Живописный Рыбинск

Путешествие по Рыбинску откроет перед вами удивительные виды на Волгу, старинные храмы и усадьбы. Узнайте больше о местных художниках и их творениях
Эта экскурсия проведет вас по самым живописным уголкам Рыбинска.

Вы увидите набережную Волги, воспетую Ильей Репиным и Братьями Чернецовыми, посетите усадьбу Переславцевых, где располагалась школа художников пролеткульта. Впечатлит Спасо-Преображенский собор, известный
как рыбинский Исаакий. Хлебная биржа с изразцами по эскизам Врубеля и Югская часовня также не оставят вас равнодушными.

В Казанском районе вы узнаете о знаменитом портретисте Борисе Григорьеве и полюбуетесь фресками 18 века в Казанской церкви

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🖼️ Уникальные виды на Волгу
  • 🏛️ Исторические храмы и усадьбы
  • 🎨 Знакомство с местными художниками
  • 🏰 Архитектурные шедевры
  • 🖌️ Искусство и культура Рыбинска
Ближайшие даты:
21
ноя22
ноя23
ноя24
ноя25
ноя28
ноя29
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Набережная Волги
  • Усадьба Переславцевых
  • Спасо-Преображенский собор
  • Хлебная биржа
  • Югская часовня
  • Казанская церковь

Описание экскурсии

  • Набережная Волги, которую изображали Илья Репин и Братья Чернецовы
  • Усадьба Переславцевых, где находилась школа художников пролеткульта
  • Спасо-Преображенский собор — рыбинский Исаакий
  • Хлебная биржа с изразцами по эскизам Врубеля
  • Югская часовня и современные примеры храмовых росписей
  • Казанский район, где вырос знаменитый портретист Борис Григорьев
  • Казанская церковь с фресками 18 века

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто интересуется живописью, культурой и архитектурой.

Организационные детали

По желанию можно добавить в экскурсию посещение местных галерей и мастерских. Детали уточняйте в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Рыбинске
Провела экскурсии для 78 туристов
Я веду экскурсии более с 2021 года. Работаю с индивидуальными путешественниками и группами. Кроме обзорных, провожу тематические экскурсии, прогулки на сап-бордах и экскурсии в некоторых музеях. Пишу статьи о городе
и кандидатскую диссертацию. Всё время стараюсь узнавать что-то новое не только о своём городе, но и о культурном контексте, в котором город развивался в разные эпохи. У меня громкий голос, хорошая дикция и богатый словарный запас.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Юлия
Юлия
24 сен 2025
Очень понравилась экскурсия с Анастасией,, Живописный Рыбинск,,, которая состоялась 20 сентября 2025 года, было интересно, увлекательно и познавательно. Наша группа состояла из 3-х человек старшего возраста, опытных путешественников. Мы все(2-е
женщины и 1-мужчина) отметили спокойный тон, грамотную, чёткую речь, прекрасную дикцию, знание материала,доброжелательность Анастасии, терпение к вопросам и процессу фотографирования 😄в ходе экскурсии. В Рыбинске были 1-й раз, прониклись, узнали историю, легенды и факты о городе и горожанах, надеемся вернуться ещё много раз. Стали свидетелями установки нового арт-объекта-,, Пишущей машинки,,. Прекрасный город, замечательные люди! И было вкусно! ☀️Всем рекомендуем.

