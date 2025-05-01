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Пешеходная экскурсия по Самаре: увидеть главное

Почувствовать атмосферу города и прогуляться сразу по нескольким его эпохам
Вы пройдёте по главным улицам и площадям исторического центра.

Увидите, где Максим Горький познакомился с будущей супругой и в каком отеле останавливался Фёдор Шаляпин. Рассмотрите дом, где родился Эльдар Рязанов, и здание, в котором прошло детство Алексея Толстого. Мы поговорим не только об именитых жителях Самары, но и о значимых событиях её прошлого.
5
3 отзыва
Пешеходная экскурсия по Самаре: увидеть главное
Пешеходная экскурсия по Самаре: увидеть главное
Пешеходная экскурсия по Самаре: увидеть главное
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • площадь Революции — здесь работали Ленин и Горький
  • улицу Куйбышева — тут жили купцы и многие знаменитости
  • Ленинградскую улицу — её называют самарским Арбатом. Здесь находится пекарня, где до сих пор пекут хлеб по дореволюционным рецептам
  • улицу Фрунзе — где расположились целых шесть музеев
  • площадь Чапаева, или Театральную — место с двойным названием
  • площадь Куйбышева — она на целый гектар больше, чем Красная площадь в Москве

Я расскажу:

  • как жили городские купцы в конце 19 — начале 20 века
  • как самарские мукомолы успешно продавали хлеб по всему миру
  • как город справлялся в годы Великой Отечественной войны
  • как строили самый глубокий в стране бункер военных лет — бункер Сталина
  • как создавался Жигулёвский пивоваренный завод
  • как монахини Иверского монастыря вышили самарское знамя

Организационные детали

Экскурсия рассчитана на взрослых, но её можно посетить и с детьми, если они готовы к двухчасовой прогулке.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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А
1 мая 2025
Экскурсия было познавательная, интересная и не утомительная, Наталья- прекрасный рассказчик, все было четко и вовремя
П
14 апр 2025
Все прошло замечательно, прекрасная экскурсия, много информации в доступной форме, по времени все четко, основные достопримечательности осмотрели. Спасибо большое, отлично провела время!
Все прошло замечательно, прекрасная экскурсия, много информации в доступной форме, по времени все четко, основные достопримечательности
Юлия
1 мар 2025
Потрясающая экскурсия!!!! Нас очень понравилось! Рекомендуем Наталью, было очень интересно!
Потрясающая экскурсия!!!! Нас очень понравилось! Рекомендуем Наталью, было очень интересно!Потрясающая экскурсия!!!! Нас очень понравилось! Рекомендуем Наталью, было очень интересно!

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