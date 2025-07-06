Мои заказы

Горная Дигория – экскурсии в Пятигорске

Найдено 3 экскурсии в категории «Горная Дигория» в Пятигорске, цены от 23 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Северная Осетия. Загадочная Дигория
Джиппинг
13 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Северная Осетия. Загадочная Дигория
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Более точное время выезда по вашему адресу уточнит наш водитель-гид накануне поездки ближе к вечеру.
Завтра в 06:30
11 окт в 06:30
28 000 ₽ за всё до 6 чел.
Северная Осетия: тайны Дигории и древнее поселение Галиат
Джиппинг
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Северная Осетия: тайны Дигории и древнее поселение Галиат
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Расписание: в любой день недели в 8.00
Завтра в 07:00
11 окт в 07:00
23 000 ₽ за всё до 4 чел.
Горная Дигория за один день из Пятигорска
12 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Горная Дигория за один день из Пятигорска
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 06.00 до 08.00 (Точное время выезда индивидуально)
11 окт в 09:00
12 окт в 09:00
29 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    6 июля 2025
    Северная Осетия. Загадочная Дигория
    Очень повезло с водителем, Александр накануне позвонил со временем и инструкциями, утром заехал пунктуально. Сам хорошо и аккуратно водит, он
    читать дальше

    подобрал оптимальную последовательность локаций, чтобы поменьше пересекаться с другими джипами-и нигде не было толпы, не смотря на субботу. Подвез к самому замку Фрегат, останавливал вне локаций по нашей просьбе поснимать цветочки или живописную свинью в луже) и даже завез поснимать Уастарджи, который на дороге в Цей, и в программу не входил.
    Погода была средней паршивости- перевал закрыло облаками, но и в солнечных лучах фото есть. А на обеде кафе накрыл град. Берите теплые вещи и дождевик - плюс 10 было на перевале при 28 в Пятигорске. И обязательно кроссовки. Хоть по шагам на этой экскурсии не больше 5т получилось, мало где приятная дорога, иногда скользко, иногда грязно, иногда камни.
    На день хватило литра воды, через пару часов после отъезда заехали попить кофе в вкусную бургерную (за 5 мин вкусные бургеры и хот-доги делают, и туалет чистый), и около 16.30 еще в красивом горном селе обедали.
    С туалетами на маршруте не очень, готовьтесь к «девочки налево мальчики направо».
    С Александром с удовольствием бы съездила еще куда-нибудь.
    Минус по организации заметила, в описании экскурсии указан водопад Галдоридон, но мы его не увидели, а Александр сказал что вообще первый раз слышит такое название. Не то чтоб это был главный пункт путешествия, и я не расстроилась, но из описания лучше убрать.

  • И
    Ирина
    11 июля 2022
    Северная Осетия. Загадочная Дигория
    Экскурсия в Дигорию произвела огромное впечатление! Дигорское ущелье очень масштабное, завораживающе красивое, даже загадочное. Это необыкновенно, я таких мест ещё
    читать дальше

    не видела. Почти первозданная природа, самые высокие горные селения, красивейшие водопады, заброшенные города, башни и склепы! Величие гор поражает и восхищает! Советую всем, кто влюблен в горы!

  • М
    Марина
    16 июня 2022
    Северная Осетия. Загадочная Дигория
    Экскурсия была насыщенная, хоть и из-за погоды не все посмотрели. Природа потрясающая. Остались довольны!
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Горная Дигория»

