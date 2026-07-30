Канатная дорога на Эльбрусе и термальные источники «Гедуко»
Подняться к вершинам, выпить нарзан и перезагрузиться - из Пятигорска
Горы-великаны и солнце на заснеженных вершинах — и вы в центре этой красоты на смотровой площадке.
Продегустируйте нарзан, а мы расскажем о местных минеральных источниках и первых восхождениях на Эльбрус. А ближе к вечеру вы нежитесь в целебных термах и попиваете чай. Воздух, вода и природная тишина — что ещё нужно для быстрого восстановления сил!
Описание экскурсии
Мы поедем по территории национального парка «Приэльбрусье» среди скал и сосновых лесов.
Поляна нарзанов — источники минеральной воды. Вы продегустируете нарзан, который бьёт струёй из недр земли. Подышите целебным горным воздухом и посмотрите на бурное течение реки Баксан.
Поляна Азау — станция канатной дороги на высоте 2300 м. От неё за 30 мин вы подниметесь до станции Гарабаши на высоту 3780 м. Со смотровой в ясную погоду увидите горную гряду Главного Кавказского хребта и четыре пятитысячника: Дыхтау, Шхара, Коштантау и Эльбрус.
Термальные источники «Гедуко» — комплекс для отдыха. Воды кишпекского источника помогают снять боль и наружные воспаления, а также улучшают кровоток.
На экскурсии вы узнаете про Эльбрус — истории первых восхождений, о нарзанах и минеральных источниках Баксанского ущелья. Поговорим о традициях, обычаях и кавказском гостеприимстве.
Примерный тайминг
7:00–8:00 — выезд из Пятигорска 11:00–12:00 — дорога через национальный парк «Приэльбрусье» 12:30–13:30 — Долина нарзанов 13:00–14:00 — Азау 14:30 — подъём на Эльбрус по канатной дороге 16:30–17:00 — термальные источники «Гедуко» 18:00 — возвращение в Пятигорск
Организационные детали
Экскурсия проходит на минивэне
С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Вход в Гедуко: будни — 600 ₽ за чел., выходные и праздничные дни — 700 ₽
Канатная дорога — 3200 ₽ за чел.
Питание
в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 1143 туристов
Я организатор авторских проездок по Кавказу и КМВ. Мы с моей командой покажем вам во всей красе горный край вершин и долин с невероятными пейзажами.
Все наши путешествия проходят на комфортабельных автомобилях представительского класса. Вот уже несколько лет мы проводим и организовываем интересные и качественные экскурсии по региону, бесповоротно влюбляя в него гостей. Ждём встречи и с вами!
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