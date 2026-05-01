Щедрый стол и радушное гостеприимство — это душа нашего края.Здесь вы будете не туристом, а желанным гостем и даже частью семьи! В горах пообедаете ингушскими блюдами, а на кавказском ужине

наполните бокалы ароматными винами и коньяками и услышите идущие от сердца тосты. Отгуляете на разудалой свадьбе казаков с залихватскими песнями, плясками до упаду, шутками-прибаутками сватов, варениками и чаем из самовара. Отдохнёте на водах, неспешно прогуливаясь по Пятигорску и Железноводску, — как и принято у курортников уже больше двух веков. А также увидите родовые башни комплексов Эгикал и Вовнушки, древнехристианский храм Тхаба-Ерды и, конечно, полюбуетесь невероятными панорамами Кавказа.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

В 1-й день встретимся в холле вашей гостиницы:

отель «Бугарь» — 13:30

гостиница «Южная» — 13:40

отель «Машук» — 13:50

отель «Интурист» — 13:55

Заселение с 14:00, вещи можно оставить в камере хранения отеля. Сразу после организационной встречи начинается экскурсионная программа. Пожалуйста, приходите точно в назначенное время. Рекомендуем заранее пообедать. Организатор вправе менять время выезда, последовательность экскурсий, менять экскурсии/отели на равноценные.

Позаботьтесь о наличных — банковские карты принимают не везде. Обратные билеты приобретайте с запасом времени — от Пятигорска до аэропорта Минеральных Вод добираться 30-50 минут.

Не забывайте о внешнем виде: женщинам не рекомендуем оголение рук, короткие юбки, мужчинам — шорты.

Что взять с собой в путешествие:

• документы (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС)

• удобную одежду по сезону + тёплую одежду для Ингушетии

• удобную спортивную обувь

• плащ-дождевик или зонтик

• солнцезащитные очки и крем

• купальники и наряды для фотосессий

• личную аптечку и средство от укусов насекомых