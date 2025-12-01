Мои заказы

Пивные дегустации – экскурсии в Самаре

Найдено 6 экскурсий в категории «Пивные дегустации» в Самаре, цены от 4250 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Идеальный микс по-самарски
На машине
2.5 часа
190 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Идеальный микс по-самарски
Объехать достопримечательности города, раскрыть его прошлое и открыть любопытные сюжеты
Завтра в 09:00
11 дек в 09:30
7350 ₽ за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Самаре
На машине
2.5 часа
319 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Самаре
Автомобильное знакомство с историей, достопримечательностями и символами города
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
7350 ₽ за всё до 4 чел.
Свидание с Самарой
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Свидание с Самарой: погружение в историю и культуру города
Приглашаем на экскурсию по Старой Самаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя город с новой стороны
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Прогулка по Самаре: путешествие в прошлое
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка по Самаре: путешествие в прошлое
Откройте для себя Самару с её богатой историей и архитектурой. Узнайте о поволжских немцах, неоготике и других культурных сокровищах города
Начало: На пл. Революции
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
6000 ₽ за всё до 7 чел.
Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
Пешая
2.5 часа
-
15%
35 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Самарская набережная: 5 километров «волжского гедонизма»
Волга - наше всё! Прогулки по набережной помогают жителям Самары жить, дышать, любить и лучше относиться друг к другу. Присоединяйтесь к этой городской традиции
Начало: В районе речного вокзала
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
4250 ₽5000 ₽ за всё до 4 чел.
Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
На байдарках
5 часов
26 отзывов
Водная прогулка
Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
Погрузитесь в мир природы и гастрономии с нашей экскурсией. Вас ждет путешествие по Волге, велосипедный тур и сырная феерия
Начало: В селе Гаврилова Поляна
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от 12 500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Руслан
    1 декабря 2025
    Прогулка по Самаре: путешествие в прошлое
    Всё было на высшем уровне!!!
    Екатерина очень интересно рассказала и показала нам город. Особенно понравились детям таинственные рассказы о Самаре)))
    Екатерина, вы молодец!!!
  • И
    Иван
    12 сентября 2024
    Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
    Приключение прошло на 5 звёзд, Сергей потрясающий экскурсовод и человек. Всё было очень интересно, захватывающе, легко. Нас очень вкусно накормили,
    читать дальше

    отдельное спасибо Татьяне. Очень вкусная дегустация сыра на сыроварне, никогда такого сыра не пробовали. Захватывающие ощущения в пещере ну и фоточки)) А в завершение путешествие на сапах по реке, очень классно поплавали и насмотрелись на красивые пейзажи!)) Эмоции не передаваемые, очень много событий. Один день шёл по ощущениям как неделя, по наполненности событиями, при это прошёл за секунду, потому что было невероятно интересно))) Ожиданий было гораздо меньше, чем то, что увидели и почувствовали на самом деле

    Приключение прошло на 5 звёзд, Сергей потрясающий экскурсовод и человек. Всё было очень интересно, захватывающе, легкоПриключение прошло на 5 звёзд, Сергей потрясающий экскурсовод и человек. Всё было очень интересно, захватывающе, легкоПриключение прошло на 5 звёзд, Сергей потрясающий экскурсовод и человек. Всё было очень интересно, захватывающе, легко
  • О
    Ольга
    9 сентября 2024
    Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
    Сергею и Татьяне огромное спасибо за экскурсию и теплый приём! У нас замечательно прошел этот день: велосипеды, горы, пещера, сыр, байдарки, купание! И приятное общение!
    Ольга и Алексей
    Сергею и Татьяне огромное спасибо за экскурсию и теплый приём! У нас замечательно прошел этот день: велосипеды, горы, пещера, сыр, байдарки, купание! И приятное общение!

Ольга и Алексей
  • Д
    Дина
    23 августа 2024
    Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
    В прошедшие выходные мы отправились в это потрясающее путешествие - сплав на байдарках по протоке в Каменное озеро, велотрип и
    читать дальше

    посещение Ледяной пещеры. На байдарках никто из нас прежде не ходил, поэтому было предвкушение легкого страха и чего то необычного. Тем не менее, наш замечательный гид Сергей, нас успокоил, все обьяснил, плыл рядом на сапе и развлекал рассказами о местной природе. Байдарка абсолютно устойчива на воде, протока очень красива, вода в озере тихая и спокойная. Это было нереально круто! Да и весь день был потрясающий и незабываемый. Организация 10 из 10. А как нас принимали у себя дома Сергей и его жена Татьяна!! Спасибо им огромное за чудесный отдых, возможность узнать и подружиться с добрыми, целеустремленными и творческими людьми, Сергей, Татьяна, спасибо!!! Надеемся еще увидеться в каком нибудь новом путешествии!!

