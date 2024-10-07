Из-за невероятных видов Подвальские террасы зовут самарской Исландией. Ни одно фото не передаёт их красоты. А какие тут головокружительные ароматы трав! Отправляйтесь с нами на границу Самарской области — увидите и прочувствуете это место сами. По дороге мы посетим старинную усадьбу Орловых-Давыдовых и графский сад, где растут вековые дубы-близнецы.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

за 1-3 человека или 6000 ₽ за человека, если вас больше

от 19 000 ₽ за 1-3 человека или 6000 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Плотина Жигулёвской ГЭС и Куйбышевское водохранилище — крупнейшее в Евразии и третье по величине в мире.

Усадьба Орлова-Давыдова в селе Усолье — заброшенный графский особняк, построенный более 200 лет назад, с потрясающими винтовыми лестницами, антуражным подвалом и огромным садом. Покажем вам место, где растут дубы-близнецы — им в 2022 году исполнилось 185 лет.

Музей истории Усольского края. В экспозиции представлена мебель из усадьбы Орловых-Давыдовых и предметы быта начала 19 века.

Подвальские террасы — особо охраняемая природная территория на западе Самарской области. Вы увидите огромные пространства лугов, от ароматов которых кружит голову, живописные холмы, отвесные обрывы и бескрайнюю гладь Жигулёвского моря. Частично наш маршрут проляжет через чудесный хвойный лес. Протяжённость террас — около 10 км.

Гора Ильинка — самая высокая в гряде холмов. Поднимемся на её вершину, чтобы полюбоваться далями и синью Волги.

Организационные детали