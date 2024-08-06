Усадьба Знаменка – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Усадьба Знаменка» в Санкт-Петербурге, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Неизвестный Петергоф
На машине
44 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Неизвестный Петергоф
Мир усадеб южного побережья Финского - удивительная гармония утонченного петергофского разностилья
Начало: В районе метро «Озерки»
3 окт в 09:30
4 окт в 09:30
15 000 за всё до 4 чел.
Тайны окрестностей Петергофа
На машине
4 отзыва
6.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны окрестностей Петергофа
Забытые, заброшенные, тихие - посетить усадьбы вокруг Петергофа с интересной и трагической судьбой
22 сен в 12:00
24 сен в 08:00
15 500 за всё до 4 чел.
Забытое великолепие усадьбы Знаменка
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Забытое великолепие усадьбы Знаменка
Посетить одну из старейших усадеб под Петергофом, узнать о её истории и владельцах
Начало: В районе усадьбы Знаменка
Завтра в 15:00
23 сен в 11:00
5 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Очкалов
    6 августа 2024
    Тайны окрестностей Петергофа
    4 августа я был на экскурсии "Тайны окрестностей Петергофа" Погода была пасмурная, постоянно планировал пойти дождь, но экскурсовод Веда сразу
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    же всех успокоила, заботливо взяв на всех дождевики и зонтики, благо они так и не понадобились, а во второй половине экскурсии разпогодилось и вообще вышло солнце. Веда очень нас радовала своими глубочайшими познаниями такое ощущение что во всем, а не только в касающихся экскурсии темах. Рассказывала очень интересно отвечала на все вопросы, машина чистая водит аккуратно. Сами места, парки, дворцы, очень живописные каждый со своей историей. Очень понравилось!

    4 августа я был на экскурсии "Тайны окрестностей Петергофа" Погода была пасмурная, постоянно планировал пойти дождь4 августа я был на экскурсии "Тайны окрестностей Петергофа" Погода была пасмурная, постоянно планировал пойти дождь4 августа я был на экскурсии "Тайны окрестностей Петергофа" Погода была пасмурная, постоянно планировал пойти дождь4 августа я был на экскурсии "Тайны окрестностей Петергофа" Погода была пасмурная, постоянно планировал пойти дождь4 августа я был на экскурсии "Тайны окрестностей Петергофа" Погода была пасмурная, постоянно планировал пойти дождь
  • Д
    Дарья
    6 августа 2024
    Тайны окрестностей Петергофа
    Благодарю Веду за ее увлекательный рассказ про Романовых (особенно любовные истории)) и эти заброшенные усадьбы-дачи. Внутрь одной даже можно забраться
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    и посмотреть планировку и представить как по этим комнатам и коридорам ходила знать! Так и хочется их отреставрировать)) надеюсь (когда-нибудь) Веда будет водить экскурсии по этим красивым историческим местам и они будут ухоженными Удобно, что гид на машине и до всех мест довозят, выгуливают, показывают и рассказывают ☺️ (одевайте хорошую одежду от комариков и удобную обувь - никаких каблуков) Особенно запомнились чудные открытки, которые гид делаем сама - очень памятная вещица. Если вам хочется посмотреть на Петергоф под другим углом, представить 19-20 век, а не вылизанные замки да дворцы – рекомендую!! Людей почти нет на этих локациях, так как про них знают только профессионалы своего дела 🙏🏼☺️

    Благодарю Веду за ее увлекательный рассказ про Романовых (особенно любовные истории)) и эти заброшенные усадьбы-дачи. ВнутрьБлагодарю Веду за ее увлекательный рассказ про Романовых (особенно любовные истории)) и эти заброшенные усадьбы-дачи. ВнутрьБлагодарю Веду за ее увлекательный рассказ про Романовых (особенно любовные истории)) и эти заброшенные усадьбы-дачи. ВнутрьБлагодарю Веду за ее увлекательный рассказ про Романовых (особенно любовные истории)) и эти заброшенные усадьбы-дачи. ВнутрьБлагодарю Веду за ее увлекательный рассказ про Романовых (особенно любовные истории)) и эти заброшенные усадьбы-дачи. ВнутрьБлагодарю Веду за ее увлекательный рассказ про Романовых (особенно любовные истории)) и эти заброшенные усадьбы-дачи. ВнутрьБлагодарю Веду за ее увлекательный рассказ про Романовых (особенно любовные истории)) и эти заброшенные усадьбы-дачи. ВнутрьБлагодарю Веду за ее увлекательный рассказ про Романовых (особенно любовные истории)) и эти заброшенные усадьбы-дачи. ВнутрьБлагодарю Веду за ее увлекательный рассказ про Романовых (особенно любовные истории)) и эти заброшенные усадьбы-дачи. ВнутрьБлагодарю Веду за ее увлекательный рассказ про Романовых (особенно любовные истории)) и эти заброшенные усадьбы-дачи. Внутрь
  • И
    Иванова
    6 августа 2024
    Тайны окрестностей Петергофа
    Мне очень понравилась экскурсия, она была не напряжная, очень весёлая, познавательная. Интересно погрузиться в прошлое Узнать про людей, семьи, их взаимодействие, характеры великих людей. Нюансы истории, интриги, очень захватывающе)) Загадки истории, любовные нити🥰
    Мне очень понравилась экскурсия, она была не напряжная, очень весёлая, познавательнаяМне очень понравилась экскурсия, она была не напряжная, очень весёлая, познавательнаяМне очень понравилась экскурсия, она была не напряжная, очень весёлая, познавательнаяМне очень понравилась экскурсия, она была не напряжная, очень весёлая, познавательнаяМне очень понравилась экскурсия, она была не напряжная, очень весёлая, познавательнаяМне очень понравилась экскурсия, она была не напряжная, очень весёлая, познавательнаяМне очень понравилась экскурсия, она была не напряжная, очень весёлая, познавательная

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Усадьба Знаменка»

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  1. Неизвестный Петергоф
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петропавловская крепость
  7. Исаакиевский собор
  8. Медный всадник
  9. Финский Залив
  10. Петергоф
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в сентябре 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Усадьба Знаменка" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 15 500. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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