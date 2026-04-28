Активная часть маршрута — общение с северными оленями и ездовыми собаками, а также развлечения в парке «Рускеала».
Описание экскурсии
День 1
6:15–7:00 — сбор и отправление
Посадка у ст. м. «Площадь Восстания» и «Озерки».
Крепость Корела (Приозерск)
Внешний осмотр главного символа города-форпоста. Вы узнаете об истории Карельского перешейка и борьбе за земли между Ладогой и Балтикой.
Сортавала
Обзорная экскурсия по городу на берегу Ладоги. Архитектура начала 20 века и финское наследие, в том числе дом Леандера.
Обед
Остановка в кафе города. Комплексный обед — по желанию, за дополнительную плату.
Водопады Ахвенкоски
Прогулка по экотропе вдоль каскадов реки Тохмайоки. Подвесные мостики и живописные виды. Посещение экотропы — по желанию.
Горный парк «Рускеала»
Экскурсия с местным гидом по Мраморному каньону. Свободное время в парке: прогулки, активные развлечения, подземный маршрут или отдых в кафе — на ваш выбор.
Переезд в Петрозаводск
Ориентировочное прибытие — 21:00–22:00. Заселение в отели, свободный вечер.
День 2
Завтрак в отеле
Петрозаводск. Онежская набережная
Прогулка по главной набережной города: скульптуры городов-побратимов, Дерево желаний и вид на Онежское озеро.
Заповедник и водопад «Кивач»
Посещение одного из самых известных водопадов Карелии и музея природы.
Этнокультурный комплекс «ТалвиУкко» (Чална)
Питомник хаски, северные олени, мини-ферма, саамская деревня, фотозона «Арктика» и гранд-макет «Карелия». Комплексный обед и отдельные объекты — по желанию, за доплату.
Александро-Свирский монастырь
Прогулка по территории одного из крупнейших монастырских комплексов России, основанного в 16 веке.
Возвращение в Санкт-Петербург
Ориентировочное прибытие:
- 23:00 — ст. м. «Ул. Дыбенко»
- 23:30 — ст. м. «Площадь Восстания»
Организационные детали
- Окончательная стоимость зависит от выбранной категории отеля.
- Мы оставляем за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг.
- При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения указано ориентировочное!
- С вами будет один из гидов нашей команды
В стоимость входит
- Трансфер на комфортном автобусе (вместимость зависит от набора группы)
- Завтрак в отеле (кроме категории «бюджет»)
- Входные билеты в парк «Рускеала» + экскурсия с аттестованным местным гидом
- Входные билеты в заповедник «Кивач» и музей природы
Дополнительные расходы
- Обед 800–950 ₽ за чел.
- Активные развлечения в горном парке «Рускеала» (по ценам парка)
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: от 400 ₽ за чел.
- Услуги на территории резиденции «ТалвиУкко»: по ценам комплекса
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|12 950 ₽
|Дети до 7 лет
|12 100 ₽
|Школьники
|12 450 ₽
|Студенты
|12 500 ₽
|Люди 60+ лет
|12 600 ₽
|Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды
|12 600 ₽