Музей-усадьба И. П. Павлова – экскурсии в Рязани

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей-усадьба И. П. Павлова» в Рязани, цены от 4700 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Экскурсия в Константиново и Пощупово на транспорте туристов
На машине
5 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Рязани
Вас ждет увлекательное путешествие по местам, связанным с жизнью великого поэта и древней русской историей
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
20 апр в 09:00
7900 ₽ за экскурсию
Легенды и байки матушки Рязани
Пешая
2 часа 18 минут
8 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Легенды и байки матушки Рязани - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старинной Рязани, узнав легенды и байки, связанные с известными личностями и памятниками. Уникальная прогулка по центру города
Начало: Улица Свободы,46, Рязань
Расписание: В любой день, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
4700 ₽ за экскурсию
Старожилово: Интерактивная экскурсия по усадьбе фон Дервиза
Пешая
На машине
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Старожилово: Интерактивная экскурсия по усадьбе фон Дервиза
Начало: Старожилово, Улица Советская, 16а
Расписание: с пн по вс, начало с 09:30 до 17:00
Сегодня в 09:30
21 апр в 09:30
6000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Музей-усадьба И. П. Павлова»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рязани
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия в Константиново и Пощупово на транспорте туристов
  2. Легенды и байки матушки Рязани
  3. Старожилово: Интерактивная экскурсия по усадьбе фон Дервиза
Какие места ещё посмотреть в Рязани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Рязанский Кремль
  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Памятник Есенину
  5. Церковь Спаса-на-Яру
  6. Кремль
  7. Соборная площадь
  8. Спасо-Преображенский монастырь
  9. Солотча
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рязани в апреле 2025
Сейчас в Рязани в категории "Музей-усадьба И. П. Павлова" можно забронировать 3 экскурсии от 4700 до 7900. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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