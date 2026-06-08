В 14 веке святитель Алексий, возвращаясь из Орды, остановился на берегу реки Самары и предсказал, что здесь «будет град великий».
Приглашаю вас убедиться, что пророчество сбылось! Вы полюбуетесь старинной архитектурой, узнаете про знаменитых уроженцев города, пройдёте через замочную скважину в каморке папы Карло и даже спуститесь в бункер Сталина — до 1990 года объект был засекречен.
Приглашаю вас убедиться, что пророчество сбылось! Вы полюбуетесь старинной архитектурой, узнаете про знаменитых уроженцев города, пройдёте через замочную скважину в каморке папы Карло и даже спуститесь в бункер Сталина — до 1990 года объект был засекречен.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Хлебная площадь, где в 14 веке святитель Алексий предсказал: «Здесь будет град великий, в котором просияет благочестие, и никогда оный град разорению подвержен не будет». Вы увидите фрагмент крепостной стены, Хлебную биржу и первую каменную пожарную каланчу.
Набережная — встретите бурлаков, тянущих баржу, поздороваетесь с товарищем Суховым и отдадите дань памяти на Аллее соловецких юнг.
Площадь Революции — ощутите дух купеческой Самары, полюбуетесь действующей лютеранской кирхой и католическим костёлом.
Памятник Эльдару Рязанову — увидите режиссёра, сидящего на скамейке возле дома, где он родился.
Сквер Алексея Толстого — в который можно попасть через замочную скважину в каморке папы Карло. А рядом с ним расположен самый модный дом начала 20 века.
Иверский женский монастырь 19 века, возведённый на склоне волжского берега.
Бункер Сталина — посетите один из самых глубоких и засекреченных подземных объектов времён Второй мировой войны.
Вы узнаете:
- как протекала жизнь в Самаре до 1917 года.
- какую роль город Куйбышев сыграл в победе в Великой Отечественной войне.
- как Самара преобразилась во второй половине 20 века.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Volkswagen Jetta или Mazda CX-5, есть детское кресло и бустер.
- Билет в бункер Сталина оплачивается дополнительно (600 ₽ — взрослый, 300 ₽ — льготный, дети до 6 лет — бесплатно).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я родился и вырос в Самаре и очень люблю свой город. Поэтому хочу показать его гостям с самых интересных сторон. А если вам хочется ощутить Волжский простор и полной грудью вдохнуть пьянящий воздух Жигулёвской вольницы, то я предложу захватывающие маршруты по Самарской области.
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