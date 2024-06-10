Подняться на самое красивое плато Кавказа, попробовать целительный нарзан и покормить альпак
Проникнитесь величием Кавказа в удивительном приключении из Пятигорска до плато Бермамыт, нарзанных источников и фермы альпак! Вы откроете для себя магию первозданной природы, попробуете целительную минеральную воду и познакомитесь с милыми зверушками. Приготовьтесь, это путешествие заставит ваше сердце биться быстрее!
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Плато Бермамыт. С первыми лучами утреннего солнца начнётся наше путешествие к загадочному плато, символу первозданной красоты Кавказа. Вы полюбуетесь сочетанием неприступных скал и зелёных лугов, подышите чистейшим воздухом. Издревле это место считается особым, и я расскажу вам, почему.
Нарзанные источники — наша следующая остановка. Это удивительный уголок дикой природы, где целебная минеральная вода бьёт прямо из-под земли. Здесь вы сможете не только наполнить фляги живой водой, но и узнать, как правильно применять нарзан для оздоровления в повседневной жизни.
Ферма альпак. Вы познакомитесь с этими пушистыми зверушками, покормите их морковкой и послушаете интересные истории о них.
Обед в кафе кавказской кухни. На обратном пути остановимся на обед. Закажем национальные блюда — хычины, шурпу, шашлыки.
По желанию можем заехать на дегустацию нарзанов в Долину нарзанов (не путайте с источниками — это другое место).
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле УАЗ Patriot или другом комфортабельном внедорожнике. Мы заберём вас от отеля и после экскурсии привезём обратно. Дорога на плато занимает около 2 часов в одну сторону
В стоимость входит: трансфер, экскурсионное сопровождение (гид-водитель в одном лице), входные билеты на ферму альпак
Отдельно оплачивается питание — 500-600 руб/чел. и посещение Долины нарзанов (по желанию) — 150 руб. /чел.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хасан — ваша команда гидов в Пятигорске
Вместе с нашей командой гидов мы уже более 10 лет проводим туры по Северному Кавказу. Учитываем все пожелания клиентов. Подбираем индивидуальные маршруты.
Мы делаем всё, чтобы ваш отдых прошёл в дружеской читать дальше
и комфортной атмосфере, а от поездки остались лишь положительные впечатления. С нашей помощью вы сможете подобрать идеальное место для того, чтобы провести незабываемый отдых, рассматривая достопримечательности, архитектурные памятники и необычную кавказскую природу.