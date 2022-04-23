Прогулка «Жигулевские Ворота»

Мы поедем на Царев курган - в одно из живописных мест Самарской области

Мини-группа
Мы поедем на Царев курган — в одно из живописных мест Самарской области.

Поднимемся на вершину горы, с которой открывается невероятно потрясающий, панорамный вид на Сокольи горы и Жигулевские ворота.

Зайдем в церковь и окунемся в купель.

Далее поедем в Старобинарадский бор, вкусно покушаем и пойдем в пешую, 2х часовую прогулку по сосновому заповеднику.
Прогулка «Жигулевские Ворота»
Прогулка «Жигулевские Ворота»
Прогулка «Жигулевские Ворота»
Прогулка «Жигулевские Ворота»
Прогулка «Жигулевские Ворота»
Прогулка «Жигулевские Ворота»
Прогулка «Жигулевские Ворота»

Что вас ожидает 🤩

  • Смотровая площадка "Вертолетная площадка"
  • Царев Курган и панорамный вид с горы
  • Реки Волга и Сок
  • Гора Тип-Тяв
  • Уникальную «Гору -Холодильник»
  • Церковь в честь иконы «Неупиваемая Чаша»
  • Старобинарадский бор
Тур для те, кто любит пешие прогулки, природу и великолепные виды
Мы заберем вас из отеля и поедем на смотровую «Вертолетную Площадку». С площадки открывается восхитительный вид на Волгу, волжские острова, Жигулевские ворота и известную Гору «Холодильник».
Далее наш путь продолжится на Царев курган - одно из живописных мест Самарской области, в 40 км от города. Когда-то на красоту Поволжья с Царева кургана любовались императоры Петр I и Александр I, бывали здесь Тарас Шевченко и Максим Горький, осматривали окрестности Илья Репин и даже Александр Дюма.
У подножия кургана находится церковь, святой источник, в котором можно набрать воды и окунуться в прохладную купель. Мы поднимемся на вершину горы, с которой открывается невероятно живописный вид на Сокольи горы и Жигулевские ворота, Самарскую луку, долину реки Волги и Сок. Полюбуемся потрясающими видами и сделаем красивые фотографии.
Далее мы поедем в Старобинарадский бор, здесь растут вековые сосны, из земли бьют источники, и водится множество диких зверей. По приезду мы подкрепимся обедом из свежеприготовленной форели и картофеля в фольге на мангале, свежими овощами. Немного передохнем и пойдем в пешую, 2х часовую прогулку по сосновому заповеднику, и возможно нам повезет встретить косулю, лису или зайца.
Сделаем красивые фотографии, по пути насладимся видами, чистым воздухом и звуками леса. По возвращении поедим свежеиспеченные блины с чаем. И наполненные впечатлениями вернемся в город.
Время в пути 8 часов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Личный транспорт
  • Услуги гида
  • Питание — свежеприготовленная форель с картофелем в фольге и свежие овощи, блины со сгущенкой и напиток (чай или морс)
Что не входит
  • Другая еда по желанию
Место начала и завершения?
Самарская,267
Когда и сколько длится
Когда: Суббота, Воскресенье с 11.00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Необходимо иметь удобную трекинговую обувь или кроссовки. Платок (для женщин) для посещения церкви и полотенце (при желании посетить купель)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Суббота, Воскресенье с 11.00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Самары

👥Групповые🚶Пешеходные⚙️Необычные🏡Выездные☀️На весь день

Еще несколько похожих предложений в Самаре

Экскурсия в Троицкие Альпы
12 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Ульянкины
4
4 отзыва
Экскурсия в Троицкие Альпы
Мы с вами отправимся в Рачейские горы - одно из самых живописных мест в Самарской области
1 590 за 1 человека
Авто-путешествие по Самарской Луке
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Екатерина
5
22 отзыва
Авто-путешествие по Самарской Луке
Увидеть резное русло Волги с высоты, посетить дом-музей Репина и услышать историю края
9 000 за 1-3 чел.
Автобусная экскурсия: «Соль земли Самарской»
12 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Ульянкины
5
6 отзывов
Автобусная экскурсия: «Соль земли Самарской»
Вы побываете в Самарской Луке, узнаете об истории соляных промыслов и возникновении сёл
1 590 за 1 человека
Самарское Заволжье
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Екатерина
4.7
25 отзывов
Самарское Заволжье
Прочувствовать русский колорит и насладиться потрясающей природой Самарской Луки
8 500 за 1-3 чел.
Прогулка по склонам горы Тип-Тяв
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Petr
5
4 отзыва
Прогулка по склонам горы Тип-Тяв
Подняться на самую высокую точку Самары и насладиться панорамой Волги и Жигулевских гор
5 200 за 1-10 чел.
Дайвинг на Волге или Голубом озере
3 часа
Индивидуальная
Сергей
Нет отзывов
Дайвинг на Волге или Голубом озере
Исследовать самарские глубины под руководством опытного инструктора
5 000 за 1 человека
Самара: прогулка вдоль Волги
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Натали
5
5 отзывов
Самара: прогулка вдоль Волги
Пройти по самой длинной волжской набережной и услышать историю ее знаковых мест
2 500 за 1-10 чел.
Экскурсия по самарским дворикам
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Анастасия
Нет отзывов
Экскурсия по самарским дворикам
Мы приглашаем вас на экскурсию по самарским дворикам
4 500 за 1-10 чел.
Питер в Самаре - прогулка по парадным
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Александр и Анастасия
4.3
3 отзыва
Питер в Самаре - прогулка по парадным
Увидеть «столичность» города и пройти по неизведанным местам
5 000 за 1-7 чел.
Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Любовь
4.9
52 отзыва
Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
Самобытные дворики, древние храмы, Жигулевский завод и подземный бункер
3 750 за 1-10 чел.
Были и легенды Царева кургана
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Ирина
5
1 отзыв
Были и легенды Царева кургана
Посетить вершину, с которой любовался Волгой Петр I, и поразиться насыщенной истории горы-останца
7 600 за 1-3 чел.
Самарский стрит-арт: найти, понять и полюбить
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Александр и Анастасия
5
1 отзыв
Самарский стрит-арт: найти, понять и полюбить
Разобраться, как живется уличному искусству на берегу Волги, и ощутить современный дух города
4 400 за 1-10 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Самаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Самаре
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