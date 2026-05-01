Здесь вы будете не туристом, а желанным гостем и даже частью семьи! В горах пообедаете ингушскими блюдами, а на кавказском ужине
Описание тура
Организационные детали
В 1-й день встретимся в холле вашей гостиницы:
отель «Бугарь» — 13:30
гостиница «Южная» — 13:40
отель «Машук» — 13:50
отель «Интурист» — 13:55
Заселение с 14:00, вещи можно оставить в камере хранения отеля. Сразу после организационной встречи начинается экскурсионная программа. Пожалуйста, приходите точно в назначенное время. Рекомендуем заранее пообедать. Организатор вправе менять время выезда, последовательность экскурсий, менять экскурсии/отели на равноценные.
Позаботьтесь о наличных — банковские карты принимают не везде. Обратные билеты приобретайте с запасом времени — от Пятигорска до аэропорта Минеральных Вод добираться 30-50 минут.
Не забывайте о внешнем виде: женщинам не рекомендуем оголение рук, короткие юбки, мужчинам — шорты.
Что взять с собой в путешествие:
• документы (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС)
• удобную одежду по сезону + тёплую одежду для Ингушетии
• удобную спортивную обувь
• плащ-дождевик или зонтик
• солнцезащитные очки и крем
• купальники и наряды для фотосессий
• личную аптечку и средство от укусов насекомых
Программа тура по дням
Экскурсия по Пятигорску, кавказское застолье с дегустацией вин и коньяков или виноградного сока
Экскурсия по Пятигорску. Здесь каждая улица дышит историей. Вот мы стоим на месте дуэли Лермонтова, а вот и озеро Провал, где Бендер собирал деньги на ремонт. Поднимаемся к Эоловой Арфе — и музыкант-ветер играет вечную симфонию. Потом — парк «Цветник», где курортники гуляли 200 лет назад, как и мы сейчас. Вы перенесётесь в 19 век, сфотографируете знаковые достопримечательности, попробуете воду из разных источников.
Кавказское застолье. Вечером — все тайны местного гостеприимства. История виноделия раскроется через янтарный коньяк и рубиновое вино. Гости, не употребляющие алкоголь, изучат этот путь через первоисточник — виноградный сок — и научатся комбинировать продукты и напитки наилучшим образом. Кульминацией станет душевное застолье с национальными блюдами и тостами.
Ингушетия: Эгикал, Тхаба-Ерды, Цей-Лоам, Вовнушки
На весь день отправляемся в горную Ингушетию. Проследуем по Военно-Грузинской дороге, наблюдая за окном величественные скалы и буйный Терек. Через арку в виде башен заедем в Джейрах. Движемся дальше вдоль реки Армхи, минуя десятки одиноких башен и 5 башенных комплексов.
Эгикал. Сегодня селение необитаемо, но дух предков чувствуется в каждом камне боевых и жилых башен, склепов и святилищ. Сегодня ингуши приезжают сюда, чтобы почтить свои корни.
Тхаба-Ерды. В храме столетиями решались судьбы людей, а совет старейшин творил правосудие. Говорят, если загадать у стен сокровенное — древнее место силы исполнит желание.
Цей-Лоам. Это не просто гора, это ингушский Олимп, трон Селы — громовержца и повелителя стихий. Если вершина окутана туманом — он гневается, быть непогоде. Если же ясно видна — день будет прекрасен. А со смотровой открываются головокружительные панорамы.
Вовнушки. Две боевые башни, вросшие в скалы, будто созданы не людьми, а самой природой. Они — символ несгибаемости, воли и мощи.
Интерактивная программа с обедом в казачьем подворье, экскурсия по Железноводску
Казачье подворье. Едем в станицу Боргустанскую, где нас ждут в старинной усадьбе — здесь мы не гости, а члены одной семьи. Приветливая хозяйка встретит — и сразу к делу: вы разожжёте светец, погладите бельё деревянным рубелем, пронесёте вёдра на коромысле. И вдруг — свадьба! Настоящая — с женихом, невестой, сватами, песнями, плясками и шутками. После — чаепитие у самовара с варениками. Будет весело и вкусно!
Экскурсия по Железноводску. У подножия горы нас встретят солнечные зодиакальные часы, на которых время определяют лучи. Зайдём в Пушкинскую галерею и увидим бронзового Александра Сергеевича. Попробуем целебную воду прямо из источников и спустимся по Каскадной лестнице, рассматривая фонтаны и скульптуры. Полюбуемся озером, отражающим небо и горы, и вернёмся в Пятигорск.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|За одного при 2-местном размещении в «Интуристе»
|42 700 ₽
|1-местное проживание в «Интуристе»
|50 900 ₽
|За одного при 2-местном размещении в «Бугаре»
|44 200 ₽
|1-местное проживание в «Бугаре»
|53 200 ₽
|Дополнительное место в «Бугаре»
|36 300 ₽
|За одного при 2-местном размещении в «Машуке»
|43 100 ₽
|1-местное проживание в «Машуке»
|49 800 ₽
|Дополнительное место в «Машуке»
|37 700 ₽
|За одного при 2-местном размещении в «Южной» (без завтраков)
|38 600 ₽
|1-местное проживание в «Южной» (без завтраков)
|42 300 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 2 завтрака, 2 обеда, 1 ужин
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом и экскурсии по программе
- Интерактивная программа в казачьем подворье
Что не входит в цену
- Билеты в Пятигорск и обратно в ваш город
- Трансферы от/до аэропорта или вокзала
- Питание вне программы
- Экосбор в Ингушетии, вход в Вовнушки
- 1-местное проживание