читать дальше

подобрал оптимальную последовательность локаций, чтобы поменьше пересекаться с другими джипами-и нигде не было толпы, не смотря на субботу. Подвез к самому замку Фрегат, останавливал вне локаций по нашей просьбе поснимать цветочки или живописную свинью в луже) и даже завез поснимать Уастарджи, который на дороге в Цей, и в программу не входил.

Погода была средней паршивости- перевал закрыло облаками, но и в солнечных лучах фото есть. А на обеде кафе накрыл град. Берите теплые вещи и дождевик - плюс 10 было на перевале при 28 в Пятигорске. И обязательно кроссовки. Хоть по шагам на этой экскурсии не больше 5т получилось, мало где приятная дорога, иногда скользко, иногда грязно, иногда камни.

На день хватило литра воды, через пару часов после отъезда заехали попить кофе в вкусную бургерную (за 5 мин вкусные бургеры и хот-доги делают, и туалет чистый), и около 16.30 еще в красивом горном селе обедали.

С туалетами на маршруте не очень, готовьтесь к «девочки налево мальчики направо».

С Александром с удовольствием бы съездила еще куда-нибудь.

Минус по организации заметила, в описании экскурсии указан водопад Галдоридон, но мы его не увидели, а Александр сказал что вообще первый раз слышит такое название. Не то чтоб это был главный пункт путешествия, и я не расстроилась, но из описания лучше убрать.