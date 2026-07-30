Мои заказы

Канатная дорога на Эльбрусе и термальные источники «Гедуко»

Подняться к вершинам, выпить нарзан и перезагрузиться - из Пятигорска
Горы-великаны и солнце на заснеженных вершинах — и вы в центре этой красоты на смотровой площадке.

Продегустируйте нарзан, а мы расскажем о местных минеральных источниках и первых восхождениях на Эльбрус. А ближе к вечеру вы нежитесь в целебных термах и попиваете чай. Воздух, вода и природная тишина — что ещё нужно для быстрого восстановления сил!
Канатная дорога на Эльбрусе и термальные источники «Гедуко»
Канатная дорога на Эльбрусе и термальные источники «Гедуко»
Канатная дорога на Эльбрусе и термальные источники «Гедуко»

Описание экскурсии

Мы поедем по территории национального парка «Приэльбрусье» среди скал и сосновых лесов.

Поляна нарзанов — источники минеральной воды. Вы продегустируете нарзан, который бьёт струёй из недр земли. Подышите целебным горным воздухом и посмотрите на бурное течение реки Баксан.

Поляна Азау — станция канатной дороги на высоте 2300 м. От неё за 30 мин вы подниметесь до станции Гарабаши на высоту 3780 м. Со смотровой в ясную погоду увидите горную гряду Главного Кавказского хребта и четыре пятитысячника: Дыхтау, Шхара, Коштантау и Эльбрус.

Термальные источники «Гедуко» — комплекс для отдыха. Воды кишпекского источника помогают снять боль и наружные воспаления, а также улучшают кровоток.

На экскурсии вы узнаете про Эльбрус — истории первых восхождений, о нарзанах и минеральных источниках Баксанского ущелья. Поговорим о традициях, обычаях и кавказском гостеприимстве.

Примерный тайминг

7:00–8:00 — выезд из Пятигорска
11:00–12:00 — дорога через национальный парк «Приэльбрусье»
12:30–13:30 — Долина нарзанов
13:00–14:00 — Азау
14:30 — подъём на Эльбрус по канатной дороге
16:30–17:00 — термальные источники «Гедуко»
18:00 — возвращение в Пятигорск

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на минивэне
  • С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы
  • Вход в Гедуко: будни — 600 ₽ за чел., выходные и праздничные дни — 700 ₽
  • Канатная дорога — 3200 ₽ за чел.
  • Питание

в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 1143 туристов
Я организатор авторских проездок по Кавказу и КМВ. Мы с моей командой покажем вам во всей красе горный край вершин и долин с невероятными пейзажами. Все наши путешествия проходят на комфортабельных автомобилях представительского класса. Вот уже несколько лет мы проводим и организовываем интересные и качественные экскурсии по региону, бесповоротно влюбляя в него гостей. Ждём встречи и с вами!

Входит в следующие категории Пятигорска

Похожие экскурсии на «Канатная дорога на Эльбрусе и термальные источники «Гедуко»»

Путешествие из Пятигорска к Эльбрусу - седому великану Кавказа
На машине
Канатная дорога
8 часов
45 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Пятигорска к Эльбрусу - седому великану Кавказа
Подняться к заснеженным вершинам, увидеть озеро Гижгит и полюбить самобытную Кабардино-Балкарию
Начало: По договоренности в регионе КМВ
2 авг в 08:00
3 авг в 08:00
от 18 000 ₽ за всё до 2 чел.
Автобусная экскурсия по Приэльбрусью из Пятигорска + подъём по канатным дорогам
На автобусе
Канатная дорога
12 часов
21 отзыв
Групповая
Автобусная экскурсия по Приэльбрусью из Пятигорска + подъём по канатным дорогам
Насладиться кавказскими пейзажами, подняться на гору и попробовать «Нарзан» прямо из источника
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 06:30
1 авг в 06:30
2 авг в 06:30
3000 ₽ за человека
Путешествие на Эльбрус с посещением термальных источников
На машине
Канатная дорога
13 часов
-
35%
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на Эльбрус с посещением термальных источников
Насладитесь красотой Кавказа: Эльбрус, термальные источники и живописные пейзажи ждут вас. Идеально для романтического отдыха или с друзьями
Завтра в 08:00
1 авг в 08:00
от 26 000 ₽40 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Пятигорска - к южному склону Эльбруса
На автобусе
Канатная дорога
12 часов
3 отзыва
Групповая
Из Пятигорска - к южному склону Эльбруса
Головокружительные горные панорамы, минеральные источники и истории края
Начало: У парка «Цветник»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
1 авг в 06:00
4200 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пятигорске
4200 ₽ за человека