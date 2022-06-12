Рязань сквозь столетия

Экскурсия по многовековому динамично развивающемуся городу, уходящему истоками к древней Руси

Экскурсия по многовековому динамично развивающемуся городу, уходящему истоками к древней Руси.

Дрейфуя по волнам тысячелетий, мы сможем в полной мере насладиться архитектурой, памятниками культуры, проникнуться духом намоленых святынь, преисполниться чувством гордости за выдающихся земляков и соотечественников.

Мы узнаем их подвиги, достижения, мировые открытия, сможем ощутить отвагу бравых героев воздушно-десантных войск, узнать наконец-то почему «в Рязани грибы с глазами», отчего рязанцев называли «косопузыми» и какой на вкус самый сладкий леденец.
Рязань сквозь столетия
Рязань сквозь столетия
Рязань сквозь столетия
Рязань сквозь столетия
Рязань сквозь столетия
Рязань сквозь столетия

Что вас ожидает 🤩

  • Территория рязанского Кремля
  • Успенский собор
  • Соборная колокольня
  • Памятники архитектуры ХIV-XIX веков
  • Памятник великому русскому поэту С. Есенину
  • Деревянное зодчество
  • Арт-объекты
  • Скульптура Гриб-коробейник

Программа экскурсии

Начнём наш исторический марш-бросок с памятника Евпатию Коловрату – легендарному русскому богатырю великого Рязанского княжества. Далее, продвигаясь к сердцу города – Кремлю, мы совершим скачок по губернскому городу, а затем коснёмся истории выдающихся личностей XX века, таких, как великий учёный Иван Павлов, выдающий поэт, прозаик и драматург Константин Симонов, писатель и лауреат Нобелевской премии Александр Солженицын.
И снова вернёмся к древней Руси, Благоверному Олегу Рязанскому, окунёмся в атмосферу старины, наслаждаясь архитектурой Кремля и повестью о том, как он стал нашим святым князем. Осмотрим памятники архитектуры ХIV-XIX веков, узнаем, какие тайны скрывает Успенский собор, где располагается старейшая икона, чем знаменита Соборная колокольня. Окунемся в атмосферу старейшего фестиваля воздухоплавания «Небо России» и выясним, чем вошел в историю подъячий Крякутной.
Далее, на набережной, почувствуем поэтическое вдохновение великого русского поэта Сергея Есенина и посетим грандиозный памятник в его честь. После культурного обогащения поэзией, мы направимся созерцать деревянное зодчество. Узнаем, где бывал знаменитый художник Михаил Врубель и чем знамениты сестры Хвощинские. В ходе экскурсии мы откроем тайну названия города, узнаем благодаря кому Переяславль превратился в Рязань, и почему в исторической части города сложно заблудиться. На следующей точке нашего маршрута коснёмся истории создания мирового бренда Max Factor. Закончим экскурсию у скульптуры гриба-коробейника, где выясним, почему в Рязани грибы с глазами, разобрав все версии и легенды.

Ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Почтовая, 49, Рязань
Завершение: Площадь Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Одеваться необходимо теплее, в Кремле и на Почтовой ветрено.
  • Необходима удобная обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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