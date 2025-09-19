читать дальше

Александру могу говорить только в превосходных тонах. Результат экскурсии превзошёл мои ожидания только благодаря Александре, которая как будто слышала мои пожелания, а это несомненно одна из самых важных составляющих успеха. Доброжелательная, профессионал своего дела, которая не отбывает повинность, старается чтобы то о чем она рассказывает стало и твоим позитивом, чтобы хотелось вернуться в это место ещё неоднократно и найти что-то новое и непознанное для себя. Внимание к деталям и теплота в общении создают уникальный сплав. Это ли не доказательство профессионализма. Команда организаторов и особенно сама Александра - реальное созвездие создающий отдых для души. Всем кто ищет качественный сервис рекомендую обращаться к отличной команде - организаторам Ольге, Любови и экскурсоводу Александре.