Индивидуальная программа по Кавказу. 6 дней

Индивидуальный трансфер из Пятигорска в уникальные места Северного Кавказа
Индивидуальная программа по Кавказу. 6 дней
Индивидуальная программа по Кавказу. 6 дней
Индивидуальная программа по Кавказу. 6 дней
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание трансфер

Уникальное путешествие по Северному Кавказу

Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Северному Кавказу и Северной Осетии, где вы сможете посетить более 30 уникальных локаций. Это не просто экскурсия, а настоящая возможность погрузиться в атмосферу гор и узнать их секреты!

Что вас ждет?

  • Живописные панорамы, которые захватят дух.
  • Увлекательные истории местных жителей, которые сделают ваше путешествие незабываемым.
  • Посещение редких мест, известных только нашим опытным гидам.

Погружение в культуру

Вы не только насладитесь великолепными видами, но и ощутите настоящую атмосферу гостеприимства. Местные жители рады поделиться своими традициями и обычаями, что сделает ваше путешествие еще более насыщенным.

Активные приключения

В программе тура также запланированы поездки на лошадях, что позволит вам увидеть красоты Кавказа с совершенно другой стороны. Это не только развлечение, но и возможность ощутить единение с природой.

Кулинарные удовольствия

Не упустите шанс попробовать настоящую Кавказскую национальную кухню. Блюда, приготовленные с любовью, оставят у вас самые приятные воспоминания о путешествии.

Присоединяйтесь к нам!

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного путешествия. Откройте для себя Северный Кавказ и создайте незабываемые воспоминания, которые останутся с вами на всю жизнь!

на протяжении 6 дней с 8:00-19:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Северная Осетия
  • Склепы древних Аланов
  • 3 недействующих Вулкана
  • СПА-процедуры
  • Эльбрус
Что включено
  • Проживание в апартаментах
  • СПА-процедуры (Массаж, термальные источники)
  • Ski pass на канатную дорогу Эльбрус
  • Ski pass на канатную дорогу Чегет
  • Аренда лошади (1 час)
  • Работа гида
  • Ланч боксы + ужины (в день приезда и отъезда), шашлык.
  • Входная плата в нацпарк Приэльбрусье
  • Трансфер на протяжении тура
Что не входит в цену
  • Авиа/ЖД билеты
  • Прокат дополнительного оборудования (снегоходы, лыжи, сноуборд)
  • Питание, не предусмотренное программой
Место начала и завершения?
Аэропорт г. Минеральные Воды
Когда и сколько длится?
Когда: на протяжении 6 дней с 8:00-19:00
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 312 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Эти эмоции навсегда останутся в вашем сердце. Главная цель путешествия в горах-новое сознание и чистые мысли. Не будет затоптанных туристических троп и стандартных «посмотрите налево-направо»
  • Только индивидуальные маршруты
  • Реальные истории и настоящие эмоции
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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