-Балкарию, увидеть бирюзовое озеро и взобраться на 2948 метров
Начало: От места вашего проживания в Пятигорске
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
23 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия28 апреля 2024Спасибо Роману за незабываемое путешествие! Очень грамотно и профессионально составлен маршрут: невероятной красоты горы Кабардино-Балкарии, вкусная еда, термальные источники. От
- ММихаил3 февраля 2024Экскурсия и гид очень понравились. Гид отлично водит машину и показывает места с красивыми видами.
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Былым»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Былым" можно забронировать 4 экскурсии от 3 700 до 23 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Пятигорске на 2024 год по теме «Былым», 2 ⭐ отзыва, цены от 3700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август