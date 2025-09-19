Многие бывали в Петергофе — и не один раз.
Но не все знают, что рядом с парадным дворцом находится малоизвестная Александрия, где в гармонии с природой отдыхали душой русские цари.
Сюда мы и отправимся: вы посетите один из двух небольших уютных дворцов, прогуляетесь по камерному парку. И конечно, узнаете о жизни царской семьи и об истории этих мест.
Но не все знают, что рядом с парадным дворцом находится малоизвестная Александрия, где в гармонии с природой отдыхали душой русские цари.
Сюда мы и отправимся: вы посетите один из двух небольших уютных дворцов, прогуляетесь по камерному парку. И конечно, узнаете о жизни царской семьи и об истории этих мест.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
По дороге в Петергоф
- Поговорим об императорских трактах и верстовых столбах, о революциях, стачках и войнах, отразившихся на судьбе как всей страны, так и этих мест
- Обсудим Екатерину Дашкову и Сергея Кирова, Оранэлу и «Республику ШКИД», восстановление Стрельны и возникновение слова «дача»
Дворцы Александрии
Вы посетите либо Фермерский дворец, либо дворец «Коттедж». Увидите уникальные интерьеры и узнаете (в каждой локации — свои секреты):
- как скромная ферма превратилась во дворец и что в его облике напоминает об этом славном прошлом
- где готовился законопроект об отмене крепостной зависимости
- зачем царским часам требовалось множество циферблатов
- память о какой трагедии хранит обычная подушка
- в честь какого события была преподнесена в дар серебряная люстра с цветочной гирляндой
- кто называл себя «мужем петергофской помещицы»
- и многое другое
Затем вместе прогуляемся по парку
- Пройдём мимо изящных малых дворцов и павильонов, где сотрудники ГМЗ «Петергоф» разбивают прекрасные цветники и выращивают на грядках клубнику и кабачки
- Полюбуемся готическим колодцем и капеллой, руинами Нижней дачи, телеграфной станцией и восстановленным Руинным мостом
- Осмотрим детскую пожарную каланчу, комплекс гимнастических игр и памятник цесаревичу Алексею, Фермерский дворец и дворец «Коттедж»
Организационные детали
- Автомобиль — Exeed LX (2024) или другие комфортабельные автомобили; по запросу предоставим бустер или детское кресло
- Трассовую экскурсию и экскурсию в парке проведёт один из гидов нашей команды
- Во дворец вы пойдёте в составе сборной группы со штатным гидом или самостоятельно с аудиогидом
- По желанию экскурсию можно продлить — 2500 ₽ за час
Дополнительно оплачиваются входные билеты (лучше купить заранее онлайн)
- Парк (нужно купить билет и для гида): взрослые — 300 ₽, учащиеся — 200 ₽. В зимний период вход бесплатный
- Дворец «Коттедж»: взрослые — 400 ₽, учащиеся 14–18 лет — 350 ₽, дети до 14 лет — бесплатно
- Фермерский дворец: взрослые — 400 ₽, учащиеся 14–18 лет — 350 ₽, дети до 14 лет — бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По указанию путешественника
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2440 туристов
Мы команда профессиональных гидов. Имеем многолетний стаж работы и городскую аккредитацию. У многих из нас искусствоведческое и историческое образование. Показываем как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Проводим экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
о
ольга
19 сен 2025
Вчера посетила Александрию, и твёрдо уверена, что посещение не было бы таким отличным, если бы не мой гид Александра. Хочу сказать огромное спасибо организаторам за такого гида, а про саму
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 2 чел.
Петергоф - резиденция Петра Великого
Петергоф - самая удивительная императорская резиденция с великолепными фонтанами и парками, которые излучают живую энергию и красоту
Начало: У вашего отеля
11 ноя в 14:00
12 ноя в 14:00
18 000 ₽ за всё до 2 чел.
-
20%
Билеты
Расписание: Согласно расписанию в календаре
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
4960 ₽
6200 ₽ за билет
-
35%
Индивидуальная
до 4 чел.
Атмосферная Александрия в Петергофе
Исследуйте спокойствие парка Александрия, где царила атмосфера уюта и любви, созданная императрицей Александрой Фёдоровной
Начало: В Петергофе, у входа в парк
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:30
4875 ₽
7500 ₽ за всё до 4 чел.