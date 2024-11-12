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Прогуляйся по достопримечательностям Самары с интересом и в своем темпе с Sам Гид! Самара — один из самых красивых городов на Волге, он растет и развивается в ногу со временем. Город наполнен историческими и культурными традициями, массой интереснейших достопримечательностей, а также мифов и легенд.