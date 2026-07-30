Горы-великаны и солнце на заснеженных вершинах — и вы в центре этой красоты на смотровой площадке. Продегустируйте нарзан, а мы расскажем о местных минеральных источниках и первых восхождениях на Эльбрус. А ближе к вечеру вы нежитесь в целебных термах и попиваете чай. Воздух, вода и природная тишина — что ещё нужно для быстрого восстановления сил!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Мы поедем по территории национального парка «Приэльбрусье» среди скал и сосновых лесов.

Поляна нарзанов — источники минеральной воды. Вы продегустируете нарзан, который бьёт струёй из недр земли. Подышите целебным горным воздухом и посмотрите на бурное течение реки Баксан.

Поляна Азау — станция канатной дороги на высоте 2300 м. От неё за 30 мин вы подниметесь до станции Гарабаши на высоту 3780 м. Со смотровой в ясную погоду увидите горную гряду Главного Кавказского хребта и четыре пятитысячника: Дыхтау, Шхара, Коштантау и Эльбрус.

Термальные источники «Гедуко» — комплекс для отдыха. Воды кишпекского источника помогают снять боль и наружные воспаления, а также улучшают кровоток.

На экскурсии вы узнаете про Эльбрус — истории первых восхождений, о нарзанах и минеральных источниках Баксанского ущелья. Поговорим о традициях, обычаях и кавказском гостеприимстве.

Примерный тайминг

7:00–8:00 — выезд из Пятигорска

11:00–12:00 — дорога через национальный парк «Приэльбрусье»

12:30–13:30 — Долина нарзанов

13:00–14:00 — Азау

14:30 — подъём на Эльбрус по канатной дороге

16:30–17:00 — термальные источники «Гедуко»

18:00 — возвращение в Пятигорск

Организационные детали

Экскурсия проходит на минивэне

С вами будет гид из нашей команды