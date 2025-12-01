Р Руслан Прогулка по Самаре: путешествие в прошлое Всё было на высшем уровне!!!

Екатерина очень интересно рассказала и показала нам город. Особенно понравились детям таинственные рассказы о Самаре)))

Екатерина, вы молодец!!!

И Иван Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров читать дальше отдельное спасибо Татьяне. Очень вкусная дегустация сыра на сыроварне, никогда такого сыра не пробовали. Захватывающие ощущения в пещере ну и фоточки)) А в завершение путешествие на сапах по реке, очень классно поплавали и насмотрелись на красивые пейзажи!)) Эмоции не передаваемые, очень много событий. Один день шёл по ощущениям как неделя, по наполненности событиями, при это прошёл за секунду, потому что было невероятно интересно))) Ожиданий было гораздо меньше, чем то, что увидели и почувствовали на самом деле Приключение прошло на 5 звёзд, Сергей потрясающий экскурсовод и человек. Всё было очень интересно, захватывающе, легко. Нас очень вкусно накормили,

О Ольга Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров Сергею и Татьяне огромное спасибо за экскурсию и теплый приём! У нас замечательно прошел этот день: велосипеды, горы, пещера, сыр, байдарки, купание! И приятное общение!

Ольга и Алексей

Д Дина Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров читать дальше посещение Ледяной пещеры. На байдарках никто из нас прежде не ходил, поэтому было предвкушение легкого страха и чего то необычного. Тем не менее, наш замечательный гид Сергей, нас успокоил, все обьяснил, плыл рядом на сапе и развлекал рассказами о местной природе. Байдарка абсолютно устойчива на воде, протока очень красива, вода в озере тихая и спокойная. Это было нереально круто! Да и весь день был потрясающий и незабываемый. Организация 10 из 10. А как нас принимали у себя дома Сергей и его жена Татьяна!! Спасибо им огромное за чудесный отдых, возможность узнать и подружиться с добрыми, целеустремленными и творческими людьми, Сергей, Татьяна, спасибо!!! Надеемся еще увидеться в каком нибудь новом путешествии!! В прошедшие выходные мы отправились в это потрясающее путешествие - сплав на байдарках по протоке в Каменное озеро, велотрип и

Н Наталья Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров читать дальше местам. Потом проехались на велосипедах, настроенных на наш рост. Приятная прогулка с заботой от Сергея (даже предложил сумочки на пояс, чтоб мы не брали рюкзаки). Пробовали сыры в бесподобной сыроварня. Всё невероятно вкусно, потрясающе! Взяли разных много и мясо в поезд (удобно хранить). Прогулялись по Самарской Луке. Посетили грот и пещеру, монастырь.

Семья Сергея принимает, как родных, дружелюбно и гостеприимно. Накормили вкусным обедом, кофе с десертом. Подарили травяной чай.

Потом мы еще даже поплавали на сапе в качестве бонуса.

Экскурсия больше активная, косвенно познавательная. Активная экскурсия с акцентом именно на спорт. Впервые плавали на байдарке, Сергей подсказывал и помогал, фотографировал. Неторопливо проплыли по живописным

О Оксана Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров У нас получилось целое приключение, спасибо дождю 😂

И из-за дождя все сложилось наилучшим образом! Спасибо Сергею и его семье за душевный прием, было очень неожиданно!!!

Как будто провели день с давними друзьям!



А сыры до сих пор кушаем с большим удовольствием!



Очень классно!

Е Екатерина Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров Невероятные эмоции! Сергей очень интересный и приятный человек! Встретил как родных!

Сам маршрут - сказка! Вкуснейшие сыры, красивый вид с гор, удивительный грот, умиротворяющий заплыв на сап-бордах.

Настоятельно рекомендую эту поездку, если хотите получить максимум от своего отдыха!

К Ксения Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров Прекрасная экскурсия, продумана от и до.

Спасибо Сергею не только за интересный исторический материал, но и за душевную составляющую!

А Алевтина Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров читать дальше зачарованы его рассказами и отношением к жизни.

Веломаршрут несложный, сыры вкусные (отдельный привет хозяевам сыроварни, взрыв вкусов просто!). Байдарка классная, ребята даже проконсультировали насчёт покупки такой же себе. Рекомендую от всей души! Провели отличный день в Самарской Луке! Насыщенно, интересно, вкусно! Поражены отношением к себе, как будто были в гостях у путешественника,

А Александр Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров Сергей оказался интереснейшим собеседником с широчайшим кругозором и богатым опытом путешествий. Всем крайне рекомендую!

М Мария Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров Для восскресенья - эта экскурсия самое лучшее время, как можно провести время.

Дети отказались ехать.

Это была индивидуальная экскурсия. Интересный рассказ, душевные люди, вкусная еда!

А Анастасия Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров Все прошло отлично. Общались, как будто давно знакомы. Дегустация Сыров очень Крутая, пещера меня удивила, а сапы как всегда круто!

Н Николай Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров читать дальше пятеро (двое взрослых и трое детей), Сергей учитывал все пожелания в течение маршрута. Благодаря граммотному инструктажу и помощи сплав по живописным местам прошел на ура. Рекомендуем. Увлекательное путешествие, интересный рассказчик, продуманный маршрут. Очень тепло нас встретили, ощущение было что приехали на дачу к друзьям. Нас было

Е Евгений Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров Сергей провел отличный тур по живописным местам на велосипеде и сапах! Великолепно провели день в стороне от городской суеты, было очень душевно.

Б Борис Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров

Приятная велопрогулка: вкуснейшие сыры (берите с читать дальше собой рюкзак, чтобы купить побольше), освежающий ледяной грот и умиротворяющий вид со склона горы.

Впервые на сап-доске, впервые на Волге, первый раз в этом году купался в открытой воде.

А самое главное - вы можете уехать с мечтой вернуться, чтобы Сергей помог вам увидеть и другие красоты Волги, скрытые блеском её вод. Спасибо Сергею за душевный приём, будто не экскурсия, а пришёл в гости к старинным друзьям.Приятная велопрогулка: вкуснейшие сыры (берите с

Т Татьяна Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров Огромное спасибо Сергею за активный отдых и душевный приём!!! Было ощущение, что приехали в гости к старым друзьям!) Организация за высоте! Увидели красивые места, продегустировали вкуснейшие сыры!!!))) Ещё раз спасибо за это большое маленькое приключение!!!

С Светлана Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров Люди приятные,комфортно,красиво, активно,интересно,вкусно,необычно,запоминающе.

Г Галина Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров читать дальше вопросы, посоветовал как доехать до места экскурсии. Велосипеды были хорошо подобраны по росту (среди нас был ребёнок). Учёл наши пожелания по сапам и байдарке. И вобще было ощущение, что приехали к давним друзьям. Рекомендую. Отличная вышла поездка. Сергей очень внимательно относится к деталям, корректирует программу под физические возможности и интересы. Оперативно ответил на всё

И Ирина Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров читать дальше продуман замечательно, даже такие новички как мы, смогли закончить его почти неуставшими. Впечатлений и удовольствия получили массу!!! Спасибо Сергею и его семье. Отдыхали семьёй из трёх человек. Очень всё понравилось, действительно настоящее приключение. Показали нам гораздо больше, чем мы рассчитывали увидеть. Маршрут