Мы приглашаем вас в старый особняк в самом центре города, где на перекрёстке 4 архитектурных стилей находятся кофейня и антикварная лавка.



Вы познакомитесь с историей Самары через рассказы о купцах, сколотивших баснословные капиталы, о судьбах и любовных перипетиях знаменитых горожан. А ещё прикоснётесь к прекрасному — антикварным экспонатам, и узнаете их секреты.