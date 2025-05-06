Описание трансфер
Уникальное путешествие по Северному Кавказу
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Северному Кавказу и Северной Осетии, где вы сможете посетить более 30 уникальных локаций. Это не просто экскурсия, а настоящая возможность погрузиться в атмосферу гор и узнать их секреты!
Что вас ждет?
- Живописные панорамы, которые захватят дух.
- Увлекательные истории местных жителей, которые сделают ваше путешествие незабываемым.
- Посещение редких мест, известных только нашим опытным гидам.
Погружение в культуру
Вы не только насладитесь великолепными видами, но и ощутите настоящую атмосферу гостеприимства. Местные жители рады поделиться своими традициями и обычаями, что сделает ваше путешествие еще более насыщенным.
Активные приключения
В программе тура также запланированы поездки на лошадях, что позволит вам увидеть красоты Кавказа с совершенно другой стороны. Это не только развлечение, но и возможность ощутить единение с природой.
Кулинарные удовольствия
Не упустите шанс попробовать настоящую Кавказскую национальную кухню. Блюда, приготовленные с любовью, оставят у вас самые приятные воспоминания о путешествии.
Присоединяйтесь к нам!
Не упустите возможность стать частью этого увлекательного путешествия. Откройте для себя Северный Кавказ и создайте незабываемые воспоминания, которые останутся с вами на всю жизнь!
на протяжении 6 дней с 8:00-19:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Северная Осетия
- Склепы древних Аланов
- 3 недействующих Вулкана
- СПА-процедуры
- Эльбрус
Что включено
- Проживание в апартаментах
- СПА-процедуры (Массаж, термальные источники)
- Ski pass на канатную дорогу Эльбрус
- Ski pass на канатную дорогу Чегет
- Аренда лошади (1 час)
- Работа гида
- Ланч боксы + ужины (в день приезда и отъезда), шашлык.
- Входная плата в нацпарк Приэльбрусье
- Трансфер на протяжении тура
Что не входит в цену
- Авиа/ЖД билеты
- Прокат дополнительного оборудования (снегоходы, лыжи, сноуборд)
- Питание, не предусмотренное программой
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Эти эмоции навсегда останутся в вашем сердце. Главная цель путешествия в горах-новое сознание и чистые мысли. Не будет затоптанных туристических троп и стандартных «посмотрите налево-направо»
- Только индивидуальные маршруты
- Реальные истории и настоящие эмоции