Северная Осетия. Загадочная Дигория

Северная Осетия

Мини-группа
Северная Осетия. Загадочная Дигория
Северная Осетия. Загадочная Дигория
Северная Осетия. Загадочная Дигория
Северная Осетия. Загадочная Дигория
Северная Осетия. Загадочная Дигория
Северная Осетия. Загадочная Дигория

Что вас ожидает 🤩

  • Каньон «Ахсинта», река Урух
  • Скульптура Св. Георгия
  • Музей матери — спасительницы аланских детей — Задалеской Нана
  • Селение Ханаз, замок «Фрегат»
  • Заброшенные селения Лезгор и Донифарс
  • (ЛЕЗГОРСКО – ДОНИФАРСКИЙ СКЛЕПОВЫЙ МОГИЛЬНИК)
  • Эпичные развалины горно-обогатительной фабрики в селении Фаснал.
  • Камидонский водопад.
  • Галиат
  • Кругозор в селении Камунта.
  • И другое, будет много остановок в красивых местах!
Джип-туры в одно из красивейших уголков Кавказа — Дигорское ущелье в Северной Осетии.
Средневековые замки на отвесных скалах, горные вершины, похожие на крепости, глубокие ущелья и вечные ледники, питающие сотни жемчужных водопадов, – такой предстанет перед вами горная Дигория. Эта часть Северной Осетии имеет богатую историю и удивительную природу. Отправляйтесь с нами в путешествие по «долине тысячи водопадов и радуг».
В горной Дигории (Северная Осетия) вас встретит чистый мягкий высокогорный воздух, благодатное солнце, которое станет ближе на целых 2 000 метров. Мы увидим главный Кавказский Хребет и его восхитительную жемчужину — вершину Лабода!
Наше путешествие начнется с красивого места-живописного КАНЬОНА АХСИНТА в Дигорском ущелье. Каньон поражает своей грандиозностью. Несколько карстовых источников эффектно ниспадают в пучину. Зимой они превращаются в голубые водопады и красивые сосульки. Мы увидим место, где каньон сужается настолько, что превращается в каменный желоб и видно, как на семидесятиметровой глубине среди скал бьется река Урух.
По пути вас встретит и проводит в добрую дорогу скульптура самого почитаемого святого в Осетии – Св. ГЕОРГИЯ – (осет.) УАСТЫРДЖИ.
Далее вам предстоит переезд в ЗАДАЛЕСК, где вы посетите музей НАНЫ ЗАДАЛЕСК — матери-спасительницы аланских детей. Рядом с селением находится главная местная достопримечательность — святилище дзуар Дигори Изад («Ангел Дигории»). Оно представляет собой большую пещеру, в которой стоят столы для священных трапез, потолок сложен из рогов оленей, а стены украшают черепа жертвенных животных. Это святилище почитается дигорцами с незапамятных времен, а традиционные обряды и культовые трапезы проводятся здесь и в наши дни.
Затем вы заедете в ХАНАЗ, который славится замком рода Цаллаевых. Местные жители часто называют его «ФРЕГАТОМ». Средневековый замок возвышается на скале, напоминая парусный фрегат, разрезающий острым каменным носом воздушные волны.
Следующая остановка- это заброшенные селения ЛЕЗГОР и ДОНИФАРС — этнографический музей под открытым небом с многочисленными остатками памятников горной архитектуры: башнями, склепами, замками, святилищами…
Мы увидим Лезгорско – Донифарсский склеповый могильник — второй по величине в Северной Осетии, после Даргавского. Здесь сосредоточено 64 усыпальницы разного типа и 7 цыртов — памятных столбов. Здесь же находится храм Сатайи-Обау второй половины XV – начала XVI столетия.
Далее мы прогуляемся по селению ФАСНАЛ и осмотрим руины Бельгийской фабрики. Село внешне ничем не отличается от других горных селений, но знаменито именно тем, что в 19м веке здесь функционировала Бельгийская горно-обогатительная фабрика. И уже в те далекие времена на фабрике было электричество и канализация. Сегодня фабрика сильно разрушена, но поговаривают, что когда-то это было огромное здание со стеклянной крышей! Следов от нее, конечно же, не осталось. Сфотографируемся у современной инсталяции осетинской скрипки — ФАНДЫР.
КАМИДОНСКИЙ (КУМЫЛДОНСКИЙ) ВОДОПАД — бурлящий поток воды вырывающийся с вершины величественных скал. Высота достигает около 30 метров.
Следом вас ждёт погружение в природу и историю Уаллагкомского ущелья. Вы посетите уникальный средневековый архитектурный комплекс в селении ГАЛИАТ. Галиат – древнейшее поселение в Дигорском ущелье. История заселения Галиата датируется 5 – началом 6 веками. Здесь и по сей день сохранили аутентичные улицы, крепости и средневековые башни. Через Галиат пролегал Шелковый путь, что также положительно отразилось на обеспеченности города и местных жителей.
Далее вы посетите самое высокогорное селение Дигории — КАМУНТА. Оно расположено на высоте почти 2000 м над уровнем моря. В хорошую погоду отсюда открывается впечатляющая панорама на Уаллагкомское ущелье, ледник Сонгути и вершины Скалистого хребта. И после такой насыщенной программы довольные и счастливые возвращаемся домой!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер до дома
  • Проезд в мини группе в комфортных внедорожниках
  • Сопровождение профессионального гида-водителя на всём маршруте
Что не входит
  • Питание в кафе (ок 500 на чел)
  • Сувениры
  • Рекомендуем взять с собой воду
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем прямо из дома, отеля, санатория
Завершение: Привозим по вашему адресу
Когда и сколько длится
Когда: В выходные дни в 6.30
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • С собой: Паспорт РФ, Свидетельство о рождении ребенка
  • Удобная одежда и обувь по сезону
  • Солнцезащитный крем и очки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

В выходные дни в 6.30

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