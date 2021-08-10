Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

К Бермамыту — за незабываемыми впечатлениями

Отправиться по горным дорогам на внедорожнике навстречу сказочным пейзажам края и панорамам Эльбруса

5
10 отзывов
Без плато уже трудно представить поездку на Северный Кавказ, ведь именно здесь в полной мере ощущается красота и величие главного символа региона.

Но это еще не все: смотровые площадки, на которых вы побываете, интересны и сами по себе своими выразительными формами, за которые место сравнивают с Гранд-Каньоном.

Оценить и запечатлеть эти виды сможете и вы!
К Бермамыту — за незабываемыми впечатлениями
К Бермамыту — за незабываемыми впечатлениями
К Бермамыту — за незабываемыми впечатлениями
К Бермамыту — за незабываемыми впечатлениями
К Бермамыту — за незабываемыми впечатлениями
К Бермамыту — за незабываемыми впечатлениями
К Бермамыту — за незабываемыми впечатлениями
К Бермамыту — за незабываемыми впечатлениями
К Бермамыту — за незабываемыми впечатлениями
К Бермамыту — за незабываемыми впечатлениями

Что вас ожидает

Вкусное начало путешествия

Первая остановка на пути — в кафе на горе Схауат, расположенной на границе Ставропольского края и Карачаево-Черкессии. Вы позавтракаете ароматными традиционными лепешками «хычинами», при желании отведаете глинтвейна или горного чая. И все это — в окружении фантастических видов природы.

Плато Бермамыт

Удивительная площадка на высоте 2592 м. над уровнем моря, составляющая часть Скалистого хребта Большого Кавказа, с каждым годом завоевывает все больше поклонников. Вы доберетесь до плато по красивой горной дороге, откроете незабываемые панорамы богатыря-Эльбруса и сможете сделать зрелищные фотографии.

Три смотровые площадки

В нашей программе Мостик Султана — это самая ближняя площадка к Эльбрусу. Амфитеатр в виде полукольца, где любят делать снимки на выступе, а девушки фотографируются в развивающихся платьях. И, наконец, третья смотровая — впечатляющие скалы Два Монаха высотой 2600 м., почти как само плато Бермамыт.

Организационные детали

  • Забираю с городов: Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Железноводск, Лермонтов. Остальные города КМВ согласовываются отдельно.
  • Кофе, сваренный в турке, чай на травах и сладости входят в стоимость поездки
  • Дополнительные расходы — завтрак в кафе на горе Схауат
🚩 Начало и место завершения: — Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Железноводск, Лермонтов
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Георгий
Георгий
Всем привет! Меня зовут меня Георгий, я родился и живу в Пятигорске. С огромной радостью покажу вам наши заповедные места и расскажу о них нескучные истории и легенды. До встречи на Кавказе!
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10 реальных отзывов от туристов

И
10 авг 2021
Впервые были семьей на такой экскурсии. Если описать наши впечатления одним словом, то это ВОСТОРГ.
Фантастические виды + безупречное мастерство Георгия, как суперводителя + кофе, сваренный в облаках на краю скалы…
Ехать ОДНОЗНАЧНО! С Георгием ОДНОЗНАЧНО! Огромное спасибо за море позитивных эмоции!
Екатерина
3 авг 2021
Это были действительно незабываемые впечатления! Георгию огромное спасибо, за все!
М
1 авг 2021
Всё прошло отлично! Впечатлений - выше крыши! С Георгием спокойно и комфортно. Ну и конечно, знаменитые пирожные, чай и свежесвареный кофе!
Н
27 июля 2021
Отлично съездили, все понравилось.
О
27 июля 2021
Это был незабываемый опыт, название тура полностью соответствует действительности! О впечатлениях от гор писать нет смысла, это нужно увидеть и почувствовать. Нас было пятеро: 3 взрослых, 1 вечно всем недовольный подросток 16-ти лет и 1 девочка-принцесса 10 лет. И всю эту разношерстную компанию Георгий сумел расположить к себе и у всех оставил только положительные впечатления! Все по достоинству оценили его внимательность, тактичность, профессионализм водителя, уверенность и спокойствие, его любовь к тому, что он делает. Кроме того, были приятные бонусы, как например наивкуснейший свежесваренный кофе; на память нам остались фотографии, которые Георгий сделал на свой хороший фотоаппарат. Георгий сам предложил не просто поехать на Бермамыт, а ВСТРЕТИТЬ РАССВЕТ с видом на Эльбрус. От такого предложения мы, конечно, не могли отказаться. Совет тем, кто так же поедет в ночь: берите теплую (даже очень теплую одежду, прям вот даже шапку и теплый шарф): горы непредсказуемы, было очень ясно, Эльбрус и весь Кавказский хребет как на ладони, но такого сбивающего с ног ветра и холода (по ощущениям +10, +15) мы не ожидали, олимпийки и джинсовые курточки не спасали.
Л
26 июля 2021
Георгий, большое вам спасибо за экскурсию, прекрасно выстроенный маршрут, интересный рассказ, приятное общение. А ваш профессионализм как водителя - это высший класс, мы с мужем очень благодарны и восхищены! Экскурсию и Георгия рекомендуем всей нашей семьей, мальчишки (8 и 11 лет) просто в восторге. Плато - это, конечно, надо видеть самому, необъятный простор, мега вид, кружащаяся от объема и масштаба голова, парящие орлы, "утащенные" барашки… всего не описать словами. Отдельное спасибо Георгию за вкуснейший кофе, обалденный цитрусовый пирог и великолепные фотографии, ктр Георгий сделал на "зеркалку".
И
17 июля 2021
Наши лучшие впечатления от Кавказа! Великолепие гор, головокружительные виды, надежная машина в руках суперпрофессионала безопасно доставит вас по любому серпантину! Добавьте к этому исключительный талант Георгия замечать, где именно Вам хочется остановиться и запечатлеть момент, его неизменное спокойствие, добродушие и деликатность. С благодарностью, группа из Екатеринбурга)))
Д
30 мая 2021
Георгий — очень приятный человек и мастерский водитель, с которым не страшно ездить даже по самым крутым горным дорогам.
Мы отлично провели время на этой экскурсии: посетили несколько смотровых площадок с завораживающими видами, Георгий провез нас по удивительным местам, куда мы сами ни за что бы не добрались:)
Ю
21 мая 2021
Ехать? Однозначно ДА! Нереальные виды.
Светлана
17 мая 2021
Наконец-то сбылась наша мечта! Мы на Бермамыте. К тому же повезло с погодой. Добавили впечатлений разные дороги туда и обратно, которые выбрал наш гид. Амарок пер как танк по любому бездорожью. Поездкой очень довольны!

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