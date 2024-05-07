Он тоже хочет отдохнуть от государевых дел, побыть в кругу близких, послушать пение птиц в парке, покачаться в кресле-качалке и полюбоваться голубой гладью залива. Такое уютное гнёздышко для четырёх поколений династии Романовых устроили в Петергофе. Вы познакомитесь с этим дивным местом и увидите, что сюда стоит приезжать не только ради фонтанов.
Описание экскурсии
Дворцово-парковый комплекс назвали по имени его первой владелицы Александры Фёдоровны, любимой супруги Николая I. Он называл ее Бланш Флёр, что означает Белый цветок. Так символом этого места стала белая роза.
Вы прогуляетесь по извилистым дорожкам живописного парка, увидите детский огородик, где приучались к труду императорские отпрыски, и гимнастические снаряды, где они тренировались.
Посетите дворец «Коттедж», подниметесь по винтовой лестнице, рассмотрите коллекцию цветного стекла императрицы, настоящий щит из панциря черепахи и обстановку, полностью напоминающую домик принцессы из сказки.
Также вы полюбуетесь ажурной готической капеллой, увидите готический колодец в котором нет воды, и познакомитесь с историей Фермерского дворца.
Вместе разберёмся, в чем разница между пейзажным и регулярным парком, что любила на завтрак супруга императора, чем занимались девочки по вечерам, в какие игры играли императорские дети, о чем они мечтали, чему радовались, что такое Рыцарская карусель, как выглядит герб Александрии и кто его придумал.
Кроме того, мы прогуляемся к заливу, пройдём по руинному мосту, послушаем, как журчит плотина. Прислушаемся к шёпоту вековых деревьев парка, покормим уток, которые живут в полынье. И, если позволит погода, устроим маленький пикник с романтическим видом на Петергоф и Кронштадт.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на автомобиле и сопровождение профессионального гида. В автомобиле свободно поместится до 4 пассажиров. Для детей есть бустер (по запросу).
- Мы заедем за вами в отель (аэропорт, на вокзал) и после экскурсии отвезём в заранее согласованное место
- Экскурсии во дворцах проходят со штатными гидами в сборных группах
- Мы можем провести экскурсию для большего количества участников — детали уточняйте в сообщении гиду
- Дополнительные расходы:
— обед (опционально)
— билеты в парк (также понадобится купить билет гиду) — 350 руб. /чел., учащиеся 14−18 лет (РФ и Беларусь) — 200 руб., дети до 14 лет (РФ и Беларусь) — бесплатно (свободный вход с 8:00 до 10:00 и с 18:00 до 20:00)
— Фермерский дворец — 400 руб. /чел., учащиеся 14−18 лет (РФ и Беларусь) — 350 руб., дети до 14 лет (РФ и Беларусь) — бесплатно (понедельник — выходной)
— дворец «Коттедж» — 400 руб. /чел., учащиеся 14−18 лет (РФ и Беларусь) — 350 руб., дети до 14 лет (РФ и Беларусь) — бесплатно (понедельник — выходной)
— трансфер для большего количества участников, детали уточняйте в сообщении гиду