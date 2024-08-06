5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Неизвестный Петергоф
Мир усадеб южного побережья Финского - удивительная гармония утонченного петергофского разностилья
Начало: В районе метро «Озерки»
3 окт в 09:30
4 окт в 09:30
15 000₽ за всё до 4 чел.
6.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны окрестностей Петергофа
Забытые, заброшенные, тихие - посетить усадьбы вокруг Петергофа с интересной и трагической судьбой
22 сен в 12:00
24 сен в 08:00
15 500₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Забытое великолепие усадьбы Знаменка
Посетить одну из старейших усадеб под Петергофом, узнать о её истории и владельцах
Начало: В районе усадьбы Знаменка
Завтра в 15:00
23 сен в 11:00
5 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООчкалов6 августа 20244 августа я был на экскурсии "Тайны окрестностей Петергофа" Погода была пасмурная, постоянно планировал пойти дождь, но экскурсовод Веда сразу
- ДДарья6 августа 2024Благодарю Веду за ее увлекательный рассказ про Романовых (особенно любовные истории)) и эти заброшенные усадьбы-дачи. Внутрь одной даже можно забраться
- ИИванова6 августа 2024Мне очень понравилась экскурсия, она была не напряжная, очень весёлая, познавательная. Интересно погрузиться в прошлое Узнать про людей, семьи, их взаимодействие, характеры великих людей. Нюансы истории, интриги, очень захватывающе)) Загадки истории, любовные нити🥰
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Усадьба Знаменка»
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