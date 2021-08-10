Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

Что вас ожидает

Вкусное начало путешествия

Первая остановка на пути — в кафе на горе Схауат, расположенной на границе Ставропольского края и Карачаево-Черкессии. Вы позавтракаете ароматными традиционными лепешками «хычинами», при желании отведаете глинтвейна или горного чая. И все это — в окружении фантастических видов природы.

Плато Бермамыт

Удивительная площадка на высоте 2592 м. над уровнем моря, составляющая часть Скалистого хребта Большого Кавказа, с каждым годом завоевывает все больше поклонников. Вы доберетесь до плато по красивой горной дороге, откроете незабываемые панорамы богатыря-Эльбруса и сможете сделать зрелищные фотографии.

Три смотровые площадки

В нашей программе Мостик Султана — это самая ближняя площадка к Эльбрусу. Амфитеатр в виде полукольца, где любят делать снимки на выступе, а девушки фотографируются в развивающихся платьях. И, наконец, третья смотровая — впечатляющие скалы Два Монаха высотой 2600 м., почти как само плато Бермамыт.

Организационные детали