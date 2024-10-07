Плотина Жигулёвской ГЭС и Куйбышевское водохранилище — крупнейшее в Евразии и третье по величине в мире.
Усадьба Орлова-Давыдова в селе Усолье — заброшенный графский особняк, построенный более 200 лет назад, с потрясающими винтовыми лестницами, антуражным подвалом и огромным садом. Покажем вам место, где растут дубы-близнецы — им в 2022 году исполнилось 185 лет.
Музей истории Усольского края. В экспозиции представлена мебель из усадьбы Орловых-Давыдовых и предметы быта начала 19 века.
Подвальские террасы — особо охраняемая природная территория на западе Самарской области. Вы увидите огромные пространства лугов, от ароматов которых кружит голову, живописные холмы, отвесные обрывы и бескрайнюю гладь Жигулёвского моря. Частично наш маршрут проляжет через чудесный хвойный лес. Протяжённость террас — около 10 км.
Гора Ильинка — самая высокая в гряде холмов. Поднимемся на её вершину, чтобы полюбоваться далями и синью Волги.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Renault Kaptur
Расстояние от Самары до Подвальских террас — 200 км, время в пути — около 3 часов в одну сторону
Необходимо учитывать свою физическую подготовку — придётся много ходить
Можно взять с собой перекус и организовать пикник на берегу Волги
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Самаре
Провели экскурсии для 149 туристов
Меня зовут Юлия, я более 10 лет занимаюсь созданием маршрутов и организацией путешествий по всей России. Приглашаю вас присоединиться к нашей команде и отправиться в незабываемое приключение. Готовы рассказать вам читать дальше
о самых интересных местах и маршрутах, бережно познакомить с культурой и историей региона. Мы нацелены на индивидуальный подход и стараемся сделать так, чтобы наши экскурсии проходили с комфортом, поэтому всегда учитываем интересы путешественников, в случае необходимости меняем маршрут и помогаем в организации трансфера. Также мы с удовольствием сделаем для вас красивые фотографии и видео на память.