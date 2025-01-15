2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыбинск - маленький Петербург
Познакомьтесь с историей Рыбинска, его архитектурными шедеврами и знаменитыми жителями. Узнайте о бурлаках и ГЭС, изменившей город
Завтра в 08:30
14 фев в 08:30
5800₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная велоэкскурсия по Рыбинску: погружение в историю города
Велосипедная экскурсия по старому Рыбинску позволит увидеть больше за меньшее время. Исторические кварталы, бурлаки, меценаты и многое другое ждут вас
Начало: Крестовая, 70
Расписание: Согласно расписанию в календаре (по договоренности с гидом)
Завтра в 09:00
14 фев в 09:00
от 3900₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
Рыбинск: по следам съемочных групп
Прогулка по Рыбинску, где снимались культовые фильмы и сериалы. Увидим кадры и видеофрагменты, узнаем историю выдающихся деятелей кино
Начало: Памятник паровозу Л-5270 на Вокзальной площади
Расписание: в любой день, в любое время - по договоренности
Завтра в 09:00
14 фев в 09:00
от 4500₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Рыбинск: по следам съёмочных групп
Погрузитесь в мир кино, прогуливаясь по улицам Рыбинска, где снимались культовые фильмы и сериалы. Уникальная возможность прикоснуться к истории кинематографа
Начало: На Крестовой улице
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
от 4800₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия15 января 2025Понравилась экскурсовод Алевтина. Приятная в общении, грамотная, чуткая.
- ММакс13 января 2025Организатор - Алена. Гид - Алевтина. Нам с семьей все понравилось, гид - замечательный, маршрут оптимальный.
- ДДмитрий8 января 2025Экскурсовод знающий и любящий свой город. Рекомендуем. Отлично
- ЛЛариса3 августа 2024Отличный формат экскурсии на велосипедах! И послушать интересное о городе, и покататься, и больше увидеть. Взяли велики на прокат до вечера и еще с удовольствием покатались по набережной. Спасибо!
- ООльга22 июля 2024Александр провёл запоминающуюся велоэкскурсию, в дождь ☔, проехали по значимым местам города, ребятам всё зашло, что-то выделить тут нельзя по местам, мы увидели всё, соборы, дворы, биржи, Красная площадь, вывески, театры… получили незабываемые моменты, фотографии, эмоции.
- ЕЕкатерина4 мая 2024Экскурсия понравилась. Александр учёл все наши пожелания. Очень удобно, что экскурсия начиналась на ж/д вокзале, и время было согласовано с приходом нашего поезда. Экскурсия была познавательной и интересной. Спасибо.
- ИИрина5 ноября 2023Огромное спасибо Александру за прекрасную, очень необычную, очень интересную экскурсию.
- ААнастасия6 августа 2023Спасибо Александру за экскурсию. В такой жаркий день, который был на нас, если бы не столь увлекательный форма, как обзорная
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Дом художников»
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