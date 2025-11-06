Мои заказы

Таганрог – экскурсии в Ростове-на-Дону

Найдено 4 экскурсии в категории «Таганрог» в Ростове-на-Дону, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Вдоль Дона - к побережью Азовского моря
На машине
8 часов
45 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вдоль Дона - к побережью Азовского моря: от истории к природе
Путешествие из сердца Ростова-на-Дону к Азовскому морю: исторические маршруты, природные красоты и культурное наследие
Начало: На речном вокзале Ростова-на-Дону
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
9900 ₽ за всё до 4 чел.
Питейные заведения Ростова-на-Дону: вечерняя прогулка с дегустацией (18+)
Пешая
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Приключение в потайных барах Ростова
Погрузитесь в атмосферу ночного Ростова-на-Дону, посетив уникальные бары и пабы. Откройте для себя местные напитки и почувствуйте себя как дома
Начало: У входа в «Пить кофе»
Завтра в 19:00
11 дек в 19:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Шесть городов: из Ростова в Азов
На машине
10 часов
60 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Шесть городов: из Ростова в Азов
Узнайте, как много можно увидеть за один день, путешествуя по историческим местам и живописным уголкам Нижнего Дона
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 09:00
11 дек в 08:00
22 667 ₽ за всё до 4 чел.
Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
На машине
10 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Через Древнюю Грецию - в Таганрог
Погрузитесь в историю Ростова и Таганрога: от древнего Танаиса до военных мемориалов. Уникальная возможность увидеть прошлое и настоящее
Начало: На Привокзальной площади
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    6 ноября 2025
    Вдоль Дона - к побережью Азовского моря
    Замечательная экскурсия, объёмная, информативная, интересная. Александр просто ходячая энциклопедия, нет такого вопроса, на который он не знает ответ. Помимо этого
    читать дальше

    отличный водитель, внимательный и аккуратный. Время пролетело незаметно, мы получили массу знаний и положительных эмоций. Спасибо за отличный день от туристов из Рязани.

    Замечательная экскурсия, объёмная, информативная, интересная. Александр просто ходячая энциклопедия, нет такого вопроса, на который он неЗамечательная экскурсия, объёмная, информативная, интересная. Александр просто ходячая энциклопедия, нет такого вопроса, на который он неЗамечательная экскурсия, объёмная, информативная, интересная. Александр просто ходячая энциклопедия, нет такого вопроса, на который он неЗамечательная экскурсия, объёмная, информативная, интересная. Александр просто ходячая энциклопедия, нет такого вопроса, на который он неЗамечательная экскурсия, объёмная, информативная, интересная. Александр просто ходячая энциклопедия, нет такого вопроса, на который он неЗамечательная экскурсия, объёмная, информативная, интересная. Александр просто ходячая энциклопедия, нет такого вопроса, на который он неЗамечательная экскурсия, объёмная, информативная, интересная. Александр просто ходячая энциклопедия, нет такого вопроса, на который он неЗамечательная экскурсия, объёмная, информативная, интересная. Александр просто ходячая энциклопедия, нет такого вопроса, на который он неЗамечательная экскурсия, объёмная, информативная, интересная. Александр просто ходячая энциклопедия, нет такого вопроса, на который он неЗамечательная экскурсия, объёмная, информативная, интересная. Александр просто ходячая энциклопедия, нет такого вопроса, на который он не
  • И
    Инна
    19 июля 2025
    Вдоль Дона - к побережью Азовского моря
    Очень увлекательная, насыщенная экскурсия! Александр прекрасный рассказчик, вдумчивый, знающий историк и аналитик, прекрасный драматург задуманного экскурса! Получили огромное удовольствие, узнали
    читать дальше

    много интересного, а также успели сделать замечательные кадры на живописных локациях. Вовлечён в процесс оказался и сын - подросток, что порадовало отдельно.
    Благодарим! Желаем процветания! От души рекомендуем!

