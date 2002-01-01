Северная Осетия: город мертвых Даргавс в мини-группе

Предлагаем вам увидеть совершенно другой Северный Кавказ и отправиться из Пятигорска в Осетию

4.2
9 отзывов
Предлагаем вам увидеть совершенно другой Северный Кавказ и отправиться из Пятигорска в Осетию.

Вы познакомитесь с осетинской культурой и традициями, увидите сторожевые башни и Дзивгисскую крепость, а также разгадаете тайны города мертвых Даргавс и посетите место гибели съемочной группы Сергея Бодрова.
Северная Осетия: город мертвых Даргавс в мини-группе
Северная Осетия: город мертвых Даргавс в мини-группе
Северная Осетия: город мертвых Даргавс в мини-группе
Северная Осетия: город мертвых Даргавс в мини-группе
Северная Осетия: город мертвых Даргавс в мини-группе
Северная Осетия: город мертвых Даргавс в мини-группе
Северная Осетия: город мертвых Даргавс в мини-группе
Северная Осетия: город мертвых Даргавс в мини-группе
Северная Осетия: город мертвых Даргавс в мини-группе
Северная Осетия: город мертвых Даргавс в мини-группе
Северная Осетия: город мертвых Даргавс в мини-группе
Северная Осетия: город мертвых Даргавс в мини-группе
Северная Осетия: город мертвых Даргавс в мини-группе
Северная Осетия: город мертвых Даргавс в мини-группе
Северная Осетия: город мертвых Даргавс в мини-группе
Северная Осетия: город мертвых Даргавс в мини-группе
Северная Осетия: город мертвых Даргавс в мини-группе
Северная Осетия: город мертвых Даргавс в мини-группе
Северная Осетия: город мертвых Даргавс в мини-группе
Северная Осетия: город мертвых Даргавс в мини-группе
Северная Осетия: город мертвых Даргавс в мини-группе
Северная Осетия: город мертвых Даргавс в мини-группе
Северная Осетия: город мертвых Даргавс в мини-группе
Северная Осетия: город мертвых Даргавс в мини-группе
Северная Осетия: город мертвых Даргавс в мини-группе

