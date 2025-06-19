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посещение Ледяной пещеры. На байдарках никто из нас прежде не ходил, поэтому было предвкушение легкого страха и чего то необычного. Тем не менее, наш замечательный гид Сергей, нас успокоил, все обьяснил, плыл рядом на сапе и развлекал рассказами о местной природе. Байдарка абсолютно устойчива на воде, протока очень красива, вода в озере тихая и спокойная. Это было нереально круто! Да и весь день был потрясающий и незабываемый. Организация 10 из 10. А как нас принимали у себя дома Сергей и его жена Татьяна!! Спасибо им огромное за чудесный отдых, возможность узнать и подружиться с добрыми, целеустремленными и творческими людьми, Сергей, Татьяна, спасибо!!! Надеемся еще увидеться в каком нибудь новом путешествии!!