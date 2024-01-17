Самарские истории: купечество и дворянство, любовь и винтаж
Индивидуальная экскурсия в Самаре

За чашкой кофе собрать пазл из рассказов о купеческих скандалах, модных дворянах и любовных драмах

Мы приглашаем вас в старый особняк в самом центре города, где на перекрёстке 4 архитектурных стилей находятся кофейня и антикварная лавка.

Вы познакомитесь с историей Самары через рассказы о купцах, сколотивших баснословные капиталы, о судьбах и любовных перипетиях знаменитых горожан. А ещё прикоснётесь к прекрасному — антикварным экспонатам, и узнаете их секреты.
Самарские истории: купечество и дворянство, любовь и винтаж
Самарские истории: купечество и дворянство, любовь и винтаж
Самарские истории: купечество и дворянство, любовь и винтаж
Самарские истории: купечество и дворянство, любовь и винтаж
Самарские истории: купечество и дворянство, любовь и винтаж
Самарские истории: купечество и дворянство, любовь и винтаж
Самарские истории: купечество и дворянство, любовь и винтаж
Самарские истории: купечество и дворянство, любовь и винтаж
Самарские истории: купечество и дворянство, любовь и винтаж
Самарские истории: купечество и дворянство, любовь и винтаж
Самарские истории: купечество и дворянство, любовь и винтаж
Самарские истории: купечество и дворянство, любовь и винтаж
Самарские истории: купечество и дворянство, любовь и винтаж
Самарские истории: купечество и дворянство, любовь и винтаж
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет890 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Самара купеческая и дворянская

  • Вы узнаете о стремительном и дерзком развитии самарского купечества, скандалах и конкурентной борьбе.
  • Выясните, как самарское дворянство несло в массы модные стили и что было верхом королевского шика в дореволюционном обществе.
  • Услышите о мещанско-ремесленно-купеческой роскоши домов по улице Фрунзе.

Самара архитектурная

  • Из окна кофейни вы увидите архитектурную эклектику Самары — самые яркие городские объекты готики, модерна, конструктивизма и русской классики. Гид расскажет о них подробнее.
  • Полюбуетесь готическим костёлом с уникальными для России деталями.

Самара в историях и персоналиях

  • Познакомитесь с историей любви матери А. Н. Толстого, Александры Леонтьевны, которая бросила своего мужа и ушла от него беременная сыном Алексеем — будущим знаменитым писателем.
  • Поймёте, как купец Челышев боролся за трезвость.

Самара винтажная

  • В уникальной антикварной лавке подержите в руках настоящие шедевры 19-20 веков.
  • Увидите копии бриллиантовых украшений английской королевы и Жаклин Кеннеди. Выясните, как они оказались в Самаре.
  • Узнаете, какой фарфор является самым желанным для коллекционеров и кто из его производителей был самым хитрым и предприимчивым.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида и 2 напитка. На ваш выбор: эспрессо, американо, капучино, флэт-уайт, латте, чай или какао на итальянском шоколаде.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у костёла (храма Пресвятого Сердца Иисуса)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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