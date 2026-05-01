Приезжайте на Кавказ - будет пир и тост за вас! Тур с застольями, дегустацией и казачьей свадьбой

Попробовать вина, коньяки и блюда разных народов, изучить Пятигорск, Железноводск и горную Ингушетию
Щедрый стол и радушное гостеприимство — это душа нашего края.

Здесь вы будете не туристом, а желанным гостем и даже частью семьи! В горах пообедаете ингушскими блюдами, а на кавказском ужине
наполните бокалы ароматными винами и коньяками и услышите идущие от сердца тосты.

Отгуляете на разудалой свадьбе казаков с залихватскими песнями, плясками до упаду, шутками-прибаутками сватов, варениками и чаем из самовара.

Отдохнёте на водах, неспешно прогуливаясь по Пятигорску и Железноводску, — как и принято у курортников уже больше двух веков.

А также увидите родовые башни комплексов Эгикал и Вовнушки, древнехристианский храм Тхаба-Ерды и, конечно, полюбуетесь невероятными панорамами Кавказа.

Описание тура

Организационные детали

В 1-й день встретимся в холле вашей гостиницы:
отель «Бугарь» — 13:30
гостиница «Южная» — 13:40
отель «Машук» — 13:50
отель «Интурист» — 13:55

Заселение с 14:00, вещи можно оставить в камере хранения отеля. Сразу после организационной встречи начинается экскурсионная программа. Пожалуйста, приходите точно в назначенное время. Рекомендуем заранее пообедать. Организатор вправе менять время выезда, последовательность экскурсий, менять экскурсии/отели на равноценные.

Позаботьтесь о наличных — банковские карты принимают не везде. Обратные билеты приобретайте с запасом времени — от Пятигорска до аэропорта Минеральных Вод добираться 30-50 минут.

Не забывайте о внешнем виде: женщинам не рекомендуем оголение рук, короткие юбки, мужчинам — шорты.

Что взять с собой в путешествие:
• документы (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС)
• удобную одежду по сезону + тёплую одежду для Ингушетии
• удобную спортивную обувь
• плащ-дождевик или зонтик
• солнцезащитные очки и крем
• купальники и наряды для фотосессий
• личную аптечку и средство от укусов насекомых

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Пятигорску, кавказское застолье с дегустацией вин и коньяков или виноградного сока

Экскурсия по Пятигорску. Здесь каждая улица дышит историей. Вот мы стоим на месте дуэли Лермонтова, а вот и озеро Провал, где Бендер собирал деньги на ремонт. Поднимаемся к Эоловой Арфе — и музыкант-ветер играет вечную симфонию. Потом — парк «Цветник», где курортники гуляли 200 лет назад, как и мы сейчас. Вы перенесётесь в 19 век, сфотографируете знаковые достопримечательности, попробуете воду из разных источников.

Кавказское застолье. Вечером — все тайны местного гостеприимства. История виноделия раскроется через янтарный коньяк и рубиновое вино. Гости, не употребляющие алкоголь, изучат этот путь через первоисточник — виноградный сок — и научатся комбинировать продукты и напитки наилучшим образом. Кульминацией станет душевное застолье с национальными блюдами и тостами.

2 день

Ингушетия: Эгикал, Тхаба-Ерды, Цей-Лоам, Вовнушки

На весь день отправляемся в горную Ингушетию. Проследуем по Военно-Грузинской дороге, наблюдая за окном величественные скалы и буйный Терек. Через арку в виде башен заедем в Джейрах. Движемся дальше вдоль реки Армхи, минуя десятки одиноких башен и 5 башенных комплексов.

Эгикал. Сегодня селение необитаемо, но дух предков чувствуется в каждом камне боевых и жилых башен, склепов и святилищ. Сегодня ингуши приезжают сюда, чтобы почтить свои корни.

Тхаба-Ерды. В храме столетиями решались судьбы людей, а совет старейшин творил правосудие. Говорят, если загадать у стен сокровенное — древнее место силы исполнит желание.

Цей-Лоам. Это не просто гора, это ингушский Олимп, трон Селы — громовержца и повелителя стихий. Если вершина окутана туманом — он гневается, быть непогоде. Если же ясно видна — день будет прекрасен. А со смотровой открываются головокружительные панорамы.

Вовнушки. Две боевые башни, вросшие в скалы, будто созданы не людьми, а самой природой. Они — символ несгибаемости, воли и мощи.

3 день

Интерактивная программа с обедом в казачьем подворье, экскурсия по Железноводску

Казачье подворье. Едем в станицу Боргустанскую, где нас ждут в старинной усадьбе — здесь мы не гости, а члены одной семьи. Приветливая хозяйка встретит — и сразу к делу: вы разожжёте светец, погладите бельё деревянным рубелем, пронесёте вёдра на коромысле. И вдруг — свадьба! Настоящая — с женихом, невестой, сватами, песнями, плясками и шутками. После — чаепитие у самовара с варениками. Будет весело и вкусно!

Экскурсия по Железноводску. У подножия горы нас встретят солнечные зодиакальные часы, на которых время определяют лучи. Зайдём в Пушкинскую галерею и увидим бронзового Александра Сергеевича. Попробуем целебную воду прямо из источников и спустимся по Каскадной лестнице, рассматривая фонтаны и скульптуры. Полюбуемся озером, отражающим небо и горы, и вернёмся в Пятигорск.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За одного при 2-местном размещении в «Интуристе»42 700 ₽
1-местное проживание в «Интуристе»50 900 ₽
За одного при 2-местном размещении в «Бугаре»44 200 ₽
1-местное проживание в «Бугаре»53 200 ₽
Дополнительное место в «Бугаре»36 300 ₽
За одного при 2-местном размещении в «Машуке»43 100 ₽
1-местное проживание в «Машуке»49 800 ₽
Дополнительное место в «Машуке»37 700 ₽
За одного при 2-местном размещении в «Южной» (без завтраков)38 600 ₽
1-местное проживание в «Южной» (без завтраков)42 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака, 2 обеда, 1 ужин
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
  • Интерактивная программа в казачьем подворье
Что не входит в цену
  • Билеты в Пятигорск и обратно в ваш город
  • Трансферы от/до аэропорта или вокзала
  • Питание вне программы
  • Экосбор в Ингушетии, вход в Вовнушки
  • 1-местное проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пятигорск, ваш отель, 13:30-13:55
Завершение: Центр Пятигорска, 18:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав
Владислав — Организатор в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 1734 туристов
Здравствуйте! Наша компания давно на рынке туристических услуг на Северном Кавказе. Мы разработали много интересных экскурсий, чтобы вы открыли для себя регион и ощутили его красоту. В нашем штате работают профессиональные гиды. Также у нас собственный автопарк современных и комфортабельных автобусов. Если вы собрались на отдых на КавМинВоды, то с нами ваша поездка запомнится на всю жизнь!

