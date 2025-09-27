Путешествие по Рыбинску на велосипеде включает три части маршрута. Начинается от Волжской набережной, где вы увидите дом Иоанна Кронштадтского и Спасо-Преображенский собор. Затем отправляйтесь к купеческим усадьбам и скульптуре Остапа Бендера. Завершите тур на улице Пушкина, проезжая мимо Карякинского парка и Дома художников. Узнайте о местных купцах и промышленниках, а также о славных моментах истории города

Наш веломаршрут состоит из трёх частей. Проехав все локации, вы поймёте, какой путь прошёл город от поселения Усть-Шексна и восстания волхвов до современного Рыбинска.

Первая часть — от Волжской набережной до памятника Людвигу Нобелю. Вы увидите дом, в котором ночевал Иоанн Кронштадтский, первый в России железобетонный шлюз, Спасо-Преображенский собор с могилой Родиона Путятина, мельницу купца Калашникова.

Вторая часть — от Соборной площади до пожарной каланчи. По пути — купеческие усадьбы, новая и старая хлебные биржи, Ленин в зимнем наряде и скульптура «Остап Бендер и беспризорник».

Третья часть — в сторону улицы Пушкина. Проедем мимо Карякинского парка, польского костёла, Дома художников и железнодорожного вокзала.

