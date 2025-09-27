Путешествие по Рыбинску на велосипеде включает три части маршрута.
Начинается от Волжской набережной, где вы увидите дом Иоанна Кронштадтского и Спасо-Преображенский собор. Затем отправляйтесь к купеческим усадьбам и скульптуре Остапа Бендера. Завершите тур на улице Пушкина, проезжая мимо Карякинского парка и Дома художников. Узнайте о местных купцах и промышленниках, а также о славных моментах истории города
5 причин купить эту экскурсию
- 🚴♂️ Увлекательный веломаршрут
- 🏛️ Исторические достопримечательности
- 🗺️ Узнайте о купцах и промышленниках
- 👑 Истории об императрице Екатерине II
- 🎨 Посещение Дома художников
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Волжская набережная
- Памятник Людвигу Нобелю
- Спасо-Преображенский собор
- Соборная площадь
- Пожарная каланча
- Карякинский парк
- Дом художников
Описание экскурсии
Наш веломаршрут состоит из трёх частей. Проехав все локации, вы поймёте, какой путь прошёл город от поселения Усть-Шексна и восстания волхвов до современного Рыбинска.
Первая часть — от Волжской набережной до памятника Людвигу Нобелю. Вы увидите дом, в котором ночевал Иоанн Кронштадтский, первый в России железобетонный шлюз, Спасо-Преображенский собор с могилой Родиона Путятина, мельницу купца Калашникова.
Вторая часть — от Соборной площади до пожарной каланчи. По пути — купеческие усадьбы, новая и старая хлебные биржи, Ленин в зимнем наряде и скульптура «Остап Бендер и беспризорник».
Третья часть — в сторону улицы Пушкина. Проедем мимо Карякинского парка, польского костёла, Дома художников и железнодорожного вокзала.
Организационные детали
- Вы едете на своих велосипедах
- Протяжённость маршрута — около 10 км
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Волжской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Рыбинске
Провела экскурсии для 458 туристов
Меня зовут Наталья. Я родилась и живу в Рыбинске, с юных лет увлекаюсь краеведением. Обожаю свой город и горжусь его историей. С огромным удовольствием проведу экскурсию для гостей Рыбинска.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
27 сен 2025
К сожалению, погода не позволила насладиться экскурсией по Рыбинску на велосипедах, так как шел дождь. Но состоялась пешая экскурсия! Было интересно, познавательно и даже весело! Ни один вопрос, возникающий по мере нашей прогулки и знакомству с городом, не остался без ответа, не поставил Наталью в тупик. Рекомендую.
А
Анна
31 авг 2025
Отличная экскурсия
Наталья прекрасный экскурсовод
Это была наша первая экскурсия на велосипедах. Очень интересны формат, есть возможность посмотреть большую часть города.
Рассказ и локации интересные.
И
Ирина
16 авг 2025
Нам с мужем очень понравилась прогулка с Натальей по Рыбинску! Очень душевная и теплая экскурсия, чувствовалась любовь Натальи к своему городу ❤️
А
Александр
15 авг 2025
Прекрасная экскурсия. Мы неплохо знаем Рыбинск, поэтому просто походить пешком вокруг Хлебной биржи было не интересно. И не ошиблись с выбором, узнали и посмотрели для нас новое и интересное. Рыбинск, конечно, не слишком «велосипедный» город, но тем не менее никаких проблем у нас в этой связи не возникло.
Б
Бабаева
10 авг 2025
Очень рекомендую и Наталью, и формат велопрогулки. 2 часа пролетели совершенно незаметно, мы даже не устали. Очень много информации, поданой в доступной форме даже для детей. Благодаря Наталье впечатления от города очень и очень положительные!
с
светлана
3 авг 2025
Все прошло отлично! Наталья нас везде ждала и давала время, чтобы самим осмотреться. Прокатились с ветерком, узнали много интересного, за 2 часа, посмотрели, по-моему, весь город. Когда приезжаешь первый раз, эта экскурсия то, что надо!!!
Спасибо)
Е
Елена
12 июл 2025
Первое знакомство с городом произвело самые хорошие впечатления. Мы выбрали велосипедный маршрут в обществе гида Натальи и остались очень довольны её профессионализмом. Интересный маршрут, много остановок в знаковых для города местах, увлекательный рассказ человека, знающего и любящего родной край останутся доброй памятью о Рыбинске. Рекомендуем гида! 👍🏻👍🏻👍🏻
Юрий
21 июн 2025
Великолепная экскурсия! Погода помешала нам сесть на велосипеды, но не помешала узнать Рыбинск благодаря Наталье. Интересно, с юмором, все основные места и истории города теперь мы знаем! Спасибо огромное!
С
Светлана
16 июн 2025
Всё было замечено, даже повезло с погодой. На велосипедах можно увидеть намного больше, чем на обычной экскурсии. Рекомендую.
Н
Наталья
16 апр 2025
Необычный формат экскурсии на велосипеде оказался очень увлекательным. Мы передвигались по городу и на велосипедах и пешком. На каждой интересной локации мы делали остановку, и Наталья рассказывала нам о городе. Наталья прекрасный экскурсовод, время с ней пролетело незаметно. Я рекомендую экскурсию всем, кто умеет кататься на велосипеде.
Н
Надежда
16 апр 2025
Спасибо Наталье за прекрасную велоэкскурсию. Она отличный рассказчик. Теперь Рыбинск – моя любовь навсегда. Всё понравилось. Было легко, непринужденно и даже весело. Экскурсию рекомендую.
Ю
Юлия
15 апр 2025
Для меня основным преимуществом было то, что за два часа на велосипеде мы увидели гораздо больше достопримечательностей, чем при пешеходной экскурсии. Наталья рассказывала о Рыбинске с большой любовью к своему городу, было интересно и познавательно. Я обязательно, посоветую эту экскурсию своим знакомым.
Алина
15 апр 2025
Всегда интересно посмотреть на свой город с другой стороны. Зачастую, люди живут и не знают об истории родных земель. До сегодняшнего дня и я была в рядах незнаек… но Наталья
Елена
13 апр 2025
Прекрасная пешеходная экскурсия, спасибо большое Наталье, вы сделали чудесным мой день! Наталья пошла навстречу и вместо велосипедной прогулки на завтра (велосипеда у меня не было), провела в удобное для меня
