Уникальный путеводитель с аудиогидом Sам Гид в Самаре

Прогуляйся по достопримечательностям Самары с интересом и в своем темпе с Sам Гид! Самара — один из самых красивых городов на Волге, он растет и развивается в ногу со временем. Город наполнен историческими и культурными традициями, массой интереснейших достопримечательностей, а также мифов и легенд.
Уникальный путеводитель с аудиогидом Sам Гид в Самаре
Уникальный путеводитель с аудиогидом Sам Гид в Самаре
Уникальный путеводитель с аудиогидом Sам Гид в Самаре
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Описание аудиогида

Sам Гид - это путеводитель с аудиогидом в твоем телефоне! Путеводитель Sам Гид создан для самостоятельного изучения достопримечательностей. Это прекрасная альтернатива индивидуальной экскурсии + удобный путеводитель! С пешеходной аудио прогулкой, вы ни от кого не зависите, можете выбирать любое время, день и темп прохождения объектов. Вам не нужно ни кого ждать или согласовывать маршрут, меняйте последовательность прохождения достопримечательностей, делайте остановки на кофе и сувениры, либо вовсе отменяйте дальнейшую прогулку, вы Sам себе Гид! В путеводителях собраны наиболее популярные достопримечательности, музеи, театры, памятники и знаковые места. К каждому объекту прикреплена ссылка на карту, для построения маршрута из вашего текущего местоположения, также указан официальный сайт (при наличии), на котором можно посмотреть часы работы, стоимость билетов и т. д. Все объекты разделены на темы:
  • аудио прогулка по достопримечательностям в центре города;
  • культурный отдых;
  • досуговый отдых;
  • интересные места за городом. Sам Гид Открой мир по-новому!

Любой день, любое время.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 1 - Площадь революции
  • 2 - улица Ленинградская
  • 3 - Креативный кластер Артист
  • 4 - Памятник дядя Степа
  • 5 - Сквер Высоцкого
  • 6 - Резиденция 8 студий
  • 7 - Лютеранская кирха
  • 8 - Памятник Рязанову
  • 9 - Католический костел
  • 10 - Площадь Куйбышева
  • 11 - Памятник Чапаеву
  • 12 - Сквер Пушкина
  • 13 - Иверский монастырь
  • 14 - Жигулевский пивзавод
  • 15 - Струковский сад
  • 16 - Набережная
Что включено
  • Бессрочный доступ к путеводителю
Где начинаем и завершаем?
Начало: Самара, Площадь Революции
Завершение: Самара, Максима Горького 80/1
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день, любое время.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Здравствуйте
  • Доступ к путеводителю с аудиогидом Sам Гид Вы получите сразу после полной оплаты
  • Позаботьтесь об оплате заранее
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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12 ноя 2024

Входит в следующие категории Самары

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