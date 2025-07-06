Индивидуальная
до 6 чел.
Северная Осетия. Загадочная Дигория
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Более точное время выезда по вашему адресу уточнит наш водитель-гид накануне поездки ближе к вечеру.
Завтра в 06:30
11 окт в 06:30
28 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Северная Осетия: тайны Дигории и древнее поселение Галиат
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Расписание: в любой день недели в 8.00
Завтра в 07:00
11 окт в 07:00
23 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Горная Дигория за один день из Пятигорска
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 06.00 до 08.00 (Точное время выезда индивидуально)
11 окт в 09:00
12 окт в 09:00
29 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна6 июля 2025Очень повезло с водителем, Александр накануне позвонил со временем и инструкциями, утром заехал пунктуально. Сам хорошо и аккуратно водит, он
- ИИрина11 июля 2022Экскурсия в Дигорию произвела огромное впечатление! Дигорское ущелье очень масштабное, завораживающе красивое, даже загадочное. Это необыкновенно, я таких мест ещё
- ММарина16 июня 2022Экскурсия была насыщенная, хоть и из-за погоды не все посмотрели. Природа потрясающая. Остались довольны!
