Кто из жителей Южной столицы хоть раз не катался с ветерком по Дону на теплоходе?

Подобные часовые прогулки - это нечто большее, чем просто прогулка. Это история о людях, их важных и не очень событиях, о том, как в городе-миллионике можно найти уютное место и на время позабыть о заботах, наблюдая за тем, как теплоход торопливо рассекает водную гладь…

Шумные компании тоже на теплоходе будут при деле: можно заказать еду и напитки в баре, потанцевать на верхней палубе, а также сделать фотографию на память!

Наш диджей мастерски угадает настроение, сотрудники полностью обеспечат Вам безопасность, ведущий проведет познавательную экскурсию, а официанты быстро доставят заказанные из меню блюда! И все для того, чтобы Вам отдых был комфортным, а настроение - отличным!

Теплоход отправляется на прогулку каждый час по мере набора группы (без четкого расписания)