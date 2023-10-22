Посетить дачу императорской семьи и открыть нетуристический Петергоф
Он тоже хочет отдохнуть от государевых дел, побыть в кругу близких, послушать пение птиц в парке, покачаться в кресле-качалке и полюбоваться голубой гладью залива. Такое уютное гнёздышко для четырёх поколений династии Романовых устроили в Петергофе. Вы познакомитесь с этим дивным местом и увидите, что сюда стоит приезжать не только ради фонтанов.
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Описание
Что вас ожидает
Дворцово-парковый комплекс назвали по имени его первой владелицы Александры Фёдоровны, любимой супруги Николая I. Он называл ее Бланш Флёр, что означает Белый цветок. Так символом этого места стала белая роза.
Вы прогуляетесь по извилистым дорожкам живописного парка, увидите детский огородик, где приучались к труду императорские отпрыски, и гимнастические снаряды, где они тренировались.
Посетите дворец «Коттедж», подниметесь по винтовой лестнице, рассмотрите коллекцию цветного стекла императрицы, настоящий щит из панциря черепахи и обстановку, полностью напоминающую домик принцессы из сказки.
Также вы полюбуетесь ажурной готической капеллой, увидите готический колодец в котором нет воды, и познакомитесь с историей Фермерского дворца.
Вместе разберёмся, в чем разница между пейзажным и регулярным парком, что любила на завтрак супруга императора, чем занимались девочки по вечерам, в какие игры играли императорские дети, о чем они мечтали, чему радовались, что такое Рыцарская карусель, как выглядит герб Александрии и кто его придумал.
Кроме того, мы прогуляемся к заливу, пройдём по руинному мосту, послушаем, как журчит плотина. Прислушаемся к шёпоту вековых деревьев парка, покормим уток, которые живут в полынье. И, если позволит погода, устроим маленький пикник с романтическим видом на Петергоф и Кронштадт.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на автомобиле и сопровождение профессионального гида. В автомобиле свободно поместится до 4 пассажиров. Для детей есть бустер (по запросу).
- Мы заедем за вами в отель (аэропорт, на вокзал) и после экскурсии отвезём в заранее согласованное место
- Мы можем провести экскурсию для большего количества участников — детали уточняйте в сообщении гиду
- Дополнительные расходы:
— обед (опционально)
— билеты в парк (также понадобится купить билет гиду) — 300 руб. /взрослого, 150 руб. /ребёнка (свободный вход с 8:00 до 10:00 и с 18:00 до 20:00)
— Фермерский дворец — 400 руб. /взрослого, 350 руб. /ребёнка (понедельник — выходной)
— дворец «Коттедж» — 350 руб. /взрослого, 300 руб. /ребёнка (понедельник — выходной)
— трансфер для большего количества участников, детали уточняйте в сообщении гиду
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по договорённости с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.