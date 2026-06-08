Что вас ожидает

Хлебная площадь, где в 14 веке святитель Алексий предсказал: «Здесь будет град великий, в котором просияет благочестие, и никогда оный град разорению подвержен не будет». Вы увидите фрагмент крепостной стены, Хлебную биржу и первую каменную пожарную каланчу.

Набережная — встретите бурлаков, тянущих баржу, поздороваетесь с товарищем Суховым и отдадите дань памяти на Аллее соловецких юнг.

Площадь Революции — ощутите дух купеческой Самары, полюбуетесь действующей лютеранской кирхой и католическим костёлом.

Памятник Эльдару Рязанову — увидите режиссёра, сидящего на скамейке возле дома, где он родился.

Сквер Алексея Толстого — в который можно попасть через замочную скважину в каморке папы Карло. А рядом с ним расположен самый модный дом начала 20 века.

Иверский женский монастырь 19 века, возведённый на склоне волжского берега.

Бункер Сталина — посетите один из самых глубоких и засекреченных подземных объектов времён Второй мировой войны.

Вы узнаете:

как протекала жизнь в Самаре до 1917 года.

какую роль город Куйбышев сыграл в победе в Великой Отечественной войне.

как Самара преобразилась во второй половине 20 века.

Организационные детали