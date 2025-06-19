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Дегустации на экскурсиях в Самаре – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Самаре, цены от 5500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
На байдарках
5 часов
26 отзывов
Водная прогулка
Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
Погрузитесь в мир природы и гастрономии с нашей экскурсией. Вас ждет путешествие по Волге, велосипедный тур и сырная феерия
Начало: В селе Гаврилова Поляна
«После дегустации мы прокатимся до местного женского монастыря, а затем вернёмся в село Гаврилова Поляна»
Завтра в 10:00
1 июл в 10:00
от 11 900 ₽ за человека
Самарское Заволжье
На машине
7 часов
39 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Самарской Луке
Путешествие по Самарской Луке откроет для вас старинные села, живописные пейзажи и уникальные истории. Откройте для себя культуру и природу Заволжья
Начало: Речной вокзал или с. Рождествено
«Дополнительно оплачивается дегустация (по желанию) — 150 руб»
14 июл в 09:00
15 июл в 09:00
15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Прогулка по Самаре: путешествие в прошлое
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка по Самаре: путешествие в прошлое
Познакомиться с многообразием купеческого города на Волге и погрузиться в его историю
Начало: На пл. Революции
«Дегустация включена в стоимость»
1 июл в 10:00
2 июл в 10:00
5500 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    19 июня 2025
    Самарское Заволжье
    Посетили экскурсию по Самарскому Заволжью с Екатериной. Обещали дождливую погоду с грозами, но экскурсию мы не отменили. Экскурсия для тех,
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    кто любит природу и активный отдых. Увидели много красивых мест, посетили женский монастырь, купили вкусные сыры в частной сыроварне, искупались в протоке с чистейшей водой. Сделали много фоток в красивых местах. Завершили экскурсию на даче Екатерины с вкусным обедом. Спасибо большое! Если еще удастся посетить Самару, закажем у Кати другую интересную экскурсию.

    Посетили экскурсию по Самарскому Заволжью с Екатериной. Обещали дождливую погоду с грозами, но экскурсию мы неПосетили экскурсию по Самарскому Заволжью с Екатериной. Обещали дождливую погоду с грозами, но экскурсию мы неПосетили экскурсию по Самарскому Заволжью с Екатериной. Обещали дождливую погоду с грозами, но экскурсию мы неПосетили экскурсию по Самарскому Заволжью с Екатериной. Обещали дождливую погоду с грозами, но экскурсию мы не
  • И
    Иван
    12 сентября 2024
    Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
    Приключение прошло на 5 звёзд, Сергей потрясающий экскурсовод и человек. Всё было очень интересно, захватывающе, легко. Нас очень вкусно накормили,
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    отдельное спасибо Татьяне. Очень вкусная дегустация сыра на сыроварне, никогда такого сыра не пробовали. Захватывающие ощущения в пещере ну и фоточки)) А в завершение путешествие на сапах по реке, очень классно поплавали и насмотрелись на красивые пейзажи!)) Эмоции не передаваемые, очень много событий. Один день шёл по ощущениям как неделя, по наполненности событиями, при это прошёл за секунду, потому что было невероятно интересно))) Ожиданий было гораздо меньше, чем то, что увидели и почувствовали на самом деле

    Приключение прошло на 5 звёзд, Сергей потрясающий экскурсовод и человек. Всё было очень интересно, захватывающе, легкоПриключение прошло на 5 звёзд, Сергей потрясающий экскурсовод и человек. Всё было очень интересно, захватывающе, легкоПриключение прошло на 5 звёзд, Сергей потрясающий экскурсовод и человек. Всё было очень интересно, захватывающе, легко
  • О
    Ольга
    9 сентября 2024
    Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
    Сергею и Татьяне огромное спасибо за экскурсию и теплый приём! У нас замечательно прошел этот день: велосипеды, горы, пещера, сыр, байдарки, купание! И приятное общение! Ольга и Алексей
    Сергею и Татьяне огромное спасибо за экскурсию и теплый приём! У нас замечательно прошел этот день:Сергею и Татьяне огромное спасибо за экскурсию и теплый приём! У нас замечательно прошел этот день:Сергею и Татьяне огромное спасибо за экскурсию и теплый приём! У нас замечательно прошел этот день:
  • И
    Ирина
    6 сентября 2024
    Самарское Заволжье
    Рекомендуем эксурсию,остался восторг и приятное послевкусие! Лёгкое общение и неперегруз информацией оставил одно из самых приятных впечатлений от всего и в целом! Успехов в работе, благодарных клиентов!
  • Д
    Дина
    23 августа 2024
    Приключение в Самаре: байдарка, велотрип и дегустация сыров
    В прошедшие выходные мы отправились в это потрясающее путешествие - сплав на байдарках по протоке в Каменное озеро, велотрип и
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    посещение Ледяной пещеры. На байдарках никто из нас прежде не ходил, поэтому было предвкушение легкого страха и чего то необычного. Тем не менее, наш замечательный гид Сергей, нас успокоил, все обьяснил, плыл рядом на сапе и развлекал рассказами о местной природе. Байдарка абсолютно устойчива на воде, протока очень красива, вода в озере тихая и спокойная. Это было нереально круто! Да и весь день был потрясающий и незабываемый. Организация 10 из 10. А как нас принимали у себя дома Сергей и его жена Татьяна!! Спасибо им огромное за чудесный отдых, возможность узнать и подружиться с добрыми, целеустремленными и творческими людьми, Сергей, Татьяна, спасибо!!! Надеемся еще увидеться в каком нибудь новом путешествии!!

  • Е
    Елена
    2 августа 2024
    Самарское Заволжье
    Потрясающий маршрут! Если не успеете прокатиться по Волге на катере, то перед этой экскурсией и после неё прокатитесь с ветерком
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    на моторной лодке) В Рождествено вас проведут по историческим местам. Дальше вы отправитесь в женский монастырь, где сможете отведать местные сыры. Потом ваш путь продолжится в горы, где вы сможете увидеть захватывающий дух вид на Самарскую Луку. А после поедете купаться в волжскую притоку с чистейшей водой и песчаным пляжем. В конце экскурсии Екатерина вас накормит обедом из нескольких блюд на своей даче. Бронируйте эту экскурсию, не пожалеете! Очень лёгкий маршрут (особенно, если с детьми) и по длительности недолго, 6-7 часов.

    Потрясающий маршрут! Если не успеете прокатиться по Волге на катере, то перед этой экскурсией и послеПотрясающий маршрут! Если не успеете прокатиться по Волге на катере, то перед этой экскурсией и послеПотрясающий маршрут! Если не успеете прокатиться по Волге на катере, то перед этой экскурсией и послеПотрясающий маршрут! Если не успеете прокатиться по Волге на катере, то перед этой экскурсией и послеПотрясающий маршрут! Если не успеете прокатиться по Волге на катере, то перед этой экскурсией и послеПотрясающий маршрут! Если не успеете прокатиться по Волге на катере, то перед этой экскурсией и после

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Дегустационные туры»

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  2. Площадь Куйбышева
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  4. Площадь Чапаева
  5. Набережная
  6. Жигулевский пивзавод
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  10. Ракета-носитель «Союз»
Сколько стоит экскурсия по Самаре в июне 2025
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