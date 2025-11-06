Индивидуальная
до 4 чел.
Вдоль Дона - к побережью Азовского моря: от истории к природе
Путешествие из сердца Ростова-на-Дону к Азовскому морю: исторические маршруты, природные красоты и культурное наследие
Начало: На речном вокзале Ростова-на-Дону
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
9900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборПриключение в потайных барах Ростова
Погрузитесь в атмосферу ночного Ростова-на-Дону, посетив уникальные бары и пабы. Откройте для себя местные напитки и почувствуйте себя как дома
Начало: У входа в «Пить кофе»
Завтра в 19:00
11 дек в 19:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Шесть городов: из Ростова в Азов
Узнайте, как много можно увидеть за один день, путешествуя по историческим местам и живописным уголкам Нижнего Дона
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 09:00
11 дек в 08:00
22 667 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Через Древнюю Грецию - в Таганрог
Погрузитесь в историю Ростова и Таганрога: от древнего Танаиса до военных мемориалов. Уникальная возможность увидеть прошлое и настоящее
Начало: На Привокзальной площади
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана6 ноября 2025Замечательная экскурсия, объёмная, информативная, интересная. Александр просто ходячая энциклопедия, нет такого вопроса, на который он не знает ответ. Помимо этого
- ИИнна19 июля 2025Очень увлекательная, насыщенная экскурсия! Александр прекрасный рассказчик, вдумчивый, знающий историк и аналитик, прекрасный драматург задуманного экскурса! Получили огромное удовольствие, узнали
- ААлександра17 июля 2025У нас состоялась необычная поездка в Таганрог))
- УУльяна13 июля 2025На экскурсию поехали всей семьёй. Из-за устойчивой жары ее проведение было под вопросом,но по итогу все сложилось. Маршрут отличный-охватывает интересы
- ААнна18 июня 2025Пожалуй лучшая экскурсия на трипстер! Александр очень увлеченный историей как Ростова, так и Таганрога! Сама настояла заехать на Маяк, сколько
- ААлексей11 июня 2025Александр прекрасно знает материал! Интересный рассказчик, с желанием донести свои знания и показать красоту края экскурсантам! Замечательно подобран маршрут с заездом на раскопки древнегреческого города Танаис, село Стнявское, видовую площадку на устье Дона!
- ММарина3 мая 2025Очень понравилась экскурсия Через Древнюю Грецию в Таганрог с визитом к "Мадам Ку - ку". Доброжелательная атмосфера, шикарное знание истории
- ЕЕлена2 мая 2025Александр провел очень интересную экскурсию, сразу видно, что он увлечен своим делом! Это был прекрасный день в отличной компании и комфортной атмосфере! Несмотря на то, что мы почти местные, было очень много новой информации, посетили классные локации)
- ССергей7 апреля 2025С Александром мы путешествуем второй раз. И снова получили незабываемое, продуманное до мелочей путешествие. Он сам составляет маршрут, порой вдали
- ЯЯна24 декабря 2024Хотелось бы выразить благодарность прекрасному гиду Андрею за насыщенную и очень увлекательную экскурсию. Безумно понравилось. После поездки остались только самые приятные впечатления. Очень рекомендую при поездке в Ростов-на-Дону воспользоваться услугами Андрея и посетить данную экскурсию.
- ППолуднева23 сентября 2024Александр провел замечательную экскурсию! Интересный собеседник, многосторонне развит. Отлично провели время, узнали много нового об исторических местах нашего края. и отлично провели время! Спасибо, Александр, рекомендуем друзьям,коллегам. Планируем следующую экскурсию по Донскому краю, будем обращаться к Александру!!
- ВВалерия14 сентября 2024Экскурсия была очень информативной, гид Александр, поведал нам всю историю города, и местных достопримечательностей.
Очень рекомендуем!
- ЮЮлия1 июля 2024Александр провел прекрасную экскурсию нас с коллегами в единственный выходной в командировке. Человек многосторонне развит, потрясающий собеседник и рассказчик, увлеченный
- ВВиктор23 июня 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. В городе Таганрог множество мест, позволяющий задуматься об истории России. Все прекрасно организовано. Большое спасибо.
- ООльга17 июня 2024Основной задачей экскурсии было показать детям воду. С задачей Александр справился на ура! Увидели подъем моста на Дону, удивительные Парамоновские
- ИИнна7 июня 2024Экскурсия великолепная. Отличное знание материала, очень понятное и интересное изложение. Экскурсовод замечательный рассказчик, способный удерживать внимание слушателей продолжительное время. Услышали очень много интересного. Сама экскурсия очень комфортная. Большое Спасибо!
- ААнастасия7 июня 2024Очень интересный маршрут. Я прожила в Новочеркасске 18 лет, и думала, что меня удивить невозможно. Ошиблась, и так рада этому.
- ГГалина30 мая 2024Прекрасная и интересная экскурсия. Гид замечательный. Много интересного рассказал, показал. Многое взяли на будущее. Всём рекомендуем.
- ЕЕвгений19 апреля 2024Отличная поездка которую и хотелось. Гибкость и непринужденная беседа. Экскурсия проходила не в формате типичной лекции, а в отличной беседе, которую было приятно вести и от которой не устаешь. Отдельно хочу отметить спокойную манеру вождения, что вселяло чувство безопасности
- ССветлана19 июля 2023Александр очень знающий экскурсовод, отличный рассказчик. Его знания намного шире предложенной экскурсионной программы, очень было интересно. Мы получили исчерпывающую информацию, много увидели. Получили от экскурсии отличные впечатления и заряд бодрости. Всем рекомендую Александра в качестве экскурсовода