    Очень увлекательная, насыщенная экскурсия! Александр прекрасный рассказчик, вдумчивый, знающий историк и аналитик, прекрасный драматург задуманного экскурса!Очень увлекательная, насыщенная экскурсия! Александр прекрасный рассказчик, вдумчивый, знающий историк и аналитик, прекрасный драматург задуманного экскурса!Очень увлекательная, насыщенная экскурсия! Александр прекрасный рассказчик, вдумчивый, знающий историк и аналитик, прекрасный драматург задуманного экскурса!Очень увлекательная, насыщенная экскурсия! Александр прекрасный рассказчик, вдумчивый, знающий историк и аналитик, прекрасный драматург задуманного экскурса!Очень увлекательная, насыщенная экскурсия! Александр прекрасный рассказчик, вдумчивый, знающий историк и аналитик, прекрасный драматург задуманного экскурса!Очень увлекательная, насыщенная экскурсия! Александр прекрасный рассказчик, вдумчивый, знающий историк и аналитик, прекрасный драматург задуманного экскурса!Очень увлекательная, насыщенная экскурсия! Александр прекрасный рассказчик, вдумчивый, знающий историк и аналитик, прекрасный драматург задуманного экскурса!Очень увлекательная, насыщенная экскурсия! Александр прекрасный рассказчик, вдумчивый, знающий историк и аналитик, прекрасный драматург задуманного экскурса!Очень увлекательная, насыщенная экскурсия! Александр прекрасный рассказчик, вдумчивый, знающий историк и аналитик, прекрасный драматург задуманного экскурса!Очень увлекательная, насыщенная экскурсия! Александр прекрасный рассказчик, вдумчивый, знающий историк и аналитик, прекрасный драматург задуманного экскурса!
  • А
    Александра
    17 июля 2025
    Вдоль Дона - к побережью Азовского моря
    У нас состоялась необычная поездка в Таганрог))
    У нас состоялась необычная поездка в Таганрог))У нас состоялась необычная поездка в Таганрог))У нас состоялась необычная поездка в Таганрог))У нас состоялась необычная поездка в Таганрог))У нас состоялась необычная поездка в Таганрог))У нас состоялась необычная поездка в Таганрог))У нас состоялась необычная поездка в Таганрог))
  • У
    Ульяна
    13 июля 2025
    Вдоль Дона - к побережью Азовского моря
    На экскурсию поехали всей семьёй. Из-за устойчивой жары ее проведение было под вопросом,но по итогу все сложилось. Маршрут отличный-охватывает интересы
    читать дальше

    разных людей. Мне важно было пофоткаться в фотозонах Мержаново,посмотреть окрестности по пути следования и в Таганроге попасть к памятнику Фаины Раневской-все это для меня случилось!! А дети получили купание на пляже Таганрога! Александр, молодец!

    На экскурсию поехали всей семьёй. Из-за устойчивой жары ее проведение было под вопросом,но по итогу всеНа экскурсию поехали всей семьёй. Из-за устойчивой жары ее проведение было под вопросом,но по итогу всеНа экскурсию поехали всей семьёй. Из-за устойчивой жары ее проведение было под вопросом,но по итогу всеНа экскурсию поехали всей семьёй. Из-за устойчивой жары ее проведение было под вопросом,но по итогу всеНа экскурсию поехали всей семьёй. Из-за устойчивой жары ее проведение было под вопросом,но по итогу всеНа экскурсию поехали всей семьёй. Из-за устойчивой жары ее проведение было под вопросом,но по итогу всеНа экскурсию поехали всей семьёй. Из-за устойчивой жары ее проведение было под вопросом,но по итогу всеНа экскурсию поехали всей семьёй. Из-за устойчивой жары ее проведение было под вопросом,но по итогу всеНа экскурсию поехали всей семьёй. Из-за устойчивой жары ее проведение было под вопросом,но по итогу все
  • А
    Анна
    18 июня 2025
    Вдоль Дона - к побережью Азовского моря
    Пожалуй лучшая экскурсия на трипстер! Александр очень увлеченный историей как Ростова, так и Таганрога! Сама настояла заехать на Маяк, сколько
    читать дальше

    не переубеждал меня Александр, в итоге обидно было, так как на Таганрог хотелось еще больше времени, но Александру нужно отдать должное очень много охватил исторических фактов и интересных мест из жизни города!

  • А
    Алексей
    11 июня 2025
    Вдоль Дона - к побережью Азовского моря
    Александр прекрасно знает материал! Интересный рассказчик, с желанием донести свои знания и показать красоту края экскурсантам! Замечательно подобран маршрут с заездом на раскопки древнегреческого города Танаис, село Стнявское, видовую площадку на устье Дона!
  • М
    Марина
    3 мая 2025
    Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
    Очень понравилась экскурсия Через Древнюю Грецию в Таганрог с визитом к "Мадам Ку - ку". Доброжелательная атмосфера, шикарное знание истории
    читать дальше

    своего края, истории своей страны. Столько всего увидели, столько всего узнали. Замечательный выходной с замечательным гидом Андреем. Буду рекомендовать данную экскурсию своим друзьям и знакомым.

