Иногда для перезагрузки достаточно короткого, но насыщенного маршрута. За 2 дня мы покажем вам Карелию — от дикой природы до исторических мест. В спокойном ритме вы осмотрите крепости и монастыри, познакомитесь с Петрозаводском и Сортавалой. Активная часть маршрута — общение с северными оленями и ездовыми собаками, а также развлечения в парке «Рускеала».

Можно с детьми

Описание экскурсии

День 1

6:15–7:00 — сбор и отправление

Посадка у ст. м. «Площадь Восстания» и «Озерки».

Крепость Корела (Приозерск)

Внешний осмотр главного символа города-форпоста. Вы узнаете об истории Карельского перешейка и борьбе за земли между Ладогой и Балтикой.

Сортавала

Обзорная экскурсия по городу на берегу Ладоги. Архитектура начала 20 века и финское наследие, в том числе дом Леандера.

Обед

Остановка в кафе города. Комплексный обед — по желанию, за дополнительную плату.

Водопады Ахвенкоски

Прогулка по экотропе вдоль каскадов реки Тохмайоки. Подвесные мостики и живописные виды. Посещение экотропы — по желанию.

Горный парк «Рускеала»

Экскурсия с местным гидом по Мраморному каньону. Свободное время в парке: прогулки, активные развлечения, подземный маршрут или отдых в кафе — на ваш выбор.

Переезд в Петрозаводск

Ориентировочное прибытие — 21:00–22:00. Заселение в отели, свободный вечер.

День 2

Завтрак в отеле

Петрозаводск. Онежская набережная

Прогулка по главной набережной города: скульптуры городов-побратимов, Дерево желаний и вид на Онежское озеро.

Заповедник и водопад «Кивач»

Посещение одного из самых известных водопадов Карелии и музея природы.

Этнокультурный комплекс «ТалвиУкко» (Чална)

Питомник хаски, северные олени, мини-ферма, саамская деревня, фотозона «Арктика» и гранд-макет «Карелия». Комплексный обед и отдельные объекты — по желанию, за доплату.

Александро-Свирский монастырь

Прогулка по территории одного из крупнейших монастырских комплексов России, основанного в 16 веке.

Возвращение в Санкт-Петербург

Ориентировочное прибытие:

23:00 — ст. м. «Ул. Дыбенко»

23:30 — ст. м. «Площадь Восстания»

Организационные детали

Окончательная стоимость зависит от выбранной категории отеля.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг.

При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения указано ориентировочное!

С вами будет один из гидов нашей команды

В стоимость входит

Трансфер на комфортном автобусе (вместимость зависит от набора группы)

Завтрак в отеле (кроме категории «бюджет»)

Входные билеты в парк «Рускеала» + экскурсия с аттестованным местным гидом

Входные билеты в заповедник «Кивач» и музей природы

Дополнительные расходы