Отправимся туда, где за каждым поворотом — откровение. Послушаем шёпот Чегемских водопадов и грохот струй Абай-Су. Понаблюдаем, как между пропастью и облаками парят десятки ярких куполов парапланов. А главное — доберёмся к труднодоступному пику Тихтенген, где небо касается вершин, а тишина говорит громче любых слов.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

7:00 — выезд

9:30 — Чегемское ущелье с отвесными скалами и мощными водопадами

11:30 — водопад Абай-Су, стекающий по базальтовым колоннам в каменную чашу

13:00 — гора Тихтенген в верховьях Чегемского ущелья, куда редко заглядывают гости. По пути пообедаем и посетим Серебряный источник — можно попробовать нарзан и окунуться

16:00 — парадром и десятки парящих над пропастью парапланов. Также увидим стену Кулиева — мемориал балкарскому поэту

20:00 — возвращение в Пятигорск

Организационные детали