Программа экскурсии

Начнём наш исторический марш-бросок с памятника Евпатию Коловрату – легендарному русскому богатырю великого Рязанского княжества. Далее, продвигаясь к сердцу города – Кремлю, мы совершим скачок по губернскому городу, а затем коснёмся истории выдающихся личностей XX века, таких, как великий учёный Иван Павлов, выдающий поэт, прозаик и драматург Константин Симонов, писатель и лауреат Нобелевской премии Александр Солженицын.

И снова вернёмся к древней Руси, Благоверному Олегу Рязанскому, окунёмся в атмосферу старины, наслаждаясь архитектурой Кремля и повестью о том, как он стал нашим святым князем. Осмотрим памятники архитектуры ХIV-XIX веков, узнаем, какие тайны скрывает Успенский собор, где располагается старейшая икона, чем знаменита Соборная колокольня. Окунемся в атмосферу старейшего фестиваля воздухоплавания «Небо России» и выясним, чем вошел в историю подъячий Крякутной.

Далее, на набережной, почувствуем поэтическое вдохновение великого русского поэта Сергея Есенина и посетим грандиозный памятник в его честь. После культурного обогащения поэзией, мы направимся созерцать деревянное зодчество. Узнаем, где бывал знаменитый художник Михаил Врубель и чем знамениты сестры Хвощинские. В ходе экскурсии мы откроем тайну названия города, узнаем благодаря кому Переяславль превратился в Рязань, и почему в исторической части города сложно заблудиться. На следующей точке нашего маршрута коснёмся истории создания мирового бренда Max Factor. Закончим экскурсию у скульптуры гриба-коробейника, где выясним, почему в Рязани грибы с глазами, разобрав все версии и легенды.