Самару невозможно представить без её легенд, особняков и знаменитого пива. Мы пройдём по главным улицам Старого города — от площади Революции и самарского Арбата до Струковского сада и бара «На дне». Поговорим о купеческой Самаре, военном Куйбышеве и людях, которые создавали характер города.

Описание экскурсии

Начнём на площади Революции — местные жители называют её «тарелкой». Поговорим об утраченном памятнике Александру II, связанных с ним легендах и пророчестве небесного покровителя Самары — святителя Алексия.

Выйдем на самарский Арбат — главную пешеходную улицу города. Вы узнаете, где проходят джазовые вечера и квартирники, что такое «Белотурка» и «Неклютинка» и почему улица раньше называлась Панской.

Пройдём по улице Куйбышева — бывшей Дворянской, самой элитной улице купеческой Самары. Рассмотрим особняки и лютеранскую кирху.

В Музейном квартале заглянем сразу в несколько скверов. В Литературном посмотрим на героев сказок Алексея Толстого и найдём замочную скважину с секретом. В сквере Эльдара Рязанова поговорим о связи режиссёра с Самарой. В Аксаковском сквере выясним, почему «Аленький цветочек» в семье писателя называли «Оленькин цветочек».

Пройдём мимо самой большой площади России и поговорим о «Ленинградской» Симфонии №7 Шостаковича и военном параде, который случился здесь в первые годы ВОВ.

Выйдем к одной из лучших смотровых площадок центра, полюбуемся видами старой Самары и спустимся в Струковский сад. У одного из памятников послушаем старинный вальс и историю любви — красивую и трагичную.

Завершим прогулку в легендарном баре «На дне» — или просто «Дно», как говорят местные. Здесь десятилетиями собираются самые разные люди — от футбольных фанатов до банкиров, а гости города пробуют Самару на вкус.

Во время дегустации пива я расскажу:

об истории Жигулёвского пивоваренного завода

его основателе Альфреде фон Вакано

главных сортах пива и их особенностях

На кранах представлено 8 сортов, среди которых самарские визитные карточки — «Венское», «Жигулёвское» и «Фон Вакано 1881».

