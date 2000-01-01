Ингушетия — страна необычайных по красоте горных пейзажей, чистейших источников в сочетании с неповторимым архитектурным наследием.

Джейрахское ущелье

Джейрахское ущелье (изумруд Ингушетии) — это настоящее райское место, над которым испокон веков трудилась матушка-природа и человек. Это совершенно другой мир, с его загадками и многовековой историей 📖. В ущелье находится 92 памятника, в их числе ингушские башни. Некоторые сооружения датируются 2 веком до н. э.

Горнолыжный курорт Армхи

Вблизи ущелья расположился новый всесезонный горнолыжный курорт Армхи Республики Ингушетии. Общая протяженность трассы — более 3000 м, перепад высот более 300 м. В любое время года курорт предлагает своим гостям: СПА-процедуры, отдых в крытом бассейне, прогулки по сосновому бору и организацию пикника на природе. На территории курорта есть канатная дорога, по которой мы и поднимемся к обзорной площадке, откуда открывается изумительный вид на Джейраховское ущелье.

Заповедник Эрзи

Эрзи располагается на территории Сунженского и Джейрахского района республики Ингушетия. Заповедник был организован в 2000 году. Здесь вы сможете насладиться прекрасными горными ⛰️ видами, поражающими древними постройками. Заповедник известен своими средневековыми башенными комплексами, которые не имеют аналогов на всем Кавказе. Каждая часть этих мест буквально пропитана загадочной историей и это приводит в восторг 🔥 всех тех, кто посещает заповедник.

Вовнушки

Один из самых ярких и экзотических башенных комплексов среди оборонительных строений древней Ингушетии. Вовнушки состоит из трёх башен, две из которых стоят на вершине одной скалы и одна на противоположной. Башни выстроены из камня и выглядят, как естественное продолжение скал, на вершинах которых они построены.

Дополнительно

Участники за дополнительную плату могут посетить одну из главных достопримечательностей 🏛️ этого региона — Христианский храм Тхаба-Ерды. Храм возведен на месте древнего языческого капища предположительно в VIII-IX веке. В нем переплетаются символы христианства и элементы местной языческой религией того времени.