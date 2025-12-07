Хотите разбудить своего внутреннего Есенина? Вам сюда! Гуляя по улицам Рязани, где когда-то ходил Сергей, вы узнаете о его жизни и послушаете стихи. Увидите, где он смотрел фильмы, влюблялся, кутил и не печатался. И посетите заведения, где поэт черпал вдохновение.
Описание аудиогида
С аудиогидом — по этим локациям:
- памятник Есенину, которого он не хотел.
- здание бывшего ЧК, откуда поэт вызволял односельчан.
- типография, которая не напечатала первый сборник стихов Сергея.
- необычные городские муралы.
- театр, где играла женщина, которая отвергла Есенина.
- сквер влюблённых с любимыми деревьями поэта.
- кинотеатр, где Сергей смотрел фильмы с парижским духом.
- купеческая улица, на которой кутил Есенин.
- бары и кафе, где можно попробовать вдохновение на вкус.
Организационные детали
- После внесения полной оплаты мы пришлём доступ к боту VK с аудиогидом. Вам понадобятся заряженный смартфон и наушники.
- Аудиопроменад можно посетить в любое удобное для вас время, делая неограниченные остановки в кафе и барах — только обратите внимание на часы работы заведений.
- Напитки и закуски в барах и кафе оплачиваются дополнительно и по желанию.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Трубежной набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Рязани
Провели экскурсии для 3482 туристов
Раз вы решили приехать в Рязань — значит, у вас хороший вкус! Я аккредитованный гид Рязанской области, коренная рязанка, в прошлом — музейный сотрудник и учитель культурологии. Искренне люблю свой город и уверена, вы тоже влюбитесь в него! Провожу экскурсии со своими коллегами-гидами.
