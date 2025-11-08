Душевное знакомство с Рязанью - автобусно-пешеходная обзорная экскурсия

читать дальше

спокойно погулять по центру? Зачем показывать из окна маршрутки окраину города, и почему нельзя сразу отвезти в исторический центр? Экскурсовод не произвела впечатление знающего человека, речь была прерывистая, и по факту информация вся разорванная, ничего особо непонятно. Ах, да. Микрофона у гида не было, поэтому слышать её было можно только стоя ровно у неё, а если хочешь отойти на пару шагов, всё, оставайся без информации. Серьёзно? вокруг все ходили с радиогидами и всё отлично у них было. В общем, не рекомендую и второй раз ни к этому гиду, ни к этой компании бы не обратилась.