Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Рязани
Вас ждет увлекательное путешествие по местам, связанным с жизнью великого поэта и древней русской историей
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
20 апр в 09:00
7900 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Легенды и байки матушки Рязани - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старинной Рязани, узнав легенды и байки, связанные с известными личностями и памятниками. Уникальная прогулка по центру города
Начало: Улица Свободы,46, Рязань
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
4700 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Старожилово: Интерактивная экскурсия по усадьбе фон Дервиза
Начало: Старожилово, Улица Советская, 16а
Расписание: с пн по вс, начало с 09:30 до 17:00
Сегодня в 09:30
21 апр в 09:30
6000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана2 января 2025Экскурсия прекрасная. Маргарита рассказывает в очень приятной манере, информативно и интересно. Все супер. Спасибо за отлично проведенное время.
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Музей-усадьба И. П. Павлова»
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