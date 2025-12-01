Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборИдеальный микс по-самарски
Объехать достопримечательности города, раскрыть его прошлое и открыть любопытные сюжеты
Завтра в 09:00
11 дек в 09:30
7350 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Самаре
Автомобильное знакомство с историей, достопримечательностями и символами города
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
7350 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Свидание с Самарой: погружение в историю и культуру города
Приглашаем на экскурсию по Старой Самаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя город с новой стороны
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка по Самаре: путешествие в прошлое
Откройте для себя Самару с её богатой историей и архитектурой. Узнайте о поволжских немцах, неоготике и других культурных сокровищах города
Начало: На пл. Революции
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
6000 ₽ за всё до 7 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
Волга - наше всё! Прогулки по набережной помогают жителям Самары жить, дышать, любить и лучше относиться друг к другу. Присоединяйтесь к этой городской традиции
Начало: В районе речного вокзала
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
4250 ₽
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
Погрузитесь в мир природы и гастрономии с нашей экскурсией. Вас ждет путешествие по Волге, велосипедный тур и сырная феерия
Начало: В селе Гаврилова Поляна
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от 12 500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРуслан1 декабря 2025Всё было на высшем уровне!!!
Екатерина очень интересно рассказала и показала нам город. Особенно понравились детям таинственные рассказы о Самаре)))
Екатерина, вы молодец!!!
- ИИван12 сентября 2024Приключение прошло на 5 звёзд, Сергей потрясающий экскурсовод и человек. Всё было очень интересно, захватывающе, легко. Нас очень вкусно накормили,
- ООльга9 сентября 2024Сергею и Татьяне огромное спасибо за экскурсию и теплый приём! У нас замечательно прошел этот день: велосипеды, горы, пещера, сыр, байдарки, купание! И приятное общение!
Ольга и Алексей
- ДДина23 августа 2024В прошедшие выходные мы отправились в это потрясающее путешествие - сплав на байдарках по протоке в Каменное озеро, велотрип и
- ННаталья13 августа 2024Активная экскурсия с акцентом именно на спорт. Впервые плавали на байдарке, Сергей подсказывал и помогал, фотографировал. Неторопливо проплыли по живописным
- ООксана11 августа 2024У нас получилось целое приключение, спасибо дождю 😂
И из-за дождя все сложилось наилучшим образом! Спасибо Сергею и его семье за душевный прием, было очень неожиданно!!!
Как будто провели день с давними друзьям!
А сыры до сих пор кушаем с большим удовольствием!
Очень классно!
- ЕЕкатерина29 июля 2024Невероятные эмоции! Сергей очень интересный и приятный человек! Встретил как родных!
Сам маршрут - сказка! Вкуснейшие сыры, красивый вид с гор, удивительный грот, умиротворяющий заплыв на сап-бордах.
Настоятельно рекомендую эту поездку, если хотите получить максимум от своего отдыха!
- ККсения26 июля 2024Прекрасная экскурсия, продумана от и до.
Спасибо Сергею не только за интересный исторический материал, но и за душевную составляющую!
- ААлевтина26 июля 2024Провели отличный день в Самарской Луке! Насыщенно, интересно, вкусно! Поражены отношением к себе, как будто были в гостях у путешественника,
- ААлександр23 июля 2024Сергей оказался интереснейшим собеседником с широчайшим кругозором и богатым опытом путешествий. Всем крайне рекомендую!
- ММария9 июля 2024Для восскресенья - эта экскурсия самое лучшее время, как можно провести время.
Дети отказались ехать.
Это была индивидуальная экскурсия. Интересный рассказ, душевные люди, вкусная еда!
- ААнастасия6 июля 2024Все прошло отлично. Общались, как будто давно знакомы. Дегустация Сыров очень Крутая, пещера меня удивила, а сапы как всегда круто!
- ННиколай5 июля 2024Увлекательное путешествие, интересный рассказчик, продуманный маршрут. Очень тепло нас встретили, ощущение было что приехали на дачу к друзьям. Нас было
- ЕЕвгений19 июня 2024Сергей провел отличный тур по живописным местам на велосипеде и сапах! Великолепно провели день в стороне от городской суеты, было очень душевно.
- ББорис5 июня 2024Спасибо Сергею за душевный приём, будто не экскурсия, а пришёл в гости к старинным друзьям.
Приятная велопрогулка: вкуснейшие сыры (берите с
- ТТатьяна21 августа 2023Огромное спасибо Сергею за активный отдых и душевный приём!!! Было ощущение, что приехали в гости к старым друзьям!) Организация за высоте! Увидели красивые места, продегустировали вкуснейшие сыры!!!))) Ещё раз спасибо за это большое маленькое приключение!!!
- ССветлана20 августа 2023Люди приятные,комфортно,красиво, активно,интересно,вкусно,необычно,запоминающе.
- ГГалина14 августа 2023Отличная вышла поездка. Сергей очень внимательно относится к деталям, корректирует программу под физические возможности и интересы. Оперативно ответил на всё
- ИИрина30 июля 2023Отдыхали семьёй из трёх человек. Очень всё понравилось, действительно настоящее приключение. Показали нам гораздо больше, чем мы рассчитывали увидеть. Маршрут
- ИИрина29 июля 2023Отлично провели время с ребенком: активно и познавательно! Сергей помог организовать поездку до места прогулки, следил за безопасностью гостей при велопрогулке. Всё чётко продумано. Сыры вкусные! Увезли с собой запас) Добрая атмосфера и чудесная семья Сергея! Спасибо!
