Александрия: неизвестный ансамбль Петергофа

Погулять по уединённой императорской резиденции и приподнять завесу времён
Многие бывали в Петергофе — и не один раз.

Но не все знают, что рядом с парадным дворцом находится малоизвестная Александрия, где в гармонии с природой отдыхали душой русские цари.

Сюда мы и отправимся: вы посетите один из двух небольших уютных дворцов, прогуляетесь по камерному парку. И конечно, узнаете о жизни царской семьи и об истории этих мест.
Описание экскурсии

По дороге в Петергоф

  • Поговорим об императорских трактах и верстовых столбах, о революциях, стачках и войнах, отразившихся на судьбе как всей страны, так и этих мест
  • Обсудим Екатерину Дашкову и Сергея Кирова, Оранэлу и «Республику ШКИД», восстановление Стрельны и возникновение слова «дача»

Дворцы Александрии

Вы посетите либо Фермерский дворец, либо дворец «Коттедж». Увидите уникальные интерьеры и узнаете (в каждой локации — свои секреты):

  • как скромная ферма превратилась во дворец и что в его облике напоминает об этом славном прошлом
  • где готовился законопроект об отмене крепостной зависимости
  • зачем царским часам требовалось множество циферблатов
  • память о какой трагедии хранит обычная подушка
  • в честь какого события была преподнесена в дар серебряная люстра с цветочной гирляндой
  • кто называл себя «мужем петергофской помещицы»
  • и многое другое

Затем вместе прогуляемся по парку

  • Пройдём мимо изящных малых дворцов и павильонов, где сотрудники ГМЗ «Петергоф» разбивают прекрасные цветники и выращивают на грядках клубнику и кабачки
  • Полюбуемся готическим колодцем и капеллой, руинами Нижней дачи, телеграфной станцией и восстановленным Руинным мостом
  • Осмотрим детскую пожарную каланчу, комплекс гимнастических игр и памятник цесаревичу Алексею, Фермерский дворец и дворец «Коттедж»

Организационные детали

  • Автомобиль — Exeed LX (2024) или другие комфортабельные автомобили; по запросу предоставим бустер или детское кресло
  • Трассовую экскурсию и экскурсию в парке проведёт один из гидов нашей команды
  • Во дворец вы пойдёте в составе сборной группы со штатным гидом или самостоятельно с аудиогидом
  • По желанию экскурсию можно продлить — 2500 ₽ за час

Дополнительно оплачиваются входные билеты (лучше купить заранее онлайн)

  • Парк (нужно купить билет и для гида): взрослые — 300 ₽, учащиеся — 200 ₽. В зимний период вход бесплатный
  • Дворец «Коттедж»: взрослые — 400 ₽, учащиеся 14–18 лет — 350 ₽, дети до 14 лет — бесплатно
  • Фермерский дворец: взрослые — 400 ₽, учащиеся 14–18 лет — 350 ₽, дети до 14 лет — бесплатно

Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2440 туристов
Мы команда профессиональных гидов. Имеем многолетний стаж работы и городскую аккредитацию. У многих из нас искусствоведческое и историческое образование. Показываем как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Проводим экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!
о
ольга
19 сен 2025
Вчера посетила Александрию, и твёрдо уверена, что посещение не было бы таким отличным, если бы не мой гид Александра. Хочу сказать огромное спасибо организаторам за такого гида, а про саму
Александру могу говорить только в превосходных тонах. Результат экскурсии превзошёл мои ожидания только благодаря Александре, которая как будто слышала мои пожелания, а это несомненно одна из самых важных составляющих успеха. Доброжелательная, профессионал своего дела, которая не отбывает повинность, старается чтобы то о чем она рассказывает стало и твоим позитивом, чтобы хотелось вернуться в это место ещё неоднократно и найти что-то новое и непознанное для себя. Внимание к деталям и теплота в общении создают уникальный сплав. Это ли не доказательство профессионализма. Команда организаторов и особенно сама Александра - реальное созвездие создающий отдых для души. Всем кто ищет качественный сервис рекомендую обращаться к отличной команде - организаторам Ольге, Любови и экскурсоводу Александре.

