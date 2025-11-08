Душевное знакомство с Рязанью - автобусно-пешеходная обзорная экскурсия

Душевная обзорная экскурсия познакомит вас с колоритом древней Рязани.
От Кремля до современной застройки, мы пройдем через девять столетий развития города и вспомним выдающихся жителей, забавные предания, важные открытия, сделанные нашими земляками.
От Кремля до современной застройки, мы пройдем через девять столетий развития города и вспомним выдающихся жителей, забавные предания, важные открытия, сделанные нашими земляками.
Описание экскурсииПо истории Рязани Наше путешествие по городу начнется в его центре. Вы увидите кружевной деревянный терем, прогуляетесь по местному Арбату и заглянете в Рязанский кремль. С нами вы узнаете все о появлении города и чем город живет сейчас. А с земляного вала кремля перед вами откроются самые лучшие виды на Рязань. Обратите внимание! В зависимости от выбранной программы, вы также можете посетить:
- Музей истории рязанского леденца — вы погрузитесь в сказочную атмосферу с новогодними мотивами и раскроете секреты возникновения знаменитой сахарной сладости, тесно связанной с судьбой Рязанского края.
- Курортный поселок Солотча — находится всего в 15 минутах езды от Рязани. В центре его расположен Солотчинский Рождества Богородицы женский монастырь. Монастырь является одной из достопримечательностей поселка, как и сосновый бор раскинувшийся вокруг.
- Музей-усадьба академика И. П. Павлова — этот уютный и «обжитой» музей — подлинный дом семьи маститого академика, образец усадебной постройки конца XIX века. Здесь любовно сохранена домашняя обстановка и воссоздана атмосфера любящей семьи истинной русской интеллигенции.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Главные улицы Рязани
- Рязанский Кремль
- Соборная колокольня
- Успенский собор
- Христорождественский собор
- Церковь Святого Духа
- Музей истории рязанского леденца
- Курортный поселок Солотча
- Музей-усадьба академика И.П. Павлова
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзалы
Завершение: В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 70 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
8 ноя 2025
Замечательная и очень содержательная экскурсия! Экскурсовод Ольга Евгеньевна мастер своего дела. Чувствовалось, что человек всей душой любит свою профессию и город. Было интересно всем: и взрослым, и детям. Автобус был большой, очень комфортный. Всем всё было видно и слышно😊. Очень рекомендую!
С
София
4 ноя 2025
Прорезались на автобусе по основным улицам старого города, посмотрели скульптуру гриб с глазами и осмотрели окрестности около гриба, осмотрели кремль. Хотелось бы, что бы было больше выходов из автобуса у интересных мест исторического города.
Т
Татьяна
3 ноя 2025
Все отлично.
Большое спасибо.
Большое спасибо.
Т
Татьяна
6 окт 2025
Здравствуйте, такая оценка из-за автобуса, который нам был предоставлен: высокие сиденья, низкие окна, приходилось пригибать шею, чтобы увидеть что-то кроме тротуаров, кто сидел не у окна не видел вообще ничего, только слушали экскурсовода. Рассказ был интересным, вторая часть экскурсии, когда гуляли по Кремлю, была замечательная.
Е
Елена
6 окт 2025
Т
Татьяна
22 сен 2025
Благодарю за встречу, возможность ознакомиться с новыми для нас местами в Рязани.
Прекрасно провели время в прияной компании с интересным рассказом.
Успехов вашему коллективу!
Прекрасно провели время в прияной компании с интересным рассказом.
Успехов вашему коллективу!
Н
Наталья
20 сен 2025
Экскурсия нам совершенно не понравилась. Первый час нас катали по отдалённым частям города, комментируя "справа бывшие казармы, слева раньше было кладбище". Зачем это нужно, если в результате мы не смогли
С
Сергиенко
7 сен 2025
Т
Татьяна
7 сен 2025
Из микроавтобуса осматривать город неудобно, виден только первый этаж исторических зданий, а общий вид неизвестен. Рассказ гида интересен. Но в автобусе - здание справа, а потом еще, а потом слева…
В
Валентина
4 сен 2025
М
Михаил
11 авг 2025
Экскурсия организована и проведена хорошо: встретились и начали вовремя; проводила настоящий профессиональный экскурсовод Светлана; экскурсия длилась честные 3 часа; возили на комфортном миниавтобусе; достаточно информации для знакомства с достопримечательностями и историей города Рязань.
Н
Надежда
27 июл 2025
Благодаря экскурсоводу Светлане Евгеньевне мы полюбили Рязань! Спасибо! Один недостаток - маленький автобус, мы ничего не видели из окон
Е
Елена
14 июл 2025
Все было отлично с учетом погоды
Б
Барабанов
1 июл 2025
И
Ирина
30 июн 2025
Входит в следующие категории Рязани
Похожие экскурсии из Рязани
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборИсторическое путешествие по Рязани
Уникальная экскурсия по Рязани: прикоснитесь к истории древнейших храмов, узнайте тайны местных легенд и откройте для себя неизвестные факты города
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
4000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вот это Рязань! Уникальное путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу древней Рязани, узнайте о знаменитых героях и уникальных традициях города
Начало: На площади Маргелова
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
5600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Древнерусская Рязань: путешествие сквозь века
Исследуйте древнюю Рязань в увлекательной обзорной экскурсии, полной истории, архитектуры и знаменитых личностей
Начало: На улице Семинарская
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5800 ₽ за всё до 8 чел.