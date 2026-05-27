Мы пройдём по главным улицам Старого города — от площади Революции и самарского Арбата до Струковского сада и бара «На дне». Поговорим о купеческой Самаре, военном Куйбышеве и людях, которые создавали характер города.
Описание экскурсии
Начнём на площади Революции — местные жители называют её «тарелкой». Поговорим об утраченном памятнике Александру II, связанных с ним легендах и пророчестве небесного покровителя Самары — святителя Алексия.
Выйдем на самарский Арбат — главную пешеходную улицу города. Вы узнаете, где проходят джазовые вечера и квартирники, что такое «Белотурка» и «Неклютинка» и почему улица раньше называлась Панской.
Пройдём по улице Куйбышева — бывшей Дворянской, самой элитной улице купеческой Самары. Рассмотрим особняки и лютеранскую кирху.
В Музейном квартале заглянем сразу в несколько скверов. В Литературном посмотрим на героев сказок Алексея Толстого и найдём замочную скважину с секретом. В сквере Эльдара Рязанова поговорим о связи режиссёра с Самарой. В Аксаковском сквере выясним, почему «Аленький цветочек» в семье писателя называли «Оленькин цветочек».
Пройдём мимо самой большой площади России и поговорим о «Ленинградской» Симфонии №7 Шостаковича и военном параде, который случился здесь в первые годы ВОВ.
Выйдем к одной из лучших смотровых площадок центра, полюбуемся видами старой Самары и спустимся в Струковский сад. У одного из памятников послушаем старинный вальс и историю любви — красивую и трагичную.
Завершим прогулку в легендарном баре «На дне» — или просто «Дно», как говорят местные. Здесь десятилетиями собираются самые разные люди — от футбольных фанатов до банкиров, а гости города пробуют Самару на вкус.
Во время дегустации пива я расскажу:
- об истории Жигулёвского пивоваренного завода
- его основателе Альфреде фон Вакано
- главных сортах пива и их особенностях
На кранах представлено 8 сортов, среди которых самарские визитные карточки — «Венское», «Жигулёвское» и «Фон Вакано 1881».
Организационные детали
- Пешеходная часть — 2 ч, посещение бара — 30 мин
- Пиво оплачивается отдельно: стоимость кружки 0,5 л — 250 ₽ независимо от сорта. Количество — на ваше усмотрение. После экскурсии можно остаться в баре и продолжить дегустацию самостоятельно