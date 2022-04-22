Часовая прогулка по Дону на теплоходе

Отправляйтесь на обзорную прогулку по Дону, во время которой вы сможете насладиться живописными видами

4.1
15 отзывов
Индивидуальная
Отправляйтесь на обзорную прогулку по Дону, во время которой вы сможете насладиться живописными видами и яркими достопримечательностями Ростова, подышать свежим речным воздухом и приятно провести свой отдых.

Во время часовой прогулки по реке вы увидите набережную Ушакова и ее архитектурные постройки, современную Левобережную набережную, новый футбольный стадион «Ростов Арена», купола храмов и мосты, и наконец, Зеленый остров.
Часовая прогулка по Дону на теплоходе
Кто из жителей Южной столицы хоть раз не катался с ветерком по Дону на теплоходе?
Подобные часовые прогулки - это нечто большее, чем просто прогулка. Это история о людях, их важных и не очень событиях, о том, как в городе-миллионике можно найти уютное место и на время позабыть о заботах, наблюдая за тем, как теплоход торопливо рассекает водную гладь…
Шумные компании тоже на теплоходе будут при деле: можно заказать еду и напитки в баре, потанцевать на верхней палубе, а также сделать фотографию на память!
Наш диджей мастерски угадает настроение, сотрудники полностью обеспечат Вам безопасность, ведущий проведет познавательную экскурсию, а официанты быстро доставят заказанные из меню блюда! И все для того, чтобы Вам отдых был комфортным, а настроение - отличным!
Теплоход отправляется на прогулку каждый час по мере набора группы (без четкого расписания)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет на теплоход
  • Дискотека на борту (на вечерних рейсах)
  • Услуги гида
Что не входит
  • Еда и напитки в баре
  • Личные расходы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста, распечатайте билет на принтере или на набережной в кассах
  • 20, 21 и 23 причалов, предъявив сам билет или его номер на любом
  • Электронном носителе.
  • Можно с велосипедом
  • Можно с коляской
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы от туристов

Показать все отзывы

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ростова-на-Дону

🎩Индивидуальные👥ГрупповыеВодные🧒Можно с детьми🔭ОбзорныеНабережная Ростова-на-Дону🗽ДостопримечательностиНа теплоходе

Еще несколько похожих предложений в Ростове-на-Дону

Аренда катера для прогулки по Дону
30 минут
Индивидуальная
Рейна-ТУР
Нет отзывов
Аренда катера для прогулки по Дону
Если вы желаете необычно и приятно провести время, отпраздновать какое-либо событие с друзьями, родными, коллегами
6 500 за 1-11 чел.
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Набережной Ростова-на-Дону
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Родные-Просторы
Нет отзывов
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Набережной Ростова-на-Дону
Двухчасовая прогулка по набережной вдоль реки Дон и одной из старейших улиц нашего города, любимого места для прогулок
4 990 за 1-15 чел.
Экскурсия в Старочеркасск на теплоходе из Ростова-на-Дону
8 часов
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
Родные-Просторы
4.6
14 отзывов
Экскурсия в Старочеркасск на теплоходе из Ростова-на-Дону
Приглашаем вас побывать там, где зародилось Донское казачество, и познакомиться с его самобытной культурой
1 790 за 1 человека
Групповая обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Родные-Просторы
4.7
37 отзывов
Групповая обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону
Ростов-на-Дону - колоритный южный город
1 720 за 1 человека
Аренда яхты для прогулки по Дону
1 час
🛥 На яхте
Индивидуальная
Рейна-ТУР
Нет отзывов
Аренда яхты для прогулки по Дону
Если вы хотите разбавить рутинные будни
9 000 за 1-11 чел.
Ростов-на-Дону - город у тихого Дона
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Инна
4.9
18 отзывов
Ростов-на-Дону - город у тихого Дона
Ростов-на-Дону был построен по приказу Елизаветы Петровны, а сейчас это один из крупнейших городов России
3 400 за 1-15 чел.
Аудиоэкскурсия в приложении: Купеческие секреты в истории Ростова-на-Дону
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
WeGoTrip
5
1 отзыв
Аудиоэкскурсия в приложении: Купеческие секреты в истории Ростова-на-Дону
Самостоятельная экскурсия, которая откроет для вас Купеческий Ростов-на-Дону XIX-XX веков, его парадные проспекты
1 290 за 1 человека
Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Александр
4.7
9 отзывов
Российская Империя в устье Дона: от Азова до Новочеркасска
Живописная экскурсия по местам военных походов: 4 крепости, 3 столицы, старинные города
6 900 за 1-4 чел.
Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Ольга
4.5
39 отзывов
Обзорная автобусная экскурсия по Ростову-на-Дону
Познакомиться с городом и ощутить его характер в удобном формате
1 290 за 1 человека
Многоликий Ростов-на-Дону
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Наталья
5
16 отзывов
Многоликий Ростов-на-Дону
Открыть своеобразие города на насыщенной и вдохновляющей прогулке по историческому центру
3 800 за 1-10 чел.
Экскурсия в Старочеркасск + традиции чаепития на Дону
5 часов
Групповая
Родные-Просторы
5
9 отзывов
Экскурсия в Старочеркасск + традиции чаепития на Дону
Приглашаем вас посетить Старочеркасский музей-заповедник - крупнейший музейный комплекс на Юге России
1 590 за 1 человека
Обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Гиды
5
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону
от 4 500 за 1-10 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Ростове-на-Дону. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ростове-на-Дону
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