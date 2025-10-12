Индивидуальная
до 10 чел.
Еры и яти, купцы и бурлаки: Путешествие по историческому Рыбинску
Погрузитесь в атмосферу старинного Рыбинска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю о прошлом города
Начало: Красная площадь, д. Мастерская Молога-керамика
12 окт в 15:00
14 окт в 10:00
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Добро пожаловать в Рыбинск: индивидуальная экскурсия
Рыбинск - город с богатой историей и уникальной атмосферой. Прогуляйтесь по его улицам, узнайте интересные факты и насладитесь видами Волги
Начало: У памятника Бурлаку на Волжской Набережной
Завтра в 10:00
10 окт в 10:00
4000 ₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Ускользающая красота Рыбинска
Погрузитесь в историю Рыбинска, открывая секреты его архитектурных жемчужин. Захватывающие рассказы и фотосессия ждут вас
Начало: На Красной площади
14 окт в 10:00
15 окт в 10:00
8667 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Рыбинск в объективе кинокамеры
Погрузитесь в мир кино и истории Рыбинска. Прогулка по знаковым местам и участие в квесте подарят незабываемые впечатления
Начало: На Волжской набережной
12 окт в 12:00
19 окт в 12:00
4000 ₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыбинск: по следам съёмочных групп
Погрузитесь в мир кино, прогуливаясь по улицам Рыбинска, где снимались культовые фильмы и сериалы. Уникальная возможность прикоснуться к истории кинематографа
Начало: На Крестовой улице
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
от 4800 ₽ за всё до 10 чел.
