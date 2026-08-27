Отправимся туда, где за каждым поворотом — откровение. Послушаем шёпот Чегемских водопадов и грохот струй Абай-Су. Понаблюдаем, как между пропастью и облаками парят десятки ярких куполов парапланов.
А главное — доберёмся к труднодоступному пику Тихтенген, где небо касается вершин, а тишина говорит громче любых слов.
А главное — доберёмся к труднодоступному пику Тихтенген, где небо касается вершин, а тишина говорит громче любых слов.
Описание экскурсии
7:00 — выезд
9:30 — Чегемское ущелье с отвесными скалами и мощными водопадами
11:30 — водопад Абай-Су, стекающий по базальтовым колоннам в каменную чашу
13:00 — гора Тихтенген в верховьях Чегемского ущелья, куда редко заглядывают гости. По пути пообедаем и посетим Серебряный источник — можно попробовать нарзан и окунуться
16:00 — парадром и десятки парящих над пропастью парапланов. Также увидим стену Кулиева — мемориал балкарскому поэту
20:00 — возвращение в Пятигорск
Организационные детали
- Едем на внедорожнике
- Отдельно оплачиваются: экосбор — 200 ₽, обед — средний чек 700 ₽
- За доплату, по согласованию со всей группой, при подходящих погодных и дорожных условиях можно включить в маршрут перевал Актопрак. Подробности уточняйте в переписке
- Выезд возможен из любого города КМВ как в групповом, так и в индивидуальном форматах. Подробности уточняйте в переписке
- С вами будет гид-водитель из нашей команды
ежедневно в 06:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7564 туристов
Уже несколько лет наша команда знакомит путешественников с красотой Кавказа, его историей, природой и традициями. Для нас экскурсии — это не просто поездки по известным местам, а возможность показать настоящий Кавказ таким, каким его знают местные жители. Мы любим свою работу и стараемся, чтобы каждая поездка проходила в комфортной, дружеской атмосфере, оставляла яркие впечатления и желание вернуться снова.
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