Мы отправимся с вами в Северную Осетию, чтобы посетить одно из самых красивых и интересных мест Северного Кавказа — Горную Дигорию.
Вас ждет посещение Музея Святой Наны Задалески и древнего города Галиат, вы увидите замок Фрегат, современные осетинские арт-объекты и Чертов мост у каньона Ахсинта. И, конечно же, вас ждут водопады, горные реки и завораживающие своей неописуемой красотой пейзажи.
Вас ждет посещение Музея Святой Наны Задалески и древнего города Галиат, вы увидите замок Фрегат, современные осетинские арт-объекты и Чертов мост у каньона Ахсинта. И, конечно же, вас ждут водопады, горные реки и завораживающие своей неописуемой красотой пейзажи.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30
Что вас ожидает:
- По маршруту мы увидим:
- Чертов мост
- Святилище и памятник Уастырджи
- Музей Святой Наны
- Замок Фрегат
- Галиат
- Комунта
- Арт-объекты "Скрипка хъисын фæндыр" и "Стрелы нарта Сослана"
- Галиатский водопад
- Каньон Ахсинта - это очень узкое ущелье, в глубину достигающее до 100 метров. Через реку Урух построен так называемый Чертов мост, пройдемся по нему и посмотрим вниз, если вы не боитесь высоты, конечно. Никакие фотографии не передадут мощь и восторг, которые вызывает это место
- Построенное здесь святилище связано с культом Святого Уастырджи - покровителя мужчин, путников и воинов. В старину все путники, проходившие через ущелье, должны были здесь помолиться и попросить защиты и покровительства, иначе беды не миновать
- Музей матери Наны Задалески - спасительницы аланского рода. Пещера, где Нана укрывала детей от врага, и Музей Святой Наны в п. Задалеск. Это место и сама история очень впечатляют. Расскажу легенду об этой потрясающей женщине, которую осетины считают святой, и о её подвиге
- Замок датируют XIV-XVI веками. С виду он напоминает европейские рыцарские замки. На его территории есть жилая башня и несколько пристроек, выполнявших оборонительную функцию, стены сооружения усеяны бойницами
- Высокогорный Галиат (2025 м) - как каменный лабиринт: руины домов, дворов и неприступных родовых башен в четыре этажа. Здесь пролегал Шелковый путь, кипела жизнь, а сейчас живёт около 15 человек, продаётся сыр и кукурузная арака
- Камунта
- Высокогорное село с красивым названием не менее, а может, и более древнее, чем Галиат, но старинных построек здесь сохранилось не так много, да и популярно оно не из-за них. Известность село получило благодаря своему уникальному расположению
- «Скрипка хъисын фæндыр» - удивительный арт-объект в осетинских горах, там же увидим Галиатский водопад. Хъисын фæндыр - музыкальный инструмент, история которого насчитывает множество веков. Но сейчас практически никто на нем не играет, что очень расстраивает старожилов и в принципе местных жителей. Поэтому арт-объект ненавязчиво напоминает осетинам об их великом прошлом и самобытной культуре
Описание экскурсии
Горная Дигория — край альпийских лугов, заснеженных пиков, многометровых водопадов. Большая часть Дигорского ущелья входит в состав национального парка «Алания», и побывав в этих местах, понимаешь, почему им присвоен статус особо охраняемой природной территории: окружающая девственная красота действительно заслуживает называться заповедником. Мы проедем по горным дорогам, остановимся у каньона Ахсинта. Через здешнюю реку перекинут Чертов мост. Осмотрим пещеру и музей Святой Наны. Поднимемся высоко в гору, к замку Фрегат, сторожевой башне XIV века. Впечатлимся древним городом Галиат (Х век), на прогулке увидим то, что сохранилось от прежде крупного аланского поселения Средних веков. Проехав по узким улочкам Камунты, поднимемся на смотровую площадку, где установлены качели с панорамным видом. Любопытно, что Камунта внесена в Книгу рекордов России: здесь проходил самый высокогорный «Бессмертный полк». Было это 9 мая 2016 года. Колонна с портретами ветеранов преодолела путь в тысячу двести метров, прошла через все селение Камунта и поднялась к самой высокой точке горы. Нашу дорогу украсят необычные арт-объекты, установленные в самых живописных уголках Дигории, также полюбуемся Галиатским водопадом. Северная Осетия полна небывалым количеством природных достопримечательностей — озерами, водопадами, реками и горами. Но есть среди них и рукотворные достопримечательности: согласно программе создания десяти арт-объектов Осетии они призваны обустроить обзорные площадки и ознакомить туристов с культурой этой удивительной республики. Важная информация: С собой обязательно иметь паспорт РФ, удобную обувь, по сезону теплую одежду.
в Любой день недели, выезжать лучше по раньше с 7:00 дп 8:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- По маршруту мы увидим:
- Чертов мост
- Святилище и памятник Уастырджи
- Музей Святой Наны
- Замок Фрегат
- Галиат
- Комунта
- Арт-объекты "Скрипка хъисын фæндыр" и "Стрелы нарта Сослана"
- Галиатский водопад
- Каньон Ахсинта - это очень узкое ущелье, в глубину достигающее до 100 метров. Через реку Урух построен так называемый Чертов мост, пройдемся по нему и посмотрим вниз, если вы не боитесь высоты, конечно. Никакие фотографии не передадут мощь и восторг, которые вызывает это место
- Построенное здесь святилище связано с культом Святого Уастырджи - покровителя мужчин, путников и воинов. В старину все путники, проходившие через ущелье, должны были здесь помолиться и попросить защиты и покровительства, иначе беды не миновать
- Музей матери Наны Задалески - спасительницы аланского рода. Пещера, где Нана укрывала детей от врага, и Музей Святой Наны в п. Задалеск. Это место и сама история очень впечатляют. Расскажу легенду об этой потрясающей женщине, которую осетины считают святой, и о её подвиге
- Замок датируют XIV-XVI веками. С виду он напоминает европейские рыцарские замки. На его территории есть жилая башня и несколько пристроек, выполнявших оборонительную функцию, стены сооружения усеяны бойницами
- Высокогорный Галиат (2025 м) - как каменный лабиринт: руины домов, дворов и неприступных родовых башен в четыре этажа. Здесь пролегал Шелковый путь, кипела жизнь, а сейчас живёт около 15 человек, продаётся сыр и кукурузная арака
- Камунта
- Высокогорное село с красивым названием не менее, а может, и более древнее, чем Галиат, но старинных построек здесь сохранилось не так много, да и популярно оно не из-за них. Известность село получило благодаря своему уникальному расположению
- «Скрипка хъисын фæндыр» - удивительный арт-объект в осетинских горах, там же увидим Галиатский водопад. Хъисын фæндыр - музыкальный инструмент, история которого насчитывает множество веков. Но сейчас практически никто на нем не играет, что очень расстраивает старожилов и в принципе местных жителей. Поэтому арт-объект ненавязчиво напоминает осетинам об их великом прошлом и самобытной культуре
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем по адресу проживания, города КМВ
Завершение: Где вам будет удобно
Когда и сколько длится?
Когда: в Любой день недели, выезжать лучше по раньше с 7:00 дп 8:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- С собой обязательно иметь паспорт РФ
- Удобную обувь
- По сезону теплую одежду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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