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и посмотреть планировку и представить как по этим комнатам и коридорам ходила знать! Так и хочется их отреставрировать)) надеюсь (когда-нибудь) Веда будет водить экскурсии по этим красивым историческим местам и они будут ухоженными Удобно, что гид на машине и до всех мест довозят, выгуливают, показывают и рассказывают ☺️ (одевайте хорошую одежду от комариков и удобную обувь - никаких каблуков) Особенно запомнились чудные открытки, которые гид делаем сама - очень памятная вещица. Если вам хочется посмотреть на Петергоф под другим углом, представить 19-20 век, а не вылизанные замки да дворцы – рекомендую!! Людей почти нет на этих локациях, так как про них знают только профессионалы своего дела 🙏🏼☺️