Что вы увидите 🤩

  • Куртатинское ущелье
  • Кадаргаванская теснина
  • Дзивгисская крепость
  • посёлок Верхний Фиагдон
  • Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
  • Башня Курта и Тага
  • Фото площадка: качеля над пропастью
  • Даргавская котловина
  • Город мёртвых Даргавс
  • Кармадонское ущелье
Насладитесь красотами Кавказских гор и узнайте больше о богатой культуре и истории осетинского народа.
Три ущелья Северной Осетии в одной экскурсии
Мы отправимся с вами по самому насыщенному маршруту республики Северная Осетия-Алания и посетим сразу 3 ущелья: Куртатинское ущелье, Даргавская котловина вблизи Кахтисарского перевала и Кармадонское ущелье.
Куртатинское ущелье и посёлок Верхний Фиагдон
Наше путешествие начнется с самого красивого ущелья Северной Осетии — Куртатинского ущелья и реки Фиагдон, пробивающей свои воды сквозь скалы. Ущелье растянулось на 50 километров и приведёт нас в посёлок Верхний Фиагдон.
В ущелье находится много излюбленных туристами интересных мест, а какие там пейзажи!
Кардагаванская теснина
Первая наша остановка у Кардагаванской теснины.
Кардагаванская теснина - очень глубокая и узкая расщелина в скале, внизу которой беснуется река Фиагдон. Красиво и страшно одновременно - дух захватывает! Глубина каньона более 60 метров, а ширина 2 - 3 метра.
Каньон Кадаргаван - один из наиболее примечательных природных памятников не только Куртатинского ущелья, но и всей Северной Осетии. На этом участке скального хребта река, словно ударом меча, разрубила скалу на две части.
А какие здесь получаются фотографии!
Дзивгисская крепость
Затем, проехав совсем не много, мы заберемся с вами в Дзивгисскую крепость.
Дзивгисская крепость - крупнейшая наскальная крепость на Кавказе. Эта крепость пережила множество набегов.
Дзивгисская крепость образована природными выемками в скальной породе. Образованию такого интересного явления способствовал материал скальной породы. Основная порода здесь известняк, в нем за века вода и ветер проделали естественные выемки в виде огромных пустых пространств.
Строители заложили эти пространства каменными стенами и укрепили специальным раствором. Главная пещера крепости довольно обширная, в стародавние времена здесь размещались не менее сотни воинов.
Древняя крепость включала в себя шесть разнокалиберных построек. В верхние постройки попасть врагу было тем более невозможно, для этого ему требовалось преодолеть первый этаж и дальше карабкаться по едва видным узким и обрывистым скальным тропкам.
В ходе экскурсии вы узнаете истории о набегах и как аланы выстроили систему защиты ущелий.
Поверьте - это впечатляет!
Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
Аланский монастырь – жемчужина духовной жизни края. Достопримечательности Осетии издавна включают в себя ряд знаковых культовых сооружений. Алания – область, считающаяся местом наибольшей концентрации православных храмов и обителей на Кавказе.
Аланский мужской монастырь – наиболее высокогорный и южный православный оплот в России. Во времена Средневековья на его месте проживал старинный род Гусовых. Позже, в 17-м столетии, здесь появились сторожевые башни, сохранившиеся до сих пор. Теперь они служат колокольнями на подворье.
Это святое место пропитано искренними молитвами тысяч верующих, поэтому буквально излучает благодать!
Башня Курта и Тага
Башня названа по имени братьев - Курта и Тага, которые основали корневую систему осетинской нации — Куртатинское и Тагаурское общества, вырастив генеалогическое дерево в более ста фамильных ветвей Северной Осетии. Поэтому старинное сооружение является родовым замком для великого множества осетин!
Говорят, строители башни жили дружно, пока не поссорились во время охоты. Каждый из братьев обладал дрессированным соколом. Однажды их соколы устроили между собою бой, победу одержала птица брата Курта. Тага поражение своего сокола счёл для себя плохим знаком: «Когда-то и брат мой одолеет меня, как его сокол одолел моего». Так он подумал и ушел в Даргавское ущелье, где обитали ныне потомки чеченцев и ингушей - кисты. Тага завоевал ущелье, прогнав кистин и обосновавшись здесь же. Курта остался. Теперь его имя носит эта местность — Куртатинское ущелье.
Фото площадка: качеля над пропастью
Впечатляющая фото локация не оставит вас равнодушными!
Город мёртвых Даргавс
"Даргавс" в переводе с осетинского означает «защитник ущелья». Самый крупный некрополь Кавказа находится на зелёном холме, усыпанном множеством склепов. За этими сооружениями находится сторожевая башня. По легендам, она предназначается для охраны упокоившихся душ.
В горных селениях Осетии сооружались склепы в виде надземных фамильных усыпальниц для коллективных захоронений. Город мертвых является историко-архитектурным памятником и состоит на государственной охране. Усыпальные склепы по своей форме напоминают башни и отличаются большой прочностью, искусной кладкой стен и кровли. Пирамидальные и конусообразные формы кровли усыпальных склепов выложены из шиферного сланца в виде ступенчатых уступов. В окошках склепов виднеются кости, возрастом несколько сотен лет.
Обычай захоронения в надземных склепах был связан с культом предков, которых хоронили в полном одеянии с мелкими бытовыми предметами. Усопших клали обычно на специальные деревянные ложи или в ладьеобразные деревянные колоды.
Это поистине мистическое место! Мягкий климат, здесь сухо даже осенью и зимой и ясная погода практически круглый год. Считается, что здесь особая геомагнитная зона!
Кармадонское ущелье и память о Сергее Бодрове
Кармадонское ущелье иногда называют Геналдонским, по имени реки, протекающей по нему. Расположено оно на высоте 1200м над уровнем моря. В верхней части ущелья находится ледник Колка.
Ледник Колка, печально известен многим из-за трагедии, которая произошла 20 сентября 2002 года, разом похоронив 125 человек, в том числе знаменитого актера и режиссера Сергея Бодрова.
Ледник Колка, проходя, не только стал причиной гибели съемочной группы, но и полностью стер с лица земли курортный поселок Кармадон.
Почему стала возможной трагедия Кармадонского ущелья? Об этом до сих пор говорят в СМИ, но точной причины никто не знает – существует лишь несколько версий произошедшего.
Ущелье необычайно живописно - поэтому кинематографисты и выбрали его для съёмок.
Проехав сквозь впечатляющую теснину Кармадонского ущелья мы возвращаемся домой.
Важно знать
  • Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой
  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне/внедорожнике
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду)

Цены на экскурсию

Для группы 1-8 человек
Стандартный билет
4 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Тур в мини-группе до 6-8 человек
  • Все перемещения по маршруту на комфортном минивэне/внедорожнике
  • Сопровождение профессионального гида-водителя на всём маршруте
Что не входит
  • Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 300р). Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой
  • Входной билет в некрополь (100р/чел. оплачивается в кассе некрополя)
Где начинаем и завершаем
Начало: от Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
Завершение: к Вашему отелю
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. Время индивидуально: с 06.00 до 08.00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно. Время индивидуально: с 06.00 до 08.00

Михаил
Михаил
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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