  • Е
    Елена
    2 мая 2025
    Вдоль Дона - к побережью Азовского моря
    Александр провел очень интересную экскурсию, сразу видно, что он увлечен своим делом! Это был прекрасный день в отличной компании и комфортной атмосфере! Несмотря на то, что мы почти местные, было очень много новой информации, посетили классные локации)
  • С
    Сергей
    7 апреля 2025
    Вдоль Дона - к побережью Азовского моря
    С Александром мы путешествуем второй раз. И снова получили незабываемое, продуманное до мелочей путешествие. Он сам составляет маршрут, порой вдали
    читать дальше

    от шумных трасс. Одна лавочка на высоком берегу места, где Дон впадает в Таганрогский залив, чего стоит. Ни за что не найдете это место сами. Фотографии с этого места потрясающие. Александр на современном сленге может объяснить историю этих мест, мои дети 8 лет рот открыли, все им стало понятно о тех событиях, о которых в институтах рассказывают скучным языком.

  • Я
    Яна
    24 декабря 2024
    Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
    Хотелось бы выразить благодарность прекрасному гиду Андрею за насыщенную и очень увлекательную экскурсию. Безумно понравилось. После поездки остались только самые приятные впечатления. Очень рекомендую при поездке в Ростов-на-Дону воспользоваться услугами Андрея и посетить данную экскурсию.
  • П
    Полуднева
    23 сентября 2024
    Вдоль Дона - к побережью Азовского моря
    Александр провел замечательную экскурсию! Интересный собеседник, многосторонне развит. Отлично провели время, узнали много нового об исторических местах нашего края. и отлично провели время! Спасибо, Александр, рекомендуем друзьям,коллегам. Планируем следующую экскурсию по Донскому краю, будем обращаться к Александру!!
  • В
    Валерия
    14 сентября 2024
    Вдоль Дона - к побережью Азовского моря
    Экскурсия была очень информативной, гид Александр, поведал нам всю историю города, и местных достопримечательностей.
    Очень рекомендуем!
  • Ю
    Юлия
    1 июля 2024
    Вдоль Дона - к побережью Азовского моря
    Александр провел прекрасную экскурсию нас с коллегами в единственный выходной в командировке. Человек многосторонне развит, потрясающий собеседник и рассказчик, увлеченный
    читать дальше

    и любящий свое дело. Мы узнали много нового о истории края и отлично провели время! Спасибо, Александр, рекомендую Вас всем читающим!

    Александр провел прекрасную экскурсию нас с коллегами в единственный выходной в командировке. Человек многосторонне развит, потрясающийАлександр провел прекрасную экскурсию нас с коллегами в единственный выходной в командировке. Человек многосторонне развит, потрясающийАлександр провел прекрасную экскурсию нас с коллегами в единственный выходной в командировке. Человек многосторонне развит, потрясающийАлександр провел прекрасную экскурсию нас с коллегами в единственный выходной в командировке. Человек многосторонне развит, потрясающийАлександр провел прекрасную экскурсию нас с коллегами в единственный выходной в командировке. Человек многосторонне развит, потрясающийАлександр провел прекрасную экскурсию нас с коллегами в единственный выходной в командировке. Человек многосторонне развит, потрясающийАлександр провел прекрасную экскурсию нас с коллегами в единственный выходной в командировке. Человек многосторонне развит, потрясающийАлександр провел прекрасную экскурсию нас с коллегами в единственный выходной в командировке. Человек многосторонне развит, потрясающий
  • В
    Виктор
    23 июня 2024
    Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
    Очень интересная и познавательная экскурсия. В городе Таганрог множество мест, позволяющий задуматься об истории России. Все прекрасно организовано. Большое спасибо.
  • О
    Ольга
    17 июня 2024
    Вдоль Дона - к побережью Азовского моря
    Основной задачей экскурсии было показать детям воду. С задачей Александр справился на ура! Увидели подъем моста на Дону, удивительные Парамоновские
    читать дальше

    склады, маяк в Мержаново, впадение Дона в Таганрогский залив, и, конечно, искупались в заливе. В свободное время Александр не торопил, несмотря на жару. Рассказчик интересный, чувствуется опыт, на многое обращает внимание. Из пожеланий: убрать из экскурсии Танаис (жарко, дороговато, да и смотреть особо нечего), оставив больше времени на Таганрог. Город "захватил" и понравился.

    Основной задачей экскурсии было показать детям воду. С задачей Александр справился на ура! Увидели подъем мостаОсновной задачей экскурсии было показать детям воду. С задачей Александр справился на ура! Увидели подъем мостаОсновной задачей экскурсии было показать детям воду. С задачей Александр справился на ура! Увидели подъем мостаОсновной задачей экскурсии было показать детям воду. С задачей Александр справился на ура! Увидели подъем мостаОсновной задачей экскурсии было показать детям воду. С задачей Александр справился на ура! Увидели подъем мостаОсновной задачей экскурсии было показать детям воду. С задачей Александр справился на ура! Увидели подъем мостаОсновной задачей экскурсии было показать детям воду. С задачей Александр справился на ура! Увидели подъем мостаОсновной задачей экскурсии было показать детям воду. С задачей Александр справился на ура! Увидели подъем мостаОсновной задачей экскурсии было показать детям воду. С задачей Александр справился на ура! Увидели подъем моста
  • И
    Инна
    7 июня 2024
    Вдоль Дона - к побережью Азовского моря
    Экскурсия великолепная. Отличное знание материала, очень понятное и интересное изложение. Экскурсовод замечательный рассказчик, способный удерживать внимание слушателей продолжительное время. Услышали очень много интересного. Сама экскурсия очень комфортная. Большое Спасибо!
  • А
    Анастасия
    7 июня 2024
    Вдоль Дона - к побережью Азовского моря
    Очень интересный маршрут. Я прожила в Новочеркасске 18 лет, и думала, что меня удивить невозможно. Ошиблась, и так рада этому.
    читать дальше

    Интересные локации. Ошеломляющие виды. Дух захватывает от красоты природы. Александр интересный рассказчик. Кладезь информации. Муж отметил лёгкость преподнесения материала. Александр ответил на все мои вопросы. День пролетел на одном дыхании. Как уже всё, домой? От себя советую перекус взять с собой обильный. Путешествие разжигает аппетит. Побольше воды. И хорошее настроение.

    Очень интересный маршрут. Я прожила в Новочеркасске 18 лет, и думала, что меня удивить невозможно. ОшибласьОчень интересный маршрут. Я прожила в Новочеркасске 18 лет, и думала, что меня удивить невозможно. ОшибласьОчень интересный маршрут. Я прожила в Новочеркасске 18 лет, и думала, что меня удивить невозможно. Ошиблась
  • Г
    Галина
    30 мая 2024
    Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
    Прекрасная и интересная экскурсия. Гид замечательный. Много интересного рассказал, показал. Многое взяли на будущее. Всём рекомендуем.
  • Е
    Евгений
    19 апреля 2024
    Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
    Отличная поездка которую и хотелось. Гибкость и непринужденная беседа. Экскурсия проходила не в формате типичной лекции, а в отличной беседе, которую было приятно вести и от которой не устаешь. Отдельно хочу отметить спокойную манеру вождения, что вселяло чувство безопасности
    Отличная поездка которую и хотелось. Гибкость и непринужденная беседа. Экскурсия проходила не в формате типичной лекцииОтличная поездка которую и хотелось. Гибкость и непринужденная беседа. Экскурсия проходила не в формате типичной лекцииОтличная поездка которую и хотелось. Гибкость и непринужденная беседа. Экскурсия проходила не в формате типичной лекции
  • С
    Светлана
    19 июля 2023
    Вдоль Дона - к побережью Азовского моря
    Александр очень знающий экскурсовод, отличный рассказчик. Его знания намного шире предложенной экскурсионной программы, очень было интересно. Мы получили исчерпывающую информацию, много увидели. Получили от экскурсии отличные впечатления и заряд бодрости. Всем рекомендую Александра в качестве экскурсовода

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Таганрог»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ростове-на-Дону
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Вдоль Дона - к побережью Азовского моря
  2. Питейные заведения Ростова-на-Дону: вечерняя прогулка с дегустацией (18+)
  3. Шесть городов: из Ростова в Азов
  4. Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
Какие места ещё посмотреть в Ростове-на-Дону
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Набережная
  2. Парамоновские Склады
  3. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  4. Самое главное
  5. Набережная Ростова-на-Дону
  6. Покровский храм
  7. Район Нахичевань
  8. Покровский сквер
  9. Стела «Освободителям Ростова»
  10. Змиевская балка
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в декабре 2025
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Таганрог" можно забронировать 4 экскурсии от 5000 до 22 667. Туристы уже оставили гидам 127 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Ростове-на-Дону на 2025 год по теме «Таганрог», 127 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль