Император тоже человек. Он тоже хочет отдохнуть от государевых дел, побыть в кругу близких, послушать пение птиц в парке, покачаться в кресле-качалке и полюбоваться голубой гладью залива. Такое уютное гнёздышко для четырёх поколений династии Романовых устроили в Петергофе. Вы познакомитесь с этим дивным местом и увидите, что сюда стоит приезжать не только ради фонтанов.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дворцово-парковый комплекс назвали по имени его первой владелицы Александры Фёдоровны, любимой супруги Николая I. Он называл ее Бланш Флёр, что означает Белый цветок. Так символом этого места стала белая роза.

Вы прогуляетесь по извилистым дорожкам живописного парка, увидите детский огородик, где приучались к труду императорские отпрыски, и гимнастические снаряды, где они тренировались.

Посетите дворец «Коттедж», подниметесь по винтовой лестнице, рассмотрите коллекцию цветного стекла императрицы, настоящий щит из панциря черепахи и обстановку, полностью напоминающую домик принцессы из сказки.

Также вы полюбуетесь ажурной готической капеллой, увидите готический колодец в котором нет воды, и познакомитесь с историей Фермерского дворца.

Вместе разберёмся, в чем разница между пейзажным и регулярным парком, что любила на завтрак супруга императора, чем занимались девочки по вечерам, в какие игры играли императорские дети, о чем они мечтали, чему радовались, что такое Рыцарская карусель, как выглядит герб Александрии и кто его придумал.

Кроме того, мы прогуляемся к заливу, пройдём по руинному мосту, послушаем, как журчит плотина. Прислушаемся к шёпоту вековых деревьев парка, покормим уток, которые живут в полынье. И, если позволит погода, устроим маленький пикник с романтическим видом на Петергоф и Кронштадт.

Организационные детали