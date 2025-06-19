Водная прогулка
Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
Погрузитесь в мир природы и гастрономии с нашей экскурсией. Вас ждет путешествие по Волге, велосипедный тур и сырная феерия
Начало: В селе Гаврилова Поляна
«После дегустации мы прокатимся до местного женского монастыря, а затем вернёмся в село Гаврилова Поляна»
Завтра в 10:00
1 июл в 10:00
от 11 900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Самарской Луке
Путешествие по Самарской Луке откроет для вас старинные села, живописные пейзажи и уникальные истории. Откройте для себя культуру и природу Заволжья
Начало: Речной вокзал или с. Рождествено
«Дополнительно оплачивается дегустация (по желанию) — 150 руб»
14 июл в 09:00
15 июл в 09:00
15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка по Самаре: путешествие в прошлое
Познакомиться с многообразием купеческого города на Волге и погрузиться в его историю
Начало: На пл. Революции
«Дегустация включена в стоимость»
1 июл в 10:00
2 июл в 10:00
5500 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера19 июня 2025Посетили экскурсию по Самарскому Заволжью с Екатериной. Обещали дождливую погоду с грозами, но экскурсию мы не отменили. Экскурсия для тех,
- ИИван12 сентября 2024Приключение прошло на 5 звёзд, Сергей потрясающий экскурсовод и человек. Всё было очень интересно, захватывающе, легко. Нас очень вкусно накормили,
- ООльга9 сентября 2024Сергею и Татьяне огромное спасибо за экскурсию и теплый приём! У нас замечательно прошел этот день: велосипеды, горы, пещера, сыр, байдарки, купание! И приятное общение! Ольга и Алексей
- ИИрина6 сентября 2024Рекомендуем эксурсию,остался восторг и приятное послевкусие! Лёгкое общение и неперегруз информацией оставил одно из самых приятных впечатлений от всего и в целом! Успехов в работе, благодарных клиентов!
- ДДина23 августа 2024В прошедшие выходные мы отправились в это потрясающее путешествие - сплав на байдарках по протоке в Каменное озеро, велотрип и
- ЕЕлена2 августа 2024Потрясающий маршрут! Если не успеете прокатиться по Волге на катере, то перед этой экскурсией и после неё прокатитесь с ветерком
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Дегустационные туры»
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