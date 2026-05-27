Мои заказы

Обзорная прогулка по Самаре с посещением легендарного бара (18+)

Увидеть must-see-места города и разобраться в сортах местного пива
Самару невозможно представить без её легенд, особняков и знаменитого пива.

Мы пройдём по главным улицам Старого города — от площади Революции и самарского Арбата до Струковского сада и бара «На дне». Поговорим о купеческой Самаре, военном Куйбышеве и людях, которые создавали характер города.
Обзорная прогулка по Самаре с посещением легендарного бара (18+)
Обзорная прогулка по Самаре с посещением легендарного бара (18+)
Обзорная прогулка по Самаре с посещением легендарного бара (18+)

Описание экскурсии

Начнём на площади Революции — местные жители называют её «тарелкой». Поговорим об утраченном памятнике Александру II, связанных с ним легендах и пророчестве небесного покровителя Самары — святителя Алексия.

Выйдем на самарский Арбат — главную пешеходную улицу города. Вы узнаете, где проходят джазовые вечера и квартирники, что такое «Белотурка» и «Неклютинка» и почему улица раньше называлась Панской.

Пройдём по улице Куйбышева — бывшей Дворянской, самой элитной улице купеческой Самары. Рассмотрим особняки и лютеранскую кирху.

В Музейном квартале заглянем сразу в несколько скверов. В Литературном посмотрим на героев сказок Алексея Толстого и найдём замочную скважину с секретом. В сквере Эльдара Рязанова поговорим о связи режиссёра с Самарой. В Аксаковском сквере выясним, почему «Аленький цветочек» в семье писателя называли «Оленькин цветочек».

Пройдём мимо самой большой площади России и поговорим о «Ленинградской» Симфонии №7 Шостаковича и военном параде, который случился здесь в первые годы ВОВ.

Выйдем к одной из лучших смотровых площадок центра, полюбуемся видами старой Самары и спустимся в Струковский сад. У одного из памятников послушаем старинный вальс и историю любви — красивую и трагичную.

Завершим прогулку в легендарном баре «На дне» — или просто «Дно», как говорят местные. Здесь десятилетиями собираются самые разные люди — от футбольных фанатов до банкиров, а гости города пробуют Самару на вкус.

Во время дегустации пива я расскажу:

  • об истории Жигулёвского пивоваренного завода
  • его основателе Альфреде фон Вакано
  • главных сортах пива и их особенностях

На кранах представлено 8 сортов, среди которых самарские визитные карточки — «Венское», «Жигулёвское» и «Фон Вакано 1881».

Организационные детали

  • Пешеходная часть — 2 ч, посещение бара — 30 мин
  • Пиво оплачивается отдельно: стоимость кружки 0,5 л — 250 ₽ независимо от сорта. Количество — на ваше усмотрение. После экскурсии можно остаться в баре и продолжить дегустацию самостоятельно

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 155 туристов
Аттестованный профессиональный гид в Самаре, Тольятти, на Самарской Луке. Влюблена в родные места и влюблю в них даже самого искушённого путешественника!

Входит в следующие категории Самары

Похожие экскурсии на «Обзорная прогулка по Самаре с посещением легендарного бара (18+)»

Обзорная экскурсия по Самаре
На машине
2.5 часа
331 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Самаре
Автомобильное знакомство с историей, достопримечательностями и символами города
Сегодня в 16:00
30 мая в 09:00
7350 ₽ за всё до 4 чел.
Самара - жемчужина Поволжья
На машине
2.5 часа
173 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Самара - жемчужина Поволжья
Очароваться историей, красотой и колоритом древнего поволжского города на обзорной экскурсии
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
Завтра в 08:00
30 мая в 08:30
7350 ₽ за всё до 4 чел.
Самара. Путешествие во времени
Пешая
3 часа
90 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Самара. Путешествие во времени
Обзорная экскурсия по городу в мини-группе
Начало: На площади Революции
Сегодня в 13:30
31 мая в 09:30
1700 ₽ за человека
Влюбиться в Самару: обзорная автопешеходная экскурсия
На машине
2.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Самару: обзорная автопешеходная экскурсия
Познакомьтесь с Самарой через её уникальные здания и площади. Узнайте о фабриках и заводах, насладитесь видами на набережной. 🚀
30 мая в 10:00
3 июн в 11:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Самаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Самаре
от 7000 ₽ за экскурсию