  • Н
    Наталья
    13 августа 2024
    Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
    Активная экскурсия с акцентом именно на спорт. Впервые плавали на байдарке, Сергей подсказывал и помогал, фотографировал. Неторопливо проплыли по живописным
    читать дальше

    местам. Потом проехались на велосипедах, настроенных на наш рост. Приятная прогулка с заботой от Сергея (даже предложил сумочки на пояс, чтоб мы не брали рюкзаки). Пробовали сыры в бесподобной сыроварня. Всё невероятно вкусно, потрясающе! Взяли разных много и мясо в поезд (удобно хранить). Прогулялись по Самарской Луке. Посетили грот и пещеру, монастырь.
    Семья Сергея принимает, как родных, дружелюбно и гостеприимно. Накормили вкусным обедом, кофе с десертом. Подарили травяной чай.
    Потом мы еще даже поплавали на сапе в качестве бонуса.
    Экскурсия больше активная, косвенно познавательная.

    Активная экскурсия с акцентом именно на спорт. Впервые плавали на байдарке, Сергей подсказывал и помогал, фотографировалАктивная экскурсия с акцентом именно на спорт. Впервые плавали на байдарке, Сергей подсказывал и помогал, фотографировалАктивная экскурсия с акцентом именно на спорт. Впервые плавали на байдарке, Сергей подсказывал и помогал, фотографировал
  • О
    Оксана
    11 августа 2024
    Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
    У нас получилось целое приключение, спасибо дождю 😂
    И из-за дождя все сложилось наилучшим образом! Спасибо Сергею и его семье за душевный прием, было очень неожиданно!!!
    Как будто провели день с давними друзьям!

    А сыры до сих пор кушаем с большим удовольствием!

    Очень классно!
    У нас получилось целое приключение, спасибо дождю 😂У нас получилось целое приключение, спасибо дождю 😂
  • Е
    Екатерина
    29 июля 2024
    Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
    Невероятные эмоции! Сергей очень интересный и приятный человек! Встретил как родных!
    Сам маршрут - сказка! Вкуснейшие сыры, красивый вид с гор, удивительный грот, умиротворяющий заплыв на сап-бордах.
    Настоятельно рекомендую эту поездку, если хотите получить максимум от своего отдыха!
    Невероятные эмоции! Сергей очень интересный и приятный человек! Встретил как родных!

Сам маршрут - сказка! Вкуснейшие сыры, красивый вид с гор, удивительный грот, умиротворяющий заплыв на сап-бордах.

Настоятельно рекомендую эту поездку, если хотите получить максимум от своего отдыха!
  • К
    Ксения
    26 июля 2024
    Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
    Прекрасная экскурсия, продумана от и до.
    Спасибо Сергею не только за интересный исторический материал, но и за душевную составляющую!
  • А
    Алевтина
    26 июля 2024
    Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
    Провели отличный день в Самарской Луке! Насыщенно, интересно, вкусно! Поражены отношением к себе, как будто были в гостях у путешественника,
    читать дальше

    зачарованы его рассказами и отношением к жизни.
    Веломаршрут несложный, сыры вкусные (отдельный привет хозяевам сыроварни, взрыв вкусов просто!). Байдарка классная, ребята даже проконсультировали насчёт покупки такой же себе. Рекомендую от всей души!

    Провели отличный день в Самарской Луке! Насыщенно, интересно, вкусно! Поражены отношением к себе, как будто былиПровели отличный день в Самарской Луке! Насыщенно, интересно, вкусно! Поражены отношением к себе, как будто были
  • А
    Александр
    23 июля 2024
    Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
    Сергей оказался интереснейшим собеседником с широчайшим кругозором и богатым опытом путешествий. Всем крайне рекомендую!
    Сергей оказался интереснейшим собеседником с широчайшим кругозором и богатым опытом путешествий. Всем крайне рекомендую!
  • М
    Мария
    9 июля 2024
    Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
    Для восскресенья - эта экскурсия самое лучшее время, как можно провести время.
    Дети отказались ехать.
    Это была индивидуальная экскурсия. Интересный рассказ, душевные люди, вкусная еда!
  • А
    Анастасия
    6 июля 2024
    Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
    Все прошло отлично. Общались, как будто давно знакомы. Дегустация Сыров очень Крутая, пещера меня удивила, а сапы как всегда круто!
    Все прошло отлично. Общались, как будто давно знакомы. Дегустация Сыров очень Крутая, пещера меня удивила, а сапы как всегда круто!
  • Н
    Николай
    5 июля 2024
    Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
    Увлекательное путешествие, интересный рассказчик, продуманный маршрут. Очень тепло нас встретили, ощущение было что приехали на дачу к друзьям. Нас было
    читать дальше

    пятеро (двое взрослых и трое детей), Сергей учитывал все пожелания в течение маршрута. Благодаря граммотному инструктажу и помощи сплав по живописным местам прошел на ура. Рекомендуем.

  • Е
    Евгений
    19 июня 2024
    Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
    Сергей провел отличный тур по живописным местам на велосипеде и сапах! Великолепно провели день в стороне от городской суеты, было очень душевно.
    Сергей провел отличный тур по живописным местам на велосипеде и сапах! Великолепно провели день в стороне от городской суеты, было очень душевно.
  • Б
    Борис
    5 июня 2024
    Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
    Спасибо Сергею за душевный приём, будто не экскурсия, а пришёл в гости к старинным друзьям.
    Приятная велопрогулка: вкуснейшие сыры (берите с
    читать дальше

    собой рюкзак, чтобы купить побольше), освежающий ледяной грот и умиротворяющий вид со склона горы.
    Впервые на сап-доске, впервые на Волге, первый раз в этом году купался в открытой воде.
    А самое главное - вы можете уехать с мечтой вернуться, чтобы Сергей помог вам увидеть и другие красоты Волги, скрытые блеском её вод.

  • Т
    Татьяна
    21 августа 2023
    Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
    Огромное спасибо Сергею за активный отдых и душевный приём!!! Было ощущение, что приехали в гости к старым друзьям!) Организация за высоте! Увидели красивые места, продегустировали вкуснейшие сыры!!!))) Ещё раз спасибо за это большое маленькое приключение!!!
  • С
    Светлана
    20 августа 2023
    Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
    Люди приятные,комфортно,красиво, активно,интересно,вкусно,необычно,запоминающе.
  • Г
    Галина
    14 августа 2023
    Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
    Отличная вышла поездка. Сергей очень внимательно относится к деталям, корректирует программу под физические возможности и интересы. Оперативно ответил на всё
    читать дальше

    вопросы, посоветовал как доехать до места экскурсии. Велосипеды были хорошо подобраны по росту (среди нас был ребёнок). Учёл наши пожелания по сапам и байдарке. И вобще было ощущение, что приехали к давним друзьям. Рекомендую.

  • И
    Ирина
    30 июля 2023
    Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
    Отдыхали семьёй из трёх человек. Очень всё понравилось, действительно настоящее приключение. Показали нам гораздо больше, чем мы рассчитывали увидеть. Маршрут
    читать дальше

    продуман замечательно, даже такие новички как мы, смогли закончить его почти неуставшими. Впечатлений и удовольствия получили массу!!! Спасибо Сергею и его семье.

  • И
    Ирина
    29 июля 2023
    Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
    Отлично провели время с ребенком: активно и познавательно! Сергей помог организовать поездку до места прогулки, следил за безопасностью гостей при велопрогулке. Всё чётко продумано. Сыры вкусные! Увезли с собой запас) Добрая атмосфера и чудесная семья Сергея! Спасибо!
    Отлично провели время с ребенком: активно и познавательно! Сергей помог организовать поездку до места прогулки, следил за безопасностью гостей при велопрогулке. Всё чётко продумано. Сыры вкусные! Увезли с собой запас) Добрая атмосфера и чудесная семья Сергея! Спасибо!

Сколько стоит экскурсия по Самаре в декабре 2025
Сейчас в Самаре в категории "Пивные дегустации" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 4250 до 12 500 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 574 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
