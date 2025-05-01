Вы пройдёте по главным улицам и площадям исторического центра.
Увидите, где Максим Горький познакомился с будущей супругой и в каком отеле останавливался Фёдор Шаляпин. Рассмотрите дом, где родился Эльдар Рязанов, и здание, в котором прошло детство Алексея Толстого. Мы поговорим не только об именитых жителях Самары, но и о значимых событиях её прошлого.
Увидите, где Максим Горький познакомился с будущей супругой и в каком отеле останавливался Фёдор Шаляпин. Рассмотрите дом, где родился Эльдар Рязанов, и здание, в котором прошло детство Алексея Толстого. Мы поговорим не только об именитых жителях Самары, но и о значимых событиях её прошлого.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- площадь Революции — здесь работали Ленин и Горький
- улицу Куйбышева — тут жили купцы и многие знаменитости
- Ленинградскую улицу — её называют самарским Арбатом. Здесь находится пекарня, где до сих пор пекут хлеб по дореволюционным рецептам
- улицу Фрунзе — где расположились целых шесть музеев
- площадь Чапаева, или Театральную — место с двойным названием
- площадь Куйбышева — она на целый гектар больше, чем Красная площадь в Москве
Я расскажу:
- как жили городские купцы в конце 19 — начале 20 века
- как самарские мукомолы успешно продавали хлеб по всему миру
- как город справлялся в годы Великой Отечественной войны
- как строили самый глубокий в стране бункер военных лет — бункер Сталина
- как создавался Жигулёвский пивоваренный завод
- как монахини Иверского монастыря вышили самарское знамя
Организационные детали
Экскурсия рассчитана на взрослых, но её можно посетить и с детьми, если они готовы к двухчасовой прогулке.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Самаре
Провела экскурсии для 458 туристов
Я коренная самарчанка и профессиональный гид, уже более 10 лет работаю как частным образом, так и туристическими компаниями. Провожу экскурсии по Самаре: пешеходные, автобусные и на личном автомобиле как для частных лиц, так и для организованных групп. Всегда учитываю предпочтения и пожелания заказчика. Провожу экскурсии на русском, немецком и английском языках. До встречи в Самаре!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
1 мая 2025
Экскурсия было познавательная, интересная и не утомительная, Наталья- прекрасный рассказчик, все было четко и вовремя
П
Полина
14 апр 2025
Все прошло замечательно, прекрасная экскурсия, много информации в доступной форме, по времени все четко, основные достопримечательности осмотрели. Спасибо большое, отлично провела время!
Юлия
1 мар 2025
Потрясающая экскурсия!!!! Нас очень понравилось! Рекомендуем Наталью, было очень интересно!
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