В Подвальские террасы - из Самары

Отправиться в настоящее место силы, а по пути заехать в графскую усадьбу в селе Усолье
Из-за невероятных видов Подвальские террасы зовут самарской Исландией. Ни одно фото не передаёт их красоты.

А какие тут головокружительные ароматы трав! Отправляйтесь с нами на границу Самарской области — увидите и прочувствуете это место сами.

По дороге мы посетим старинную усадьбу Орловых-Давыдовых и графский сад, где растут вековые дубы-близнецы.
В Подвальские террасы - из Самары
В Подвальские террасы - из Самары
В Подвальские террасы - из Самары
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Плотина Жигулёвской ГЭС и Куйбышевское водохранилище — крупнейшее в Евразии и третье по величине в мире.

Усадьба Орлова-Давыдова в селе Усолье — заброшенный графский особняк, построенный более 200 лет назад, с потрясающими винтовыми лестницами, антуражным подвалом и огромным садом. Покажем вам место, где растут дубы-близнецы — им в 2022 году исполнилось 185 лет.

Музей истории Усольского края. В экспозиции представлена мебель из усадьбы Орловых-Давыдовых и предметы быта начала 19 века.

Подвальские террасы — особо охраняемая природная территория на западе Самарской области. Вы увидите огромные пространства лугов, от ароматов которых кружит голову, живописные холмы, отвесные обрывы и бескрайнюю гладь Жигулёвского моря. Частично наш маршрут проляжет через чудесный хвойный лес. Протяжённость террас — около 10 км.

Гора Ильинка — самая высокая в гряде холмов. Поднимемся на её вершину, чтобы полюбоваться далями и синью Волги.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Renault Kaptur
  • Расстояние от Самары до Подвальских террас — 200 км, время в пути — около 3 часов в одну сторону
  • Необходимо учитывать свою физическую подготовку — придётся много ходить
  • Можно взять с собой перекус и организовать пикник на берегу Волги
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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