Прогуляйся по достопримечательностям Самары с интересом и в своем темпе с Sам Гид! Самара — один из самых красивых городов на Волге, он растет и развивается в ногу со временем. Город наполнен историческими и культурными традициями, массой интереснейших достопримечательностей, а также мифов и легенд.
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание аудиогидаSам Гид - это путеводитель с аудиогидом в твоем телефоне! Путеводитель Sам Гид создан для самостоятельного изучения достопримечательностей. Это прекрасная альтернатива индивидуальной экскурсии + удобный путеводитель! С пешеходной аудио прогулкой, вы ни от кого не зависите, можете выбирать любое время, день и темп прохождения объектов. Вам не нужно ни кого ждать или согласовывать маршрут, меняйте последовательность прохождения достопримечательностей, делайте остановки на кофе и сувениры, либо вовсе отменяйте дальнейшую прогулку, вы Sам себе Гид! В путеводителях собраны наиболее популярные достопримечательности, музеи, театры, памятники и знаковые места. К каждому объекту прикреплена ссылка на карту, для построения маршрута из вашего текущего местоположения, также указан официальный сайт (при наличии), на котором можно посмотреть часы работы, стоимость билетов и т. д. Все объекты разделены на темы:
- аудио прогулка по достопримечательностям в центре города;
- культурный отдых;
- досуговый отдых;
- интересные места за городом. Sам Гид Открой мир по-новому!
Любой день, любое время.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1 - Площадь революции
- 2 - улица Ленинградская
- 3 - Креативный кластер Артист
- 4 - Памятник дядя Степа
- 5 - Сквер Высоцкого
- 6 - Резиденция 8 студий
- 7 - Лютеранская кирха
- 8 - Памятник Рязанову
- 9 - Католический костел
- 10 - Площадь Куйбышева
- 11 - Памятник Чапаеву
- 12 - Сквер Пушкина
- 13 - Иверский монастырь
- 14 - Жигулевский пивзавод
- 15 - Струковский сад
- 16 - Набережная
Что включено
- Бессрочный доступ к путеводителю
Где начинаем и завершаем?
Начало: Самара, Площадь Революции
Завершение: Самара, Максима Горького 80/1
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день, любое время.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Здравствуйте
- Доступ к путеводителю с аудиогидом Sам Гид Вы получите сразу после полной оплаты
- Позаботьтесь об оплате заранее
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
12 ноя 2024
Входит в следующие категории Самары
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