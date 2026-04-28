10 чудес Карелии за 2 дня

Собрать коллекцию впечатлений в путешествии из Петербурга по северным городам
Иногда для перезагрузки достаточно короткого, но насыщенного маршрута. За 2 дня мы покажем вам Карелию — от дикой природы до исторических мест. В спокойном ритме вы осмотрите крепости и монастыри, познакомитесь с Петрозаводском и Сортавалой.

Активная часть маршрута — общение с северными оленями и ездовыми собаками, а также развлечения в парке «Рускеала».
Описание экскурсии

День 1

6:15–7:00 — сбор и отправление

Посадка у ст. м. «Площадь Восстания» и «Озерки».

Крепость Корела (Приозерск)

Внешний осмотр главного символа города-форпоста. Вы узнаете об истории Карельского перешейка и борьбе за земли между Ладогой и Балтикой.

Сортавала

Обзорная экскурсия по городу на берегу Ладоги. Архитектура начала 20 века и финское наследие, в том числе дом Леандера.

Обед

Остановка в кафе города. Комплексный обед — по желанию, за дополнительную плату.

Водопады Ахвенкоски

Прогулка по экотропе вдоль каскадов реки Тохмайоки. Подвесные мостики и живописные виды. Посещение экотропы — по желанию.

Горный парк «Рускеала»

Экскурсия с местным гидом по Мраморному каньону. Свободное время в парке: прогулки, активные развлечения, подземный маршрут или отдых в кафе — на ваш выбор.

Переезд в Петрозаводск

Ориентировочное прибытие — 21:00–22:00. Заселение в отели, свободный вечер.

День 2

Завтрак в отеле

Петрозаводск. Онежская набережная

Прогулка по главной набережной города: скульптуры городов-побратимов, Дерево желаний и вид на Онежское озеро.

Заповедник и водопад «Кивач»

Посещение одного из самых известных водопадов Карелии и музея природы.

Этнокультурный комплекс «ТалвиУкко» (Чална)

Питомник хаски, северные олени, мини-ферма, саамская деревня, фотозона «Арктика» и гранд-макет «Карелия». Комплексный обед и отдельные объекты — по желанию, за доплату.

Александро-Свирский монастырь

Прогулка по территории одного из крупнейших монастырских комплексов России, основанного в 16 веке.

Возвращение в Санкт-Петербург

Ориентировочное прибытие:

  • 23:00 — ст. м. «Ул. Дыбенко»
  • 23:30 — ст. м. «Площадь Восстания»

Организационные детали

  • Окончательная стоимость зависит от выбранной категории отеля.
  • Мы оставляем за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг.
  • При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения указано ориентировочное!
  • С вами будет один из гидов нашей команды

В стоимость входит

  • Трансфер на комфортном автобусе (вместимость зависит от набора группы)
  • Завтрак в отеле (кроме категории «бюджет»)
  • Входные билеты в парк «Рускеала» + экскурсия с аттестованным местным гидом
  • Входные билеты в заповедник «Кивач» и музей природы

Дополнительные расходы

  • Обед 800–950 ₽ за чел.
  • Активные развлечения в горном парке «Рускеала» (по ценам парка)
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: от 400 ₽ за чел.
  • Услуги на территории резиденции «ТалвиУкко»: по ценам комплекса

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослые12 950 ₽
Дети до 7 лет12 100 ₽
Школьники12 450 ₽
Студенты12 500 ₽
Люди 60+ лет12 600 ₽
Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды12 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около станции метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1662 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200
экскурсионных программ и стали экспертами в области туризма. Для нас важно, чтобы каждый путешественник нашёл тур по душе и интересам, увидел самые интересные достопримечательности, познакомился с историей, этнической культурой, насладился природным миром, разнообразными экскурсиями, отлично отдохнул и зарядился положительными эмоциями! Мы открываем путешественникам волшебный природный мир республики Карелия, знакомим с богатой историей, этнической культурой и разнообразными достопримечательностями региона. Мы хотим, чтобы каждый гость нашёл тур по душе и интересам, отлично отдохнул, насладился удивительной атмосферой края тысячи озёр, лесов и водопадов и полюбил Карелию так же, как любим её мы!

Похожие экскурсии на «10 чудес Карелии за 2 дня»

Мистический Петербург: загадки Северной столицы
На автобусе
3.5 часа
7 отзывов
Групповая
до 25 чел.
В тренде
Мистический Петербург: загадки Северной столицы
Автобусная экскурсия по самым таинственным местам города
Начало: Невский проспект, 35, метро Гостиный Двор
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 18:00
Сегодня в 18:00
30 апр в 18:00
1300 ₽ за человека
Карелия из Санкт-Петербурга: водопады, Рускеала и тот самый ретропоезд
На автобусе
В «Рускеалу» на ретропоезде
13 часов
652 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Лучший выбор
Карелия из Санкт-Петербурга: водопады, Рускеала и тот самый ретропоезд
Залюбоваться природой Карелии, потрогать мрамор и прокатиться на уникальном экспрессе
Начало: На площади Искусств
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7500 ₽ за человека
Лучшие места Карелии за 1 день: автобусная экскурсия из Санкт-Петербурга
На автобусе
13 часов
186 отзывов
Групповая
Лучшие места Карелии за 1 день: автобусная экскурсия из Санкт-Петербурга
Побывать в «Рускеале», восхититься водопадами Карелии и увидеть древнюю крепость
Начало: У Казанского собора или по предварительной записи ...
Расписание: ежедневно в 06:45
Завтра в 06:45
30 апр в 06:45
3790 ₽ за человека
Два дня в Ладожской Карелии: тур из Петербурга
На машине
13 часов
36 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Два дня в Ладожской Карелии: тур из Петербурга
Оценить природу и исторические памятники Северного Приладожья и узнать самое любопытное о регионе
Начало: У метро Озерки или любой другой адрес в Санкт-Пете...
Завтра в 08:00
6 мая в 08:00
45 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
