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В Ингушетию — страну гор и башен

5
9 отзывов
Ладья
Ладья – Гид из Пятигорска
Ингушетия — самая маленькая республика на юге России.

Но несмотря на свои размеры, она может похвастаться изумительными горными ⛰️ пейзажами, чистейшими источниками и самобытными каменными постройками.

Мы начнем наше путешествие в Джейрахском ущелье, где находится 92 исторических памятника, в их числе ингушские башни.

Побываем заповедник Эрзи, знаменитый своими средневековыми башенными комплексами.

И посетим Вовнушки, самый яркий башенных комплекс среди оборонительных строений древней Ингушетии.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • В горы
  • 🕐Длительность 16 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 2 300 ₽ за человека

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В Ингушетию — страну гор и башен
В Ингушетию — страну гор и башен

Что вы увидите

  • Владикавказ
  • Верхний Ларс
  • Джейрах
  • Армхи
  • Тхаба-ерды
Ингушетия — страна необычайных по красоте горных пейзажей, чистейших источников в сочетании с неповторимым архитектурным наследием.
Джейрахское ущелье
Джейрахское ущелье (изумруд Ингушетии) — это настоящее райское место, над которым испокон веков трудилась матушка-природа и человек. Это совершенно другой мир, с его загадками и многовековой историей 📖. В ущелье находится 92 памятника, в их числе ингушские башни. Некоторые сооружения датируются 2 веком до н. э.
Горнолыжный курорт Армхи
Вблизи ущелья расположился новый всесезонный горнолыжный курорт Армхи Республики Ингушетии. Общая протяженность трассы — более 3000 м, перепад высот более 300 м. В любое время года курорт предлагает своим гостям: СПА-процедуры, отдых в крытом бассейне, прогулки по сосновому бору и организацию пикника на природе. На территории курорта есть канатная дорога, по которой мы и поднимемся к обзорной площадке, откуда открывается изумительный вид на Джейраховское ущелье.
Заповедник Эрзи
Эрзи располагается на территории Сунженского и Джейрахского района республики Ингушетия. Заповедник был организован в 2000 году. Здесь вы сможете насладиться прекрасными горными ⛰️ видами, поражающими древними постройками. Заповедник известен своими средневековыми башенными комплексами, которые не имеют аналогов на всем Кавказе. Каждая часть этих мест буквально пропитана загадочной историей и это приводит в восторг 🔥 всех тех, кто посещает заповедник.
Вовнушки
Один из самых ярких и экзотических башенных комплексов среди оборонительных строений древней Ингушетии. Вовнушки состоит из трёх башен, две из которых стоят на вершине одной скалы и одна на противоположной. Башни выстроены из камня и выглядят, как естественное продолжение скал, на вершинах которых они построены.
Дополнительно
Участники за дополнительную плату могут посетить одну из главных достопримечательностей 🏛️ этого региона — Христианский храм Тхаба-Ерды. Храм возведен на месте древнего языческого капища предположительно в VIII-IX веке. В нем переплетаются символы христианства и элементы местной языческой религией того времени.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Экологический сбор + подъем на канатной дороге (450 руб)
  • Питание
  • Личные расходы (сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 Проспект Кирова, 23
В Ингушетию — страну гор и башен
В Ингушетию — страну гор и башен
В Ингушетию — страну гор и башен
В Ингушетию — страну гор и башен

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ладья
Ладья
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9 отзывов оставили туристы

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