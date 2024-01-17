За чашкой кофе собрать пазл из рассказов о купеческих скандалах, модных дворянах и любовных драмах
Мы приглашаем вас в старый особняк в самом центре города, где на перекрёстке 4 архитектурных стилей находятся кофейня и антикварная лавка.
Вы познакомитесь с историей Самары через рассказы о купцах, сколотивших баснословные капиталы, о судьбах и любовных перипетиях знаменитых горожан. А ещё прикоснётесь к прекрасному — антикварным экспонатам, и узнаете их секреты.
Вы познакомитесь с историей Самары через рассказы о купцах, сколотивших баснословные капиталы, о судьбах и любовных перипетиях знаменитых горожан. А ещё прикоснётесь к прекрасному — антикварным экспонатам, и узнаете их секреты.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|890 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Самара купеческая и дворянская
- Вы узнаете о стремительном и дерзком развитии самарского купечества, скандалах и конкурентной борьбе.
- Выясните, как самарское дворянство несло в массы модные стили и что было верхом королевского шика в дореволюционном обществе.
- Услышите о мещанско-ремесленно-купеческой роскоши домов по улице Фрунзе.
Самара архитектурная
- Из окна кофейни вы увидите архитектурную эклектику Самары — самые яркие городские объекты готики, модерна, конструктивизма и русской классики. Гид расскажет о них подробнее.
- Полюбуетесь готическим костёлом с уникальными для России деталями.
Самара в историях и персоналиях
- Познакомитесь с историей любви матери А. Н. Толстого, Александры Леонтьевны, которая бросила своего мужа и ушла от него беременная сыном Алексеем — будущим знаменитым писателем.
- Поймёте, как купец Челышев боролся за трезвость.
Самара винтажная
- В уникальной антикварной лавке подержите в руках настоящие шедевры 19-20 веков.
- Увидите копии бриллиантовых украшений английской королевы и Жаклин Кеннеди. Выясните, как они оказались в Самаре.
- Узнаете, какой фарфор является самым желанным для коллекционеров и кто из его производителей был самым хитрым и предприимчивым.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и 2 напитка. На ваш выбор: эспрессо, американо, капучино, флэт-уайт, латте, чай или какао на итальянском шоколаде.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у костёла (храма Пресвятого Сердца Иисуса)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Самаре
Мы – профессионалы с более чем 20-летним опытом работы на самарском рынке туристических услуг. Организовали тысячи туров по всему миру, обеспечили увлекательный досуг путешественников и проложили немало новых маршрутов. Знаем, как заполнить время вашего пребывания в Самаре, чтобы путешествие запомнилось навсегда, как одно из самых ярких.
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