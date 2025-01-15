Ю Юлия Рыбинск - маленький Петербург Понравилась экскурсовод Алевтина. Приятная в общении, грамотная, чуткая.

М Макс Рыбинск - маленький Петербург Организатор - Алена. Гид - Алевтина. Нам с семьей все понравилось, гид - замечательный, маршрут оптимальный.

Д Дмитрий Рыбинск - маленький Петербург Экскурсовод знающий и любящий свой город. Рекомендуем. Отлично

Л Лариса Велопрогулка по старому Рыбинску Отличный формат экскурсии на велосипедах! И послушать интересное о городе, и покататься, и больше увидеть. Взяли велики на прокат до вечера и еще с удовольствием покатались по набережной. Спасибо!

О Ольга Велопрогулка по старому Рыбинску Александр провёл запоминающуюся велоэкскурсию, в дождь ☔, проехали по значимым местам города, ребятам всё зашло, что-то выделить тут нельзя по местам, мы увидели всё, соборы, дворы, биржи, Красная площадь, вывески, театры… получили незабываемые моменты, фотографии, эмоции.

Е Екатерина Рыбинск: по следам съемочных групп Экскурсия понравилась. Александр учёл все наши пожелания. Очень удобно, что экскурсия начиналась на ж/д вокзале, и время было согласовано с приходом нашего поезда. Экскурсия была познавательной и интересной. Спасибо.

И Ирина Рыбинск: по следам съемочных групп Огромное спасибо Александру за прекрасную, очень необычную, очень интересную экскурсию.