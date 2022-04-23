Тур для те, кто любит пешие прогулки, природу и великолепные виды

Мы заберем вас из отеля и поедем на смотровую «Вертолетную Площадку». С площадки открывается восхитительный вид на Волгу, волжские острова, Жигулевские ворота и известную Гору «Холодильник».

Далее наш путь продолжится на Царев курган - одно из живописных мест Самарской области, в 40 км от города. Когда-то на красоту Поволжья с Царева кургана любовались императоры Петр I и Александр I, бывали здесь Тарас Шевченко и Максим Горький, осматривали окрестности Илья Репин и даже Александр Дюма.

У подножия кургана находится церковь, святой источник, в котором можно набрать воды и окунуться в прохладную купель. Мы поднимемся на вершину горы, с которой открывается невероятно живописный вид на Сокольи горы и Жигулевские ворота, Самарскую луку, долину реки Волги и Сок. Полюбуемся потрясающими видами и сделаем красивые фотографии.

Далее мы поедем в Старобинарадский бор, здесь растут вековые сосны, из земли бьют источники, и водится множество диких зверей. По приезду мы подкрепимся обедом из свежеприготовленной форели и картофеля в фольге на мангале, свежими овощами. Немного передохнем и пойдем в пешую, 2х часовую прогулку по сосновому заповеднику, и возможно нам повезет встретить косулю, лису или зайца.

Сделаем красивые фотографии, по пути насладимся видами, чистым воздухом и звуками леса. По возвращении поедим свежеиспеченные блины с чаем. И наполненные впечатлениями вернемся в город.

Время в пути 8 часов